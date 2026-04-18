gróf dávidújpestftcmlsz fegyelmi bizottsága

Újpesti káröröm: más se hiányzott a Fradinak a bajnoki hajrá előtt

Új fordulatot vett az őszi derbi botránya: a Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy hivatalból nyomozás indult az Újpest–FTC mérkőzésen történt incidens ügyében. Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa az októberben játszott meccsen fellökte az egyik újpesti labdaszedőt, amiért már eltiltást és pénzbüntetést kapott, most azonban büntetőjogi szálon is folytatódik az ügy – az újpesti szurkolók nem kis kárörömére.

2026. 04. 18. 7:02
Gróf Dávid vezekelt, mégsem zárhatja le a kínos ügyet Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Gróf Dávid az október 19-i, Újpest elleni derbi hajrájában lökte fel a hazaiak egyik labdaszedőjét, ami miatt Bogár Gergő játékvezető azonnal kiállította a Ferencváros kapusát. Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága később négymeccses eltiltással és pénzbüntetéssel sújtotta a 37. születésnapját éppen most ünneplő játékost. 

Gróf Dávid hagyja el a pályát az októberi Újpest-FTC meccsen, miután a labdaszedő fellökése miatt kiállították. Rendőrségi ügy lett belőle Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid ügye nem zárult le az MLSZ-büntetéssel

A kapus többször is bocsánatot kért, ráadásul úgy lehetett tudni, hogy a sértett és családja nem tett feljelentést, ezért sokáig úgy tűnt, az ügy ezzel le is zárult.

Ehhez képest új fejlemény, hogy a sajtóhírek szerint hivatalból eljárás indult az eset miatt. Az információ először az újpesti drukkerekhez köthető Lila Sector Facebook-oldalon jelent meg, majd az M4 Sport is foglalkozott vele.

A rendőrség megszólalt, hivatalból indult nyomozás

A Nemzeti Sport érdeklődésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a rendőrségi lépést. A BRFK Kommunikációs Osztálya ezt írta:

„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdéses esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága 2026. január 29-én garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás célja az eset körülményeinek tisztázása. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt”

A történet pikantériája, hogy az ügy nyilvánosságra kerülése az Újpest-szurkolók oldalához kötődik, ami érthetően táplálja a lila-fehér oldalon a kárörömöt. Egyelőre sem a Ferencváros, sem Gróf Dávid nem reagált a fejleményekre.

Gróf aligha lesz a célkeresztben az újabb Újpest–Fradi meccsen

Az idényben még lesz egy Újpest–Ferencváros rangadó, méghozzá május 3-án, az NB I 32. fordulójában, ráadásul könnyen lehet, hogy az összecsapás a bajnoki címről is dönt majd. Az újpesti drukkerek azonban aligha vehetnek elégtételt közvetlenül Gróf Dávidon, mert a kapus a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján bokaszalag-szakadást szenvedett , azóta ismét Dibusz Dénes védi a Fradi kapuját.

A hétvégi forma ugyanakkor a lila-fehérek önbizalmát erősítheti: a 30. forduló pénteki nyitómeccsén az Újpest 7–2-re kiütötte a Nyíregyházát. A Ferencváros vasárnap a Győr vendége lesz, miközben a háttérben egy kellemetlen rendőrségi ügy is árnyékolja a klub mindennapjait. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

