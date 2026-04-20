Az örmények menthetik meg a Nemzetközi Síszövetség diktátor-elnökét

A Nemzetközi Síszövetség elnöke, Johan Eliasch mindenképpen folytatni szeretné áldásosnak éppen nem nevezhető tevékenységét a FIS élén. A rengeteg botrányáról híressé vált sportvezető azonban most nehéz helyzetbe került. Annyira persze nem, hogy ne találna ebből is kiutat.

Johan Eliasch örmény állampolgár (is) akar lenni – Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Johan Eliasch botrányaiból nem kérnek a svédek és a britek (sem)

A Nemzetközi Síszövetség idén júniusban választja meg új elnökét. Ahhoz, hogy a választáson egyáltalán elindulhasson, először is ajánlást kell benyújtania attól az országtól, amelynek az állampolgára. Johan Eliasch két állampolgársággal is rendelkezik. Svéd és brit útlevele is van.

Csakhogy sem a svédek, sem a britek nem kérnek a további szolgálataiból.

Az Egyesült Királyság Victoria Goslingot jelöli a FIS végrehajtó bizottságába (innen lehet valakit elnöknek választani), a svédek pedig Karin Mattssont. Ez azt jelenti, hogy Johan Eliasch előtt minden ajtó bezárul, azaz nincs lehetősége arra, hogy elnökként folytassa.

Ám a svéd–brit milliárdos nem adja fel. Az utolsó pillanatban ugyanis Johan Eliasch talált egy olyan országot, amely hajlandó neki állampolgárságot adni, mi több, a FIS legfőbb döntéshozó testületébe jelölni.

Örményország.

A svéd sportsajtó azonnal nekirontott a sportdiplomatának, aki – milyen meglepő – nem akart semmire felelni. Az érdeklődésekre bontotta a vonalat. Ugyanezt tette az Örmény Síszövetség is.

A FIS-elnök botrányai régóta vihart kavarnak

Érdemes azt is megvizsgálni, mi az, ami miatt az elnök ennyire népszerűtlen lett. Különösen az északi országok (köztük Svédország) bírálta korábbi tevékenységét. Egyszerűen diktátornak nevezték őt. Szemére vetették, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta sem változtatta meg az oroszokhoz fűződő viszonyát. Az idei torinói olimpia előtt derült ki, hogy Johan Eliasch neve ott szerepelt az Epstein-aktákban. A FIS elnöke védekezésképpen annyit mondott, hogy 1998-as elérhetőségei vannak ott, s ezek már elévültek.

Az, hogy Johan Eliasch most az örmények segítségét kérte, Norvégiában is megdöbbenést váltott ki. A következő napok döntik el, hogy sikerül-e Johan Eliasch mesterterve.