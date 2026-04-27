A fogak kitörtek, a gólpasszt a fényképész adta

A csoportmeccsek amúgy nem tartogattak különös izgalmakat. Egy statisztikai adatot érdemes megemlíteni: 1930. július 14-én a Peru–Románia (1:3) összecsapáson mindössze 300 néző lézengett a lelátón.

Ez a 300 néző a labdarúgó-világbajnokságok történetének abszolút legalacsonyabb nézőszáma egy mérkőzésen.

Jöhetett tehát az elődöntő, amelynek 10. percében súlyos incidens történt. Ekkor ugyanis egy argentin szabálytalanságot követően az amerikai Ralph Tracey lába eltört. A szabályok akkor nem adtak lehetőséget a cserére, így Tracey egészen a szünetig a pályán maradt. Az első félidőben összesen egy gól esett, 45 perc játék után Argentína 1-0-ra vezetett. De Tracey lábtörése miatt a pályán igazán meghökkentő dolgok történtek. A kialakuló tömegverekedésben egy amerikai játékos négy fogát vesztette el, egy másik pedig gyomorsérülésekkel került kórházba. De nem ez volt a legszebb jelenet, hanem az, amikor az amerikai csapat orvosa a bírónál reklamált. Tiltakozása közben földhöz vágta az orvosi táskáját, amelyben az üvegek összetörtek. Az egyik üvegben kloroform volt, amelynek szaga ott helyben leterítette a reklamáló orvost.

A meccs: I. labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Argentína–Egyesült Államok 6:1 (1:0)

Montevideo, 80 ezer néző. Vezette: Langenus (belga) Argentína: Botasso – Della Torre, Paternoster, J. Evaristo, Monti – Orlandini, Peucelle, Scopelli – Stablie, Ferreira, M. Evaristo

Egyesült Államok: Douglas – Wood, Moorhouse, Gallacher, Tracey – Auld, Brown, Gonsalvez – Patenaude, Florie, McGhee Gól: Monti (20.), Scopelli (56.), Stablie (69., 87.), Peucelle (80., 85.), illetve Brown (89.)

Az 1:0-s argentin előnyt hozó első félidő után a második 45 percben már semmi esélye nem maradt az amerikai csapatnak, amely végül 6:1-es vereséget szenvedett. Arnie Oliver, aki 1993-ban halt meg, úgy emlékezett vissza erre a meccsre, hogy az amerikai csapatnak semmi esélye nem lehetett, mert Tracey lábtörtése után tíz emberrel játszottak tizenegy ellen. Csapattársa, James Brown azt mondta, hogy soha az életükben nem játszottak még ennyire széles pályán. „Ez kihatott a játékunkra.

Nem tudtunk a saját stílusunkban focizni, a szélre passzolni, és a szélről középre adott beadásaink is folyamatosan sikertelenek voltak. Ez okozta a vesztünket.

Az Egyesült Államok ezzel együtt is az ország történetének legjobb eredményét érte el azzal, hogy a legjobb négy közé jutott, mert hasonlóra azóta sem volt képes.