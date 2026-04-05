Sallaiék rangadóján szálltak bele a török hősbe, egymásnak esett a két gigász alelnöke

A Galatasaray a török bajnokság első 22 fordulójában mindössze egyszer kapott ki, azóta viszont két vereséget is szenvedett. Sallai Roland együttese szombaton a Trabzonspor otthonából távozott pont nélkül, így pedig a címvédő előnye már csak egy pont a tabella élén – igaz, az isztambuliak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Liverpool ellen kiesett gárda Trabzonban már a találkozó legelején hátrányba került, és ugyan a második félidő elején egyenlített, a 62. percben kialakult a végeredmény. A hat perccel később becserélt Sallai sem tudott már segíteni csapatán. A lefújás után Onuralp Cakiroglu és Abdülkerim Bardakci összeszólalkozása után tömegjelenet alakult ki, a játékvezető pedig második sárga lappal kiállította a Galatasaray védőjét.

A Galatasaray Trabzonspor elleni vereségével szorosabbá vált a török bajnokság (Fotó: Anadolu/Hakan Burak Altunoz)

Törökország az elmúlt héten ünnepelhetett, hiszen válogatottja 2002 óta először kijutott a világbajnokságra, és ebben szerepet vállalt a pótselejtezők kezdőkapusaként Ugurcan Cakir is. A 29 éves játékos tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz, miután 2012 óta volt a Trabzonspor labdarúgója, szombaton pedig a hazai szurkolók nem éppen szívélyes fogadtatásban részesítették a török válogatott hősét. A trabzoni drukkerek Cakir érkezésére ellenséges koreográfiákkal készültek, majd minden labdaérintésénél kifütyülték és szidalmazták őt. A lefújás után a klub hivatalos közösségi oldala is a vendégek kapusának csalódottságával ünnepelte a győzelmet.

– Az elejétől a végéig provokálták őt, pedig ha nincs Ugurcan Cakir, a válogatottunk nem jutott volna ki Amerikába, ezt senki ne felejtse el. A Trabzonspor nevelte ki őt, ezért hálával tartozunk a csapatnak, ennek ellenére ma a vezetőség részéről is próbáltak pszichológiai hadviselést folytatni ellene is. Mi minden csapatot nagy tisztelettel fogadunk, de itt minket ma senki nem fogadott vagy búcsúztatott.

Ez szégyen, nem ezt vártam, ez a viselkedés nem méltó a Trabzonspor vezetőségéhez.

Amióta megérkeztünk, folyamatosan sértegetnek minket, még most is sértő rigmusokat játszanak be rólunk a stadionban – állította a Galatasaray alelnöke, Metin Öztürk, aki azt is megemlítette, hogy a Trabzonspor már napok óta lejárató kampányt folytatott az isztambuliakkal szemben.