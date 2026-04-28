női kézilabda NB ISzucsánszki ZitaFTCesztergom

Elek Gáborék belenéztek a mentális gödörbe, ahonnan a Fradi ki akart mászni

Az FTC női kézilabdacsapata 31-28-ra nyert a Mol Esztergom vendégeként az NB I-ben, és ezzel biztossá tette a második helyét a bajnokságban. A Fradi sikere ezúttal többet ért két pontnál: a Metz elleni Bajnokok Ligája-kudarc utáni mentális gödörből kellett kimásznia, miközben a hétvégi Magyar Kupa négyes döntője előtt sem engedhette meg magának az újabb botlást. A találkozó előtt az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zitát köszöntötték.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 20:21
Emily Vogel dobta a mérkőzés első gólját Forrás: Fradi.hu
Az FTC végig vezetett, de nem lazsálhatott Esztergomban

A választ a pályán adta meg az FTC. Emily Bölk találatával indult a mérkőzés, Elek Gábor csapata eleinte többször egyenlített, de a vezetést nem tudta átvenni. A Fradi fokozatosan elhúzott, elsősorban a stabil védekezésének köszönhetően. Támadásban akadtak hibák, de az Esztergomot az első félidőben sikerült kevés gólon tartani, a szünetre pedig ötgólos előnnyel mentek a vendégek: 11-16.

A fordulás után azonban jött az a pillanat, amely megmutatta, miért nem lehetett ezt a mérkőzést rutinból lehozni. Ballai Anna három gyors góljával az Esztergom felzárkózott, Jesper Jensennek időt kellett kérnie. A Fradi ekkor észnél volt: Janurik Kinga fontos védésekkel szállt be, támadásban pedig Simon Petra vezérletével újra sikerült ellépni. Amikor 18-24-nél Elek Gábor kérte ki az idejét, látszott, hogy az FTC túlélte a meccs kritikus szakaszát.

 

A második hely megvan a Fradinak, az idényt a Magyar Kupában lehet menteni

A hajrában az Esztergom becsülettel kapaszkodott, de három gólnál közelebb már nem tudott kerülni. Az FTC nem diktált nagy tempót, a második félidőben különösen ügyelt arra, hogy ne nyissa ki fölöslegesen a mérkőzést. Simon Petra hét góllal járult hozzá a 31-28-as sikerhez, a hazaiaknál Varga Emília hat találattal volt a legeredményesebb.

A győzelemnek komoly tétje volt. Ha az FTC kikapott volna Esztergomban, a Debrecen még megelőzhette volna, így a Fradi akár harmadikként is zárhatta volna a női kézilabda NB I idényét. A két ponttal azonban biztossá vált a második hely a Győri Audi ETO mögött, a DVSC előtt.

Ez persze nem teszi semmissé a BL-kiesés fájdalmát, de kapaszkodót adhat a csapatnak. Az FTC idényét most már elsősorban a Magyar Kupa mentheti meg, amelynek hétvégi négyes döntőjére címvédőként érkezik, s már az elődöntőben találkozik a Győrrel. Esztergomban a Fradi nem játszott felszabadultan, de megmutatta, hogy mentális gödörből is képes nyerni. Ez pedig a kupahétvége előtt talán fontosabb üzenet, mint maga a háromgólos különbség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

