Lebron James kioktatta a törökök szupersztárját, a Lakers újra bukott az NBA-ben

A Cleveland is nyert 125-120-ra hazai pályán a Toronto Raptors ellen, így összesítésben 3-2-re vezetnek. A negyedik negyedben James Harden akaszkodott össze a vendégek játékosával, Scottie Barnesszal, amikor el akarta vinni a labdát a Cleveland kispadja mellől.
NBA, rájátszás, eredmények
Nyugati Főcsoport
Los Angeles Lakers–Houston Rockets 93-99
A négy győzelemig tartó párharc állása: 3-2 a Lakers javára
Keleti Főcsoport
Detroit Pistons–Orlando Magic 116-109
A párharc állása: 3-2 az Orlando javára
Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 125-120
A párharc állása: 3-2 a Cleveland javára
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!