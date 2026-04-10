Súlyos vádak belső körből: a szaúdiak tolják Cristiano Ronaldóékat a bajnoki versenyfutásban?

Cristiano Ronaldónál is több gólt szerez, mikor jön a válogatott meghívó?

A 30 éves angol rúgta csapata egyetlen gólját, aki egyébként remek formában van, elmúlt öt meccsén betalált, nem is véletlen, hogy Angliában egyre többet cikkeznek arról, hogy Thomas Tuchelnek a nyári vb-re be kéne őt hívnia. S ha ez nem lenne elég, a bajnokságban 27 meccsen 27 gólt termelt, amivel a góllövőlistát is vezeti, Cristiano Ronaldót is négy találattal előzi.

Ivan Toney csalást kiáltott

Toney nehezményezte a játékvezetést a mérkőzés utáni pályaszéli interjújában, szerinte egy tizenegyest szándékosan nem adtak meg nekik. Súlyos vád, ugyanakkor a csatár igyekezett ezt alátámasztani.

– Azt hiszem, a legnagyobb vitatéma a két elmaradt büntető volt, ez napnál világosabb. Nem tudom, mit szeretnének még a játékvezetők, ha két kézzel felveszed a labdát, akkor végre büntetőt ítélsz? – fakadt ki Toney, aki később a közösségi médiában is két fotót tett közzé, amelyeken látható, a hazaiak védői mindkétszer kézzel értek a labdához, de egyik sem ért büntetőt.

Az angol csatár ezután azt mondta, amikor a szaúdi játékvezetőtől megkérdezték a döntése okait, csak ennyit válaszolt: a bajnokság helyett foglalkozzanak inkább az Ázsiai Bajnokok Ligájával – ahol nyolcaddöntős az al-Ahli.

– Hihetetlen, hogy ilyen fontos pillanatokban el lehet nézni dolgokat vagy behunyják a szemüket. Nyilvánvaló, hogy valamilyen befolyás van a háttérben. Emiatt most bajba fogok kerülni, de nem érdekel. Ezek az esetek az egész idényben idáig büntetőt értek, de most, az idény legfontosabb részén nem, érthetetlen – folytatta a játékos, akitől a riporter ezután megkérdezte: mégis kiknek szólnak ezek a döntések?

Tudjuk, hogy kiket üldözünk, nem?

– válaszolta mosolyogva Toney, aki ezzel Cristiano Ronaldo csapatára, az al-Nasszre és a második al-Hilalra gondolt.