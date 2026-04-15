„Ziccerben a kaput sem találta el” – Kerkez és Szoboszlai mégis a Liverpool legjobbjai között

Magas színvonalú mérkőzést játszott egymással a Liverpool és a PSG, az angol csapat különösen a második félidő elején diktált nagy tempót, de nem tudta gólra váltani a helyzeteit. Amikor pedig kitámadott, azt a francia együttes megbüntette, így a Liverpool másodszor is 2-0-s vereséget szenvedett , és kiesett a Bajnokok Ligájából. A meccset a két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta.

A jelenet, amit számon kérnek Kerkez Miloson: ziccerben jobbal csúnyán mellé lőtt. Ő és Szoboszlai Dominik is a jobbak közé tartozott a Liverpool-PSG visszavágón. Fotó: AFP

A mérkőzés utáni értékelések alapján ugyanakkor a két magyar játékos teljesítménye pozitív visszhangot kapott. Több portálnál is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool legjobbjai közé került, sőt volt, ahol a legjobb osztályzatot kapták meg.

Szoboszlai és Kerkez a legjobbak között

A This is Anfield értékelése szerint Ryan Gravenberch és a csereként beállt Mohamed Szalah kapott 7-es osztályzatot a PSG elleni vereség után. Tőlük alig maradt el Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, akik egyaránt 6-ost kaptak, igaz, Kerkeznek felróják az 58. percben kihagyott ziccert. Kerkezről szó szerint ezt írták: „Villámgyorsan kezdett, folyamatosan robogott fel a szélen, és agresszívan ment bele a párharcokba. Az első labdaérintései sokszor pontatlanok voltak, és a nagy lendület miatt többször rossz helyen maradt.

Egy tökéletes Szalah-beadás után ziccerben a kaput sem találta el

Szoboszlait pedig így értékelték: „Sokat futott az esőben, rengeteg területet bejátszott, de nehezen tudta lezárni azokat a réseket, amelyeket a PSG rendre megtalált. Jól levette Douét a pályáról, de nem tudta úgy magával húzni a csapatot, ahogy szerette volna”

A Liverpool Echo még kedvezőbben látta a két magyar teljesítményét. A lap szigorúan osztályzott, többen is csak 5-öst kaptak, Kerkez és Szoboszlai viszont egyaránt 7-est, aminél jobbat senkinek sem adtak. Kerkezről azt írták: „Az egyetlen liverpooli játékos, aki már a kezdéstől valódi harci szellemet mutatott – még ha a passzai nem is mindig voltak pontosak. Egyike volt azoknak, akik többet érdemeltek volna.”

Szoboszlairól pedig így fogalmaztak: „Az elején sokat dolgozott a csapatért, de az első félidőben ő is azok közé tartozott, akik túl könnyen veszítettek labdát. Később feljavult a játéka. A mérkőzést végül jobbhátvédként fejezte be.”