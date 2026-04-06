Testvérpárbaj a ringben: ami a sziklaöklű húgnak sikerült, azt a bátyja májusban megcsinálhatja

Elég ritka a profi ökölvívásban, hogy egy testvérpár mindkét tagja felér a csúcsra, főleg akkor, ha egy bátyról és annak húgáról van szó. Nos, a két Fundorán kívül mindez a Dubois testvéreknek sikerült, akik közül Daniel az IBF nehézsúlyú bajnoka volt tavaly nyárig, míg a húga, Caroline húsvétvasárnap egyesítette a WBC és a WBO könnyűsúlyú világbajnoki címeit. A báty május 9-én a WBO világbajnoka, Fabio Wardley ellen bokszol.

Molnár László
2026. 04. 06. 19:04
Caroline Dubois jó úton halad a vitathatatlan bajnoki cím felé Forrás: Sky Sports/AFP
Nem fordul sűrűn elő a sport világában, hogy egy testvérpár, főleg egy férfi és egy nő egyszerre érjen fel pályafutása csúcsára, ráadásul ugyanabban a sportágban. A profi boksz sem kivétel ez alól, és a brit Dubois testvérek egészen a báty tavalyi, 2025. július 19-i, Olekszandr Usziktól (24-0, 15 KO) elszenvedett vereségéig mindketten profi bokszvilágbajnoknak mondhatták magukat: Daniel (22-3, 21 KO) az IBF nehézsúlyú, míg húga, a veretlen Caroline (13-0-1, 5 KO) vasárnap éjjel óta a WBC vb-öve mellé megszerezte a WBO könnyűsúlyú világbajnoki címét is. Rövidesen a báty is újra felülhet a nehézsúly trónjára, miután május 9-én, Manchesterben egy nagyon várt brit házirangadón a WBO veretlen világbajnokával, Fabio Wardley-val (20-0-1, 19 KO) csap össze.

Caroline Dubois (balra) simán kipontozta Terri Harpert, és megszerezte a WBC világbajnoki címe mellé a WBO vb-övét is. Forrás: Most Valuable Promotions

Caroline Dubois, miután tavaly, december 19-én az olasz Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) ellen megvédte a WBC könnyűsúlyú vb-címét, azt a cél tűzte ki maga elé, hogy 2026-ban egyesíti a könnyűsúlyú divízió világbajnoki címeit és vitathatatlan bajnokként zárja az évet. Ennek első lépcsőjeként csapott össze április 5-én Londonban a WBO címvédőjével, Terri Harperrel (16-3-2, 6 KO), és egyhangú pontozásos győzelmet aratott. A remek amatőr eredményeket is elérő 25 éves Caroline ezzel már két nagy szervezet világbajnokának mondhatja magát.

Caroline Dubois statisztikája

Amatőrként

  • ifjúsági olimpiai bajnok
  • ifjúsági világbajnok
  • négyszeres ifjúsági Európa-bajnok
  • 37 győzelem, 3 vereség

Profiként

  • 13 győzelem (5 kiütés), 1 döntetlen
  • WBC és WBO könnyűsúlyú világbajnoka
  • az IBO volt könnyűsúlyú világbajnoka
Caroline Dubois következő ellenfele az IBF világbajnoka, a veretlen Elif Nur Turhan lehet                                             Fotó: Boxingscene.com/Matthew Pover

A győzelem után Dubois megerősítette, hogy célja a teljes súlycsoport egyesítése, azaz a vitathatatlan bajnoki cím megszerzése, amihez még az IBF és a WBA öveit kell megszereznie.

A nagy világszervezetek világbajnokai

  • WBC – Caroline Dubois (brit)
  • WBO – Caroline Dubois (brit)
  • IBF – Elif Nur Turhan (török)
  • WBA – Stephanie Han (amerikai)

Dubois jelezte, hogy célja, hogy a jövőben előbb Elif Nur Turhan (13-0, 8 KO), majd utána Stephanie Han (12-0, 3 KO) ellen vívna címegyesítő meccseket, ám ezek sorsa a menedzserek kezében van. A szakértők szerint azonban a nyár végére vagy őszre összejöhet Duboisnek egy újabb nagy gála, ahol megkezdheti a többi öv begyűjtését.

Turhan 2025 decemberében egy hatalmas kiütéssel szerezte meg az övet a korábban veretlen Beatriz Ferreira (8-1, 2 KO) ellen. Bár az ütőereje félelmetes – 62 százalékos KO-arány – , a szakértők szerint technikailag „nyersebb” és fegyelmezetlenebb, mint Dubois. Han stílusa az agresszív nyomásgyakorlásra épül, és jól bírja az ütéseket. Kettejük meccse egy klasszikus „stílusok csatája” lenne. Han megpróbálná közelről, testütésekkel felőrölni Dubois-t, míg a brit lány valószínűleg a távolsági harcot és a gyors kontrákat erőltetné. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

