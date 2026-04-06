Testvérpárbaj a ringben: ami a sziklaöklű húgnak sikerült, azt a bátyja májusban megcsinálhatja

Nem fordul sűrűn elő a sport világában, hogy egy testvérpár, főleg egy férfi és egy nő egyszerre érjen fel pályafutása csúcsára, ráadásul ugyanabban a sportágban. A profi boksz sem kivétel ez alól, és a brit Dubois testvérek egészen a báty tavalyi, 2025. július 19-i, Olekszandr Usziktól (24-0, 15 KO) elszenvedett vereségéig mindketten profi bokszvilágbajnoknak mondhatták magukat: Daniel (22-3, 21 KO) az IBF nehézsúlyú, míg húga, a veretlen Caroline (13-0-1, 5 KO) vasárnap éjjel óta a WBC vb-öve mellé megszerezte a WBO könnyűsúlyú világbajnoki címét is. Rövidesen a báty is újra felülhet a nehézsúly trónjára, miután május 9-én, Manchesterben egy nagyon várt brit házirangadón a WBO veretlen világbajnokával, Fabio Wardley-val (20-0-1, 19 KO) csap össze.

Caroline Dubois (balra) simán kipontozta Terri Harpert, és megszerezte a WBC világbajnoki címe mellé a WBO vb-övét is. Forrás: Most Valuable Promotions

Caroline Dubois célja, hogy a könnyűsúly vitathatatlan bajnoka legyen

Caroline Dubois, miután tavaly, december 19-én az olasz Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) ellen megvédte a WBC könnyűsúlyú vb-címét, azt a cél tűzte ki maga elé, hogy 2026-ban egyesíti a könnyűsúlyú divízió világbajnoki címeit és vitathatatlan bajnokként zárja az évet. Ennek első lépcsőjeként csapott össze április 5-én Londonban a WBO címvédőjével, Terri Harperrel (16-3-2, 6 KO), és egyhangú pontozásos győzelmet aratott. A remek amatőr eredményeket is elérő 25 éves Caroline ezzel már két nagy szervezet világbajnokának mondhatja magát.

Caroline Dubois statisztikája Amatőrként ifjúsági olimpiai bajnok

ifjúsági világbajnok

négyszeres ifjúsági Európa-bajnok

37 győzelem, 3 vereség Profiként 13 győzelem (5 kiütés), 1 döntetlen

WBC és WBO könnyűsúlyú világbajnoka

az IBO volt könnyűsúlyú világbajnoka

Caroline Dubois következő ellenfele az IBF világbajnoka, a veretlen Elif Nur Turhan lehet Fotó: Boxingscene.com/Matthew Pover

A győzelem után Dubois megerősítette, hogy célja a teljes súlycsoport egyesítése, azaz a vitathatatlan bajnoki cím megszerzése, amihez még az IBF és a WBA öveit kell megszereznie.

A nagy világszervezetek világbajnokai WBC – Caroline Dubois (brit)

WBO – Caroline Dubois (brit)

IBF – Elif Nur Turhan (török)

WBA – Stephanie Han (amerikai)

Dubois jelezte, hogy célja, hogy a jövőben előbb Elif Nur Turhan (13-0, 8 KO), majd utána Stephanie Han (12-0, 3 KO) ellen vívna címegyesítő meccseket, ám ezek sorsa a menedzserek kezében van. A szakértők szerint azonban a nyár végére vagy őszre összejöhet Duboisnek egy újabb nagy gála, ahol megkezdheti a többi öv begyűjtését.