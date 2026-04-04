Ide jutottunk: Kenderesi Tamás olimpiai döntőhöz hasonlította az Exatlont

Hosszú ideig húzódott Kenderesi Tamás doppingügye, amiben a mai napig ártatlannak vallja magát, de végül a Nemzetközi Sportdöntőbíróság sem neki adott igazat, így 2025 októberében jogerőre emelkedett a négyéves eltiltása. Ez alighanem az úszókarrierje végét is jelenti, hiszen az olimpiai bronzérmes Kenderesi a doppingügy miatt 2022 óta nem versenyzett, és 29 évesen az úszóknál már nem számít fiatalnak.

Kenderesi Tamás és Michael Phelps a 2016-os olimpia döntőjében – ezzel ér fel az Exatlon? Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Kenderesi Tamás az Exatlonban legalább némi vigaszt nyerhet, és feledtetheti pályafutása szomorú fejezetét. Bár az elmúlt évek alatt jól láthatóan felszedett jó néhány kilót, nem szerepel rosszul a sportos vetélkedőben. A pénteki adásban a kerékpáros Filutás Viktor elleni párbajban aratott győzelmet nagy küzdelemben az akadálypályán.

Kenderesi Tamás: Ez felért nekem egy olimpiai döntővel

Miután Kenderesi Tamás megnyerte a Filutás elleni párharcot, igencsak elragadtatta magát. A sikerét ugyanis olimpiai döntőhöz hasonlította. Egész pontosan így fogalmazott:

Nem gondoltam, hogy ekkora harcokra számíthatok itt, és a maga módján ez felért nekem egy olimpiai döntővel. Az úszás másmilyen, az benne van a kezemben, a lábamban, de ez legalább olyan koncentrációt és erőfeszítést kívánt, elképesztő volt.

Csak a miheztartás végett: Kenderesi 200 pillangón kétszer úszott olimpiai döntőt pályafutása alatt. Először a 2016-os riói olimpián, amikor 19 évesen úgy lett bronzérmes, hogy minden idők legjobbját, a végül aranyérmes Michael Phelpset üldözte, és olyan legendákat előzött meg, mint Chad le Clos vagy Cseh László.

Másodjára pedig a 2021-ben megrendezett tokiói játékokon, amikor Milák Kristóf húzta be az aranyat, de csak hajszálon múlt, hogy két magyar álljon a dobogón, mert Kenderesi mindössze hét századdal maradt le a bronzról a negyedik helyen.