Súlyos vádak belső körből: a szaúdiak tolják Cristiano Ronaldóékat a bajnoki versenyfutásban?

A szaúdi bajnokság első számú gólkirályjelöltje, Ivan Toney kiborította a bilit csapata szerdai mérkőzése után, ahol a harmadik al-Ahli csak 1-1-es döntetlent játszott, így nagy hátrányba került a bajnoki versenyfutásban. Toney szerint a játékvezetők nyíltan csalnak a bajnokság első két helyezettjének – Cristiano Ronaldo csapata, az al-Nasszr az első, míg az al-Hilal a második –, mindezt igyekezett alátámasztani a játékvezetővel folytatott beszélgetésével, amely, ha tényleg így történt, akkor az sokkoló.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 8:01
Cristiano Ronaldo csapatával szemben súlyos vádak hangoztak el
Cristiano Ronaldo csapatával szemben súlyos vádak hangoztak el Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
A magyar nyilvánosság jobbára a szaúdi labdarúgó-bajnokságról akkor értesül, ha Cristiano Ronaldo újabb gólt szerez és ezzel közelebb kerül az ezergólos álomhatárhoz, vagy az ötszörös aranylabdás portugál kapcsán bármilyen hír felröppen a jövőjét illetően. Most azonban megrázó hír terjed, főleg az angol sajtóban, miután a korábban a Brentfordot erősítő, majd fogadási csalás miatt eltiltott, jelenleg a szaúdi al-Ahli támadója, Ivan Toney botrányos nyilatkozatot tett.

Ivan Toney Cristiano Ronaldónál is több gólt lőtt a mostani idényben, most viszont súlyos vádakat fogalmazott meg a portugál csapatával szemben
Ivan Toney Cristiano Ronaldónál is több gólt lőtt a mostani idényben, most viszont súlyos vádakat fogalmazott meg a portugál csapatával szemben  Fotó: WUN SUEN / AFP

Versenyfutás a szaúdi első helyért

Toney csapata még szerdán játszott 1-1-es döntetlent az al-Feiha otthonában a 28. fordulóban, mindez a bajnoki versenyfutást tekintve fájó két pont elhullajtását jelenti a másik két riválissal szemben. Főleg annak fényében, hogy Cristiano Ronaldo csapata, az al-Nasszr még egy meccsel kevesebbet is játszott.

  1. al-Nasszr 27 meccs, 70 pont
  2. al-Hilal 28 meccs, 68 pont
  3. al-Ahli 28 meccs, 66 pont

Cristiano Ronaldónál is több gólt szerez, mikor jön a válogatott meghívó?

A 30 éves angol rúgta csapata egyetlen gólját, aki egyébként remek formában van, elmúlt öt meccsén betalált, nem is véletlen, hogy Angliában egyre többet cikkeznek arról, hogy Thomas Tuchelnek a nyári vb-re be kéne őt hívnia. S ha ez nem lenne elég, a bajnokságban 27 meccsen 27 gólt termelt, amivel a góllövőlistát is vezeti, Cristiano Ronaldót is négy találattal előzi.

Ivan Toney csalást kiáltott

Toney nehezményezte a játékvezetést a mérkőzés utáni pályaszéli interjújában, szerinte egy tizenegyest szándékosan nem adtak meg nekik. Súlyos vád, ugyanakkor a csatár igyekezett ezt alátámasztani.

– Azt hiszem, a legnagyobb vitatéma a két elmaradt büntető volt, ez napnál világosabb. Nem tudom, mit szeretnének még a játékvezetők, ha két kézzel felveszed a labdát, akkor végre büntetőt ítélsz? – fakadt ki Toney, aki később a közösségi médiában is két fotót tett közzé, amelyeken látható, a hazaiak védői mindkétszer kézzel értek a labdához, de egyik sem ért büntetőt. 

Az angol csatár ezután azt mondta, amikor a szaúdi játékvezetőtől megkérdezték a döntése okait, csak ennyit válaszolt: a bajnokság helyett foglalkozzanak inkább az Ázsiai Bajnokok Ligájával – ahol nyolcaddöntős az al-Ahli.

– Hihetetlen, hogy ilyen fontos pillanatokban el lehet nézni dolgokat vagy behunyják a szemüket. Nyilvánvaló, hogy valamilyen befolyás van a háttérben. Emiatt most bajba fogok kerülni, de nem érdekel. Ezek az esetek az egész idényben idáig büntetőt értek, de most, az idény legfontosabb részén nem, érthetetlen – folytatta a játékos, akitől a riporter ezután megkérdezte: mégis kiknek szólnak ezek a döntések? 

Tudjuk, hogy kiket üldözünk, nem?

– válaszolta mosolyogva Toney, aki ezzel Cristiano Ronaldo csapatára, az al-Nasszre és a második al-Hilalra gondolt.

Április 28-án al-Nasszr–al-Ahli mérkőzést rendeznek majd a szaúdi bajnokságban, amely ennek fényében még különlegesebb mérkőzés lesz.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu