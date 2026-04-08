Mindent megtett az Európa-kupa-döntőért a Falco, de torkán akadt a spanyol falat

A Szombathely férfi kosárlabdacsapata a múlt héten hazai pályán 98-81-re kikapott a címvédő spanyol Bilbaótól a férfi kosárlabda Európa-kupa elődöntőjében, a párharc első mérkőzésén. A Falco együttese szerda este idegenben lépett pályára a baszk csapat otthonában, és mindent megpróbált, hogy megfordítsa a párharcot, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker.

Fotó: FIBA Europe Cup

A Falco feljött az utolsó negyed előtt

Milos Konakov vezetőedző együttesében két magyar válogatott játékos is elismerésben részesült az utóbbi hetekben, mivel Váradi Benedek a negyeddöntő első hetének a legjobbja, Perl Zoltán pedig március MVP-je lett. Sajnos a szombathelyiek két kiválósága hiába tett meg mindent a csapattársakkal egyetemben, a vasi gárda nem tudta kiharcolni az idegenbeli győzelmet.

A magyar bajnoki ezüstérmes az első negyed jelentős részében tudta tartani a lépést baszk vendéglátójával, és a második játékrészben is sokáig belátható közelségben maradt, mígnem a házigazda 40-37-ről a nagyszünetre egy nyolcpontos sorozattal eltávolodott.

A harmadik felvonás jól sikerült a Falcónak, kilenc pontot lefaragott hátrányából, így csupán kétpontos lemaradásban kezdte meg az utolsó negyedet.

Ám a Bilbao azonban megrázta magát és hét ponttal megnyerte az összecsapást.

Milos Konakov vezetőedző együttesének legjobbja Perl Zoltán volt 18 ponttal. Aleksa Novakovic 15, Tyler Peterson és Tanoh Dez András 11-11, Váradi Benedek pedg 10 pontot szerzett. Ezzel befejeződött a magyar klubcsapatok számára a nemzetközi idény.



Férfi kosárlabda, FIBA Európa-Kkupa, elődöntő, visszavágó

Bilbao Basket (spanyol) - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 95-88 (23-17, 25-20, 21-30, 26-21)

Legjobb dobók: Krampelj 16, Pantzar 15, Petrasek 14 illetve Perl 16, Novakovic 15, Peterson 11, Tanoh Dez 11

Továbbjutott: a Bilbao Basket, kettős győzelemmel (193–169)



Az előző mérkőzés összefoglalója:

