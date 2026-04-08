Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kosárlabdaFalco-Vulcano Energia KC SzombathelyVáradi Benedekkosárlabda Európa Kupa

Mindent megtett az Európa-kupa-döntőért a Falco, de torkán akadt a spanyol falat

A Szombathely a hazai pályán 98-81-re elveszített első mérkőzés után 95-88-ra kikapott a címvédő spanyol Surne Bilbaótól a férfikosárlabda Európa-kupa elődöntőjének szerdai visszavágóján. A Falco így kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól és az európai kupaküzdelmektől.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 22:24
A Falco nagyott küzdött a Bilbao otthonában, de búcsúzott a további küzdelmektől az Európa Kupában Forrás: FIBA Europe Cup
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szombathely férfi kosárlabdacsapata a múlt héten hazai pályán 98-81-re kikapott a címvédő spanyol Bilbaótól a férfi kosárlabda Európa-kupa elődöntőjében, a párharc első mérkőzésén. A Falco együttese szerda este idegenben lépett pályára a baszk csapat otthonában, és mindent megpróbált, hogy megfordítsa a párharcot, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker.

A Falco válogatott játékosa Váradi Benedek mindent megtett a visszavágón. Fotó: FIBA Europe Cup

A Falco feljött az utolsó negyed előtt

Milos Konakov vezetőedző együttesében két magyar válogatott játékos is elismerésben részesült az utóbbi hetekben, mivel Váradi Benedek a negyeddöntő első hetének a legjobbja, Perl Zoltán pedig március MVP-je lett. Sajnos a szombathelyiek két kiválósága hiába tett meg mindent a csapattársakkal egyetemben, a vasi gárda nem tudta kiharcolni az idegenbeli győzelmet.

A magyar bajnoki ezüstérmes az első negyed jelentős részében tudta tartani a lépést baszk vendéglátójával, és a második játékrészben is sokáig belátható közelségben maradt, mígnem a házigazda 40-37-ről a nagyszünetre egy nyolcpontos sorozattal eltávolodott. 

A harmadik felvonás jól sikerült a Falcónak, kilenc pontot lefaragott hátrányából, így csupán kétpontos lemaradásban kezdte meg az utolsó negyedet. 

Ám a Bilbao azonban megrázta magát és hét ponttal megnyerte az összecsapást.

Milos Konakov vezetőedző együttesének legjobbja Perl Zoltán volt 18 ponttal. Aleksa Novakovic 15, Tyler Peterson és Tanoh Dez András 11-11, Váradi Benedek pedg 10 pontot szerzett. Ezzel befejeződött a magyar klubcsapatok számára a nemzetközi idény.

Férfi kosárlabda, FIBA Európa-Kkupa, elődöntő, visszavágó

Bilbao Basket (spanyol) - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 95-88 (23-17, 25-20, 21-30, 26-21)
Legjobb dobók: Krampelj 16, Pantzar 15, Petrasek 14 illetve Perl 16, Novakovic 15, Peterson 11, Tanoh Dez 11
Továbbjutott: a Bilbao Basket, kettős győzelemmel (193–169)


Az előző mérkőzés összefoglalója:
 

 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbihari zoltán

Bihari Zoltán Tisza-jelölt

Bayer Zsolt avatarja

Egy aljas, mocsok gazember vagy, Bihari Zoltán. Egy Lenin-fiú.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.