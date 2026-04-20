Most jöttek gólok és gólpasszok is a magyar légiótól a múlt héten

A légió tagjai manapság minden figyelmüket a klubjaikra összpontosíthatják, a nyárig nincsenek feladatok a válogatottakban. A Premier League címvédője, a Liverpool a magyar játékosaival együtt a múlt héten még két fronton volt érdekelt, és felemás eredménnyel zárt. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének a visszavágóján az Anfield Roadon is kikapott 2-0-ra a Paris Saint-Germain együttesétől , Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végig a pályán volt. A csapat vasárnap az Everton elleni derbin volt érdekelt, és idegenben nyert 2-1-re, a századik angol bajnoki meccsét játszó Szoboszlai ezúttal is végigjátszotta a meccset, és a századik percben gólpasszt adott szögletből, Kerkez a 86.percben állt be, Pécsi Ármin pedig a kispadon szurkolhatott a társaknak.

A légió legtekintélyesebb tagja, Szoboszlai Dominik jól játszott az Everton ellen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az angol másodosztályban kedden a Blackburn Rovers 3-0-ra kikapott Southamptonban, majd pénteken hazai pályán 1-1-et játszott az ezzel feljutó Coventryvel, a kaput mindkétszer Tóth Balázs védte. Kosznovszky Márk felépült a hosszú sérüléséből, így visszatért a Portsmouth-ba, amely kedden otthon 2-0-ra legyőzte az Ipswichet, majd szombaton 1-0-ra a Leicester Cityt, de a második meccsen a magyar középpályás a kiújult sérülése miatt nem volt tagja a keretnek. A West Bromwich Albion a Preston North End vendégeként nyert 2-0-ra Callom Styles-t végig a soraiban tudva.

A légió a német élvonalban most hiányos volt

A német Bundesliga élvonalában az Union Berlin hazai pályán kapott ki 2-1-re a Wolfsburgtól, a házigazdánál Schäfer András a 75. percben állt be, a vendégeknél pedig Dárdai Bence még mindig sérült. Az RB Leipzig 3-1-re győzött Frankfurtban, Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán pedig sérülés miatt hiányzott. A másodosztályban a Hertha a Braunschweig vendégeként ért el 1-1-et, Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.

A portugál első osztályban a Rio Ave Nikitscher Tamást a 85. perctől bevetve játszott otthon 2-2-t az AFS-sel. A francia Ligue 1-ben a Le Havre az Angers stadionjában ment haza 1-1-gyel, Loic Negót a 69. percben cserélték be.

A görög AEK Athén csütörtökön drámai körülmények között esett ki a Konferencia-ligából 4-3-as összesítéssel úgy, hogy már 3-0-ra vezetett a Rayo Vallecano ellen, de a spanyolok a végén megszerezték a számukra az üdvösséget jelentő gólt,

Varga Barnabás végig a pályán volt, ahogyan a vasárnapi bajnoki rangadón is a PAOK ellen, amelyet a csapata 3-0-ra nyert meg, ő jól játszott, de gólt nem szerzett.