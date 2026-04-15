szoboszlai dominikliverpoolpsgkerkez milos

„Ziccerben a kaput sem találta el” – Kerkez és Szoboszlai mégis a Liverpool legjobbjai között

A Liverpool hazai pályán is 2-0-ra kikapott a Paris Saint-Germaintől, így 4-0-s összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A játék képe alapján az angol csapat ennél többet érdemelt volna, a játékosértékelésekből pedig az derül ki: a két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a vereség ellenére is a liverpooliak legjobbjai közé tartozott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 7:44
Szoboszlai küzdött, de nem volt veszélyes a PSG kapujára Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magas színvonalú mérkőzést játszott egymással a Liverpool és a PSG, az angol csapat különösen a második félidő elején diktált nagy tempót, de nem tudta gólra váltani a helyzeteit. Amikor pedig kitámadott, azt a francia együttes megbüntette, így a Liverpool másodszor is 2-0-s vereséget szenvedett , és kiesett a Bajnokok Ligájából. A meccset a két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta.

A jelenet, amit számon kérnek Kerkez Miloson: ziccerben jobbal csúnyán mellé lőtt. Ő és Szoboszlai Dominik is a jobbak közé tartozott a Liverpool-PSG visszavágón
A jelenet, amit számon kérnek Kerkez Miloson: ziccerben jobbal csúnyán mellé lőtt. Ő és Szoboszlai Dominik is a jobbak közé tartozott a Liverpool-PSG visszavágón. Fotó: AFP

A mérkőzés utáni értékelések alapján ugyanakkor a két magyar játékos teljesítménye pozitív visszhangot kapott. Több portálnál is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool legjobbjai közé került, sőt volt, ahol a legjobb osztályzatot kapták meg.

 

Szoboszlai és Kerkez a legjobbak között

A This is Anfield értékelése szerint Ryan Gravenberch és a csereként beállt Mohamed Szalah kapott 7-es osztályzatot a PSG elleni vereség után. Tőlük alig maradt el Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, akik egyaránt 6-ost kaptak, igaz, Kerkeznek felróják az 58. percben kihagyott ziccert. Kerkezről szó szerint ezt írták: „Villámgyorsan kezdett, folyamatosan robogott fel a szélen, és agresszívan ment bele a párharcokba. Az első labdaérintései sokszor pontatlanok voltak, és a nagy lendület miatt többször rossz helyen maradt.

Egy tökéletes Szalah-beadás után ziccerben a kaput sem találta el

Szoboszlait pedig így értékelték: „Sokat futott az esőben, rengeteg területet bejátszott, de nehezen tudta lezárni azokat a réseket, amelyeket a PSG rendre megtalált. Jól levette Douét a pályáról, de nem tudta úgy magával húzni a csapatot, ahogy szerette volna”

A Liverpool Echo még kedvezőbben látta a két magyar teljesítményét. A lap szigorúan osztályzott, többen is csak 5-öst kaptak, Kerkez és Szoboszlai viszont egyaránt 7-est, aminél jobbat senkinek sem adtak. Kerkezről azt írták: „Az egyetlen liverpooli játékos, aki már a kezdéstől valódi harci szellemet mutatott – még ha a passzai nem is mindig voltak pontosak. Egyike volt azoknak, akik többet érdemeltek volna.”

Szoboszlairól pedig így fogalmaztak: „Az elején sokat dolgozott a csapatért, de az első félidőben ő is azok közé tartozott, akik túl könnyen veszítettek labdát. Később feljavult a játéka. A mérkőzést végül jobbhátvédként fejezte be.”

A Liverpool.com szintén 7-esre értékelte mindkét magyart, ennél ott sem kapott senki jobb osztályzatot. Kerkez méltatása így szólt: „Egy ekkora téttel bíró meccsen, Doué és később Barcola ellen is jól helytállt. Időnként nyomás alatt higgadtabbnak kellett volna maradnia, de az ilyen tapasztalatokból lehet a legtöbbet tanulni. Ahogy telt az idő, egyre jobban belelendült.”

Szoboszlairól ezt írták: „Ezúttal mélyebben játszott, ami hosszabb távon akár az ideális szerepe is lehet. Az elején volt néhány pontatlan passza, ugyanakkor időnként jól irányította a játékot. Szokásához híven tele volt energiával.”

 

Több helyen is erős osztályzatokat kaptak

Az összesítések alapján jól látszik, hogy Szoboszlai és Kerkez a Liverpool veresége ellenére is stabilan a jobbak közé tartozott.

  • Liverpool FC: Szoboszlai és Kerkez is 7-es, a két legjobb a csapatból.
  • This is Anfield: Kerkez 6, Szoboszlai 6, a legjobbak Gravenberch és Szalah voltak 7-essel.
  • Liverpool Echo: Kerkez 7, Szoboszlai 7, rajtuk kívül Konaté és Van Dijk kapott még 7-est.
  • Eredmények.com: Szoboszlai 7,4, Kerkez 7,2, a legjobb Konaté lett 7,9-cel, Kerkeznél még Wirtz kapott jobbat 7,3-mal.
  • Sofascore: Szoboszlai a Liverpool legjobbja lett 8-cal, az egész mezőnyben csak Dembélé előzte meg 8,2-vel; Kerkez 7-es, átlagos értékelést kapott.

A magyar játékosok megítélése tehát összességében kedvező volt: Szoboszlai Dominik több helyen is a Liverpool egyik legjobbja lett, míg Kerkez Milos teljesítményét szintén elismerték, még ha a kihagyott nagy helyzetét fel is rótták neki.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.