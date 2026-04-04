Ide jutottunk: Kenderesi Tamás olimpiai döntőhöz hasonlította az Exatlont

A TV2-n futó népszerű sport-reality vetélkedő, az Exatlon legfrissebb szériájának kétségkívül Kenderesi Tamás az egyik legizgalmasabb szereplője. Az olimpiai bronzérmes úszó, aki Milák Kristóf legnagyobb hazai riválisa volt, doppingvétség miatt el van tiltva, ám visszatért a képernyőre az egyik legnagyobb kereskedelmi tévécsatornán. Azt viszont nem láttuk jönni, hogy Kenderesi Tamás annyira elragadtatja magát, hogy olimpiai döntőhöz hasonlítja az Exatlont.

2026. 04. 04. 7:17
Az olimpiai bronzérmes úszó Michael Phelps és Milák Kristóf ellen is küzdött korábban az ötkarikás finálékban, Kenderesi Tamás most ezekhez méri az Exatlont Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Hosszú ideig húzódott Kenderesi Tamás doppingügye, amiben a mai napig ártatlannak vallja magát, de végül a Nemzetközi Sportdöntőbíróság sem neki adott igazat, így 2025 októberében jogerőre emelkedett a négyéves eltiltása. Ez alighanem az úszókarrierje végét is jelenti, hiszen az olimpiai bronzérmes Kenderesi a doppingügy miatt 2022 óta nem versenyzett, és 29 évesen az úszóknál már nem számít fiatalnak.

Kenderesi Tamás és Michael Phelps a 2016-os olimpia döntőjében – ezzel ér fel az Exatlon? Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Kenderesi Tamás az Exatlonban legalább némi vigaszt nyerhet, és feledtetheti pályafutása szomorú fejezetét. Bár az elmúlt évek alatt jól láthatóan felszedett jó néhány kilót, nem szerepel rosszul a sportos vetélkedőben. A pénteki adásban a kerékpáros Filutás Viktor elleni párbajban aratott győzelmet nagy küzdelemben az akadálypályán.

Kenderesi Tamás: Ez felért nekem egy olimpiai döntővel

Miután Kenderesi Tamás megnyerte a Filutás elleni párharcot, igencsak elragadtatta magát. A sikerét ugyanis olimpiai döntőhöz hasonlította. Egész pontosan így fogalmazott:

Nem gondoltam, hogy ekkora harcokra számíthatok itt, és a maga módján ez felért nekem egy olimpiai döntővel. Az úszás másmilyen, az benne van a kezemben, a lábamban, de ez legalább olyan koncentrációt és erőfeszítést kívánt, elképesztő volt.

Csak a miheztartás végett: Kenderesi 200 pillangón kétszer úszott olimpiai döntőt pályafutása alatt. Először a 2016-os riói olimpián, amikor 19 évesen úgy lett bronzérmes, hogy minden idők legjobbját, a végül aranyérmes Michael Phelpset üldözte, és olyan legendákat előzött meg, mint Chad le Clos vagy Cseh László.

Másodjára pedig a 2021-ben megrendezett tokiói játékokon, amikor Milák Kristóf húzta be az aranyat, de csak hajszálon múlt, hogy két magyar álljon a dobogón, mert Kenderesi mindössze hét századdal maradt le a bronzról a negyedik helyen.

Most ehhez a két olimpiai döntőhöz, pályafutása legnagyobb teljesítményeihez hasonlította azt, hogy az Exatlon akadálypályáján legyőzte Filutás Viktort egy szórakoztató tévéműsorban…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
