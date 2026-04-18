FK Csíkszereda

„Örülök, hogy élek”: VAR-káosz a Csíkszereda 102 perces román bajnokiján

Drámai mérkőzésen az FK Csíkszereda 3-2-re nyert a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházában az Unirea Slobozia ellen. A győzelemmel Ilyés Róbert csapata óriási lépést tett a bennmaradás felé, a vendégek a VAR-vizsgálat után elvett egyenlítő góljuk miatt bosszankodtak. A Csíkszereda góljai közül ezúttal kettőt szerzett magyar futballista: Eppel Márton és Szalay Szabolcs is betalált.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 18:12
Eseménydús mérkőzést nyert meg a Csíkszereda a VAR-t is kárhoztató Unirea Slobozia ellen, bennmaradhat a román liga magyar identitású csapata Fotó: Facebook/FK Csíkszereda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A román bajnokság újoncaként a magyar identitású FK Csíkszereda a bennmaradásnál vérmesebb célokat nem tűzhetett ki maga elé. Az alsóházi rájátszásban azonban eddig nagyon jó úton halad élvonalbeli tagsága megőrzése felé Ilyés Róbert csapata. Szombaton ötödik meccsén már a harmadik győzelmét aratta a Csíkszereda a bajnokságnak ebben a fázisában.

Ilyés Róbert nevethetett a végén, de a Csíkszereda vezetőedzője nem kíván magának hasonló meccseket, mint az Unirea Slobozia ellen: VAR-drámás román bajnoki volt
Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

A Csíkszereda vendége az osztályozós helyen álló Unirea Slobozia volt. Először Eppel Márton szerzett vezetést a csíki csapatnak, de a vendégek erre, majd Gustavinho góljára is válaszoltak. Az utolsó szó azonban ismét Szalay Szabolcsé volt, 3-2-re nyert a Csíkszereda.

Hosszas VAR-vizsgálat után örülhetett a Csíkszereda

Pedig rövid ideig a vendégek harmadszor is ünnepeltek egyenlítést, ám a 90. perces találatát hosszas VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. A 12 perces ráadás talán emiatt is igen feszült volt, a játékvezető öt sárga lapot is kiosztott ekkor, míg a rendes játékidő során csupán hármat.

– Fogalmam sincs, mik a VAR-szabályok, de szerintem a játékvezetők sem tudják – dohogott a vendégek vezetőedzője, Claudiu Niculescu, aki elmondta: a kispadnál csak találgattak, hogy szabálytalanságot vagy lest vizsgálnak-e, illetve mindehhez hozzátette, hogy szerinte csapat pontot érdemelt volna.

Hogy áll a Csíkszereda a román ligában?

A Csíkszereda a győzelemmel 26 pontos, a forduló közepén a 11. helyen áll, négy pont előnnyel az osztályozós 13., nyolc pont előnnyel a biztos kiesést jelentő 15. helyezett előtt. A csíki csapatnak tovább kell küzdenie, még négy meccse van a bajnokságból, de a mostani, 14. helyen rekedt Unireával szembeni siker óriási lépés a bennmaradás felé.

Ilyen feszültség és győzelem után az ember csak boldog lehet. Örülök, hogy vége, örülök, hogy élek

mondta megkönnyebbülten Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője, aki szerint a nézők jól szórakoztak, ő viszont nem vágyik ilyen meccsekre. A felvetésre, hogy jó hajrával a csapata akár még a Konferencialiga-indulásért folyó rájátszást is elérheti, Ilyés így reagált:

– Erre nem gondolok. A lehető legmagasabbra kell kapaszkodnunk, hogy ne érezzük a hátunk mögött a lángokat.

– 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.