Lebron James kioktatta a törökök szupersztárját, a Lakers újra bukott az NBA-ben

A Cleveland is nyert 125-120-ra hazai pályán a Toronto Raptors ellen, így összesítésben 3-2-re vezetnek. A negyedik negyedben James Harden akaszkodott össze a vendégek játékosával, Scottie Barnesszal, amikor el akarta vinni a labdát a Cleveland kispadja mellől.

NBA, rájátszás, eredmények



Nyugati Főcsoport



Los Angeles Lakers–Houston Rockets 93-99

A négy győzelemig tartó párharc állása: 3-2 a Lakers javára



Keleti Főcsoport



Detroit Pistons–Orlando Magic 116-109

A párharc állása: 3-2 az Orlando javára

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 125-120

A párharc állása: 3-2 a Cleveland javára









