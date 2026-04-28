Jön a valaha volt legnagyobb brit ringháború, Fury és Joshua is aláírta a szerződést

Ha eddig kételkedett valaki abban, hogy összejön a legjobban várt brit ringcsata, az most megnyugodhat. A profi boksz új ura, a szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh bejelentette, Tyson Fury és Anthony Joshua is aláírta a szerződést, így a két korábbi kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok még 2026-ban összecsap egymással. Utóbbi azonban felvezetőként még július 25-én Rijádban az albán Kristian Prenga ellen lép szorítóba.

Molnár László
2026. 04. 28. 7:34
Fury és Joshua meccse a legnagyobb ringháború lesz két brit bunyós között Forrás: The Ring Magazine
Az albán bunyós még véletlenül sem szeretne az áldozati bárány szerepében tetszelegni, és közölte, ez a csata alaposan meg fogja változtatni mind az ő, mind pedig Joshua karrierjét.

– Anthony Joshua nagyszerű harcos, de szörnyű hibát követett el, amikor engem választott ellenfelének. Ez az a fajta meccs, ami mindent megváltoztat az életemben és az övében is. Tudom, hogy nagy terveik vannak a meccs után, és engem figyelmen kívül hagynak. Örülök ennek, hiszen kisiklatom a terveiket, és sokkolni fogom a világot idén júliusban Szaúd-Arábiában – olvasható a Ring Magazinban Prenga nyilatkozata.

Csak összejött tíz évnyi várakozást követően a legnagyobb brit bokszháború

Nem ez az első alkalom, hogy Joshua és Fury közel kerültek ahhoz, hogy összecsapjanak egymással. 2021-ben a brit bokszolók a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címért mérkőztek volna – Fury a WBC, míg Joshua a WBA, WBO és az IBF övét birtokolta ekkor –, ám Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) meghiúsította a csatát, és rákényszerítette Furyt arra, hogy harmadszor is vele csapjon össze. Vélhetően megbánta mindezt a Bronz Bombázó, hiszen a brit óriás a 11. menetben kiütötte őt, lezárva ezzel kettejük trilógiáját. Joshua is más ellenfél után nézett, ám ő végül pontozással kikapott Olekszandr Usziktól (24-0, 15 KO).

Tyson Fury statisztikája

amatőr karrier

  • 31 győzelem (26 KO), 4 vereség
  • bronzérmes a junior-világbajnokságon (2006, Agadir)
  • junior Európa-bajnok (2007, Varsó)
  • felnőtt angol bajnok (2008, London)

profi karrier

  • 2008-ban debütált a profik között
  • 38 meccs, 35 győzelem (24 KO), 2 vereség, 1 döntetlen
  • kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015–2016 és 2020–2024)

Fury és Joshua összecsapásáról már régóta beszélnek a két bunyós pályafutása során, és most végre megvalósulhat az elmúlt évtized legjobban várt brit belháborúja. Még ha nincs is világbajnoki cím, amelyet bármelyikük elnyerhetne ezen a meccsen, ez továbbra is az egyik legnagyobb küzdelem, amit valaha is vívhatnak brit profi ökölvívók egymással. Már csak az a nagy kérdés, hogy a Wembley vagy Rijád ad otthont a várva várt csatának. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

