Lebron James kioktatta a törökök szupersztárját, a Lakers újra bukott az NBA-ben

Parázs mérkőzésekkel folytatodódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga rájátszása csütörtök hajnalban. Az Orlando Magic–Detroit Pistons és a Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers találkozókon is összekaptak a játékosok, a Los Angeles Lakers–Houston Rockets mérkőzésen LeBron James és a törökök szupersztárja, Alperen Sengün is szópárbajt vívott egymással. Hiába osztotta ki a négyszeres NBA-bajnok a texasiak játékosát, a meccs végén mégis a Rockets örülhetetett a győzelemnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 9:29
LeBron James és Alperen Sengün nagy csatát vívott egymással Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
A Cleveland is nyert 125-120-ra hazai pályán a Toronto Raptors ellen, így összesítésben 3-2-re vezetnek. A negyedik negyedben James Harden akaszkodott össze a vendégek játékosával, Scottie Barnesszal, amikor el akarta vinni a labdát a Cleveland kispadja mellől.

NBA, rájátszás, eredmények

Nyugati Főcsoport

Los Angeles Lakers–Houston Rockets 93-99
A négy győzelemig tartó párharc állása: 3-2 a Lakers javára

Keleti Főcsoport

Detroit Pistons–Orlando Magic 116-109
A párharc állása: 3-2 az Orlando javára

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 125-120
A párharc állása: 3-2 a Cleveland javára





 

