„Örülök, hogy élek”: VAR-káosz a Csíkszereda 102 perces román bajnokiján

A román bajnokság újoncaként a magyar identitású FK Csíkszereda a bennmaradásnál vérmesebb célokat nem tűzhetett ki maga elé. Az alsóházi rájátszásban azonban eddig nagyon jó úton halad élvonalbeli tagsága megőrzése felé Ilyés Róbert csapata. Szombaton ötödik meccsén már a harmadik győzelmét aratta a Csíkszereda a bajnokságnak ebben a fázisában.

Ilyés Róbert nevethetett a végén, de a Csíkszereda vezetőedzője nem kíván magának hasonló meccseket, mint az Unirea Slobozia ellen: VAR-drámás román bajnoki volt

A Csíkszereda vendége az osztályozós helyen álló Unirea Slobozia volt. Először Eppel Márton szerzett vezetést a csíki csapatnak, de a vendégek erre, majd Gustavinho góljára is válaszoltak. Az utolsó szó azonban ismét Szalay Szabolcsé volt, 3-2-re nyert a Csíkszereda.

Hosszas VAR-vizsgálat után örülhetett a Csíkszereda

Pedig rövid ideig a vendégek harmadszor is ünnepeltek egyenlítést, ám a 90. perces találatát hosszas VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. A 12 perces ráadás talán emiatt is igen feszült volt, a játékvezető öt sárga lapot is kiosztott ekkor, míg a rendes játékidő során csupán hármat.

– Fogalmam sincs, mik a VAR-szabályok, de szerintem a játékvezetők sem tudják – dohogott a vendégek vezetőedzője, Claudiu Niculescu, aki elmondta: a kispadnál csak találgattak, hogy szabálytalanságot vagy lest vizsgálnak-e, illetve mindehhez hozzátette, hogy szerinte csapat pontot érdemelt volna.

Hogy áll a Csíkszereda a román ligában?

A Csíkszereda a győzelemmel 26 pontos, a forduló közepén a 11. helyen áll, négy pont előnnyel az osztályozós 13., nyolc pont előnnyel a biztos kiesést jelentő 15. helyezett előtt. A csíki csapatnak tovább kell küzdenie, még négy meccse van a bajnokságból, de a mostani, 14. helyen rekedt Unireával szembeni siker óriási lépés a bennmaradás felé.

Ilyen feszültség és győzelem után az ember csak boldog lehet. Örülök, hogy vége, örülök, hogy élek

– mondta megkönnyebbülten Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője, aki szerint a nézők jól szórakoztak, ő viszont nem vágyik ilyen meccsekre. A felvetésre, hogy jó hajrával a csapata akár még a Konferencialiga-indulásért folyó rájátszást is elérheti, Ilyés így reagált: