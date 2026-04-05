Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

török fociTrabzonsporGalatasaraySallai Roland

Sallaiék rangadóján szálltak bele a török hősbe, egymásnak esett a két gigász alelnöke

A török labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában a címvédő Galatasaray 2-1-re kikapott a Trabzonspor vendégeként, így a két csapat között egy pontra csökkent a különbség a tabella élén. Sallai Roland csereként állt be a vendégekhez, a mérkőzés egyik főszereplője pedig Ugurcan Cakir volt, aki súlyos kritikákat kapott a hazai közönségtől. A lefújás után tömegjelenet alakult ki a pályán, az isztambuliaktól egy játékost ki is állítottak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 8:30
Feszült hangulatban zárult a Galatasaray trabzoni bajnokija Fotó: Anadolu/Hakan Burak Altunoz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Galatasaray a török bajnokság első 22 fordulójában mindössze egyszer kapott ki, azóta viszont két vereséget is szenvedett. Sallai Roland együttese szombaton a Trabzonspor otthonából távozott pont nélkül, így pedig a címvédő előnye már csak egy pont a tabella élén – igaz, az isztambuliak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Liverpool ellen kiesett gárda Trabzonban már a találkozó legelején hátrányba került, és ugyan a második félidő elején egyenlített, a 62. percben kialakult a végeredmény. A hat perccel később becserélt Sallai sem tudott már segíteni csapatán. A lefújás után Onuralp Cakiroglu és Abdülkerim Bardakci összeszólalkozása után tömegjelenet alakult ki, a játékvezető pedig második sárga lappal kiállította a Galatasaray védőjét.

A Galatasaray Trabzonspor elleni vereségével szorosabbá vált a török bajnokság (Fotó: Anadolu/Hakan Burak Altunoz)

Törökország az elmúlt héten ünnepelhetett, hiszen válogatottja 2002 óta először kijutott a világbajnokságra, és ebben szerepet vállalt a pótselejtezők kezdőkapusaként Ugurcan Cakir is. A 29 éves játékos tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz, miután 2012 óta volt a Trabzonspor labdarúgója, szombaton pedig a hazai szurkolók nem éppen szívélyes fogadtatásban részesítették a török válogatott hősét. A trabzoni drukkerek Cakir érkezésére ellenséges koreográfiákkal készültek, majd minden labdaérintésénél kifütyülték és szidalmazták őt. A lefújás után a klub hivatalos közösségi oldala is a vendégek kapusának csalódottságával ünnepelte a győzelmet.

– Az elejétől a végéig provokálták őt, pedig ha nincs Ugurcan Cakir, a válogatottunk nem jutott volna ki Amerikába, ezt senki ne felejtse el. A Trabzonspor nevelte ki őt, ezért hálával tartozunk a csapatnak, ennek ellenére ma a vezetőség részéről is próbáltak pszichológiai hadviselést folytatni ellene is. Mi minden csapatot nagy tisztelettel fogadunk, de itt minket ma senki nem fogadott vagy búcsúztatott. 

Ez szégyen, nem ezt vártam, ez a viselkedés nem méltó a Trabzonspor vezetőségéhez.

Amióta megérkeztünk, folyamatosan sértegetnek minket, még most is sértő rigmusokat játszanak be rólunk a stadionban – állította a Galatasaray alelnöke, Metin Öztürk, aki azt is megemlítette, hogy a Trabzonspor már napok óta lejárató kampányt folytatott az isztambuliakkal szemben.

A válasz nem maradt el: Zeyyat Kafkas, a trabzoni klub alelnöke cáfolta az „arcátlan és a valóságot eltorzító” kijelentéseket, amelyek szerinte indokolatlanul rossz fényben tüntették fel a hazaiakat, emellett pedig megvádolta a Galatasarayt annak átigazolási politikája miatt.

A kiállítás miatt is panaszkodott a Galatasaray

Öztürkhöz hasonlóan a Galatasaray cserekapusa, Günay Güvenc is elítélte a trabzoniak állítólagos tetteit, kiemelten azokat, amit az elmúlt napokban Ugurcan Cakirral és családjával szemben verbálisan elkövettek. Csapattársa, Yunus Akgün inkább Bardakci kiállítását nehezményezte, szerinte nem neki járt volna a piros lap, hanem az őt sértegető 18 éves Cakiroglunak. Okan Buruk vezetőedző is inkább erre a jelenetre tért ki a lefújást követően.

– A mérkőzés utáni események olyan jelenetek voltak, amelyeket nem szerettünk volna látni. Először is gratuláltam Fatih Tekke vezetőedzőnek, azonban a pályára kívülről berohanókkal együtt felesleges tömegjelenet alakult ki. Ezután Abdülkerim Bardakci megkapta a második sárga lapját, de őszintén szólva az ilyenek már kezdenek a megszokott dolgok közé tartozni… – mondta Okan Buruk, aki gratulált a Trabzonspor győzelméhez.

A Galatasaray szerdán pótolja a Göztepe elleni elhalasztott bajnokit, idegenbeli siker esetén visszaállíthatja a négypontos előnyét a Süper Lig háromszoros címvédője.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
