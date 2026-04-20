légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Most jöttek gólok és gólpasszok is a magyar légiótól a múlt héten

A válogatott csak a nyáron átszik legközelebb, de ettől még érdekes lehet, hogy a kerettagok hogyan teljesítenek a klubjaikban. A magyar légió tagjai között ezúttal találunk olyan futballistákat, akik gólt szereztek a múlt héten, de néhányan gólpasszt adva tettek hozzá csapatuk eredményességéhez. Szokásos összefoglalónkban megnéztük, mennyit és hogyan játszottak légiósaink.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 4:50
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott az Everton ellen Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A légió tagjai manapság minden figyelmüket a klubjaikra összpontosíthatják, a nyárig nincsenek feladatok a válogatottakban. A Premier League címvédője, a Liverpool a magyar játékosaival együtt a múlt héten még két fronton volt érdekelt, és felemás eredménnyel zárt. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének a visszavágóján az Anfield Roadon is kikapott 2-0-ra a Paris Saint-Germain együttesétől , Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végig a pályán volt. A csapat vasárnap az Everton elleni derbin volt érdekelt, és idegenben nyert 2-1-re, a századik angol bajnoki meccsét játszó Szoboszlai ezúttal is végigjátszotta a meccset, és a századik percben gólpasszt adott szögletből, Kerkez a 86.percben állt be, Pécsi Ármin pedig a kispadon szurkolhatott a társaknak.

A légió gyöngyszeme Szoboszlai Dominik
A légió legtekintélyesebb tagja, Szoboszlai Dominik jól játszott az Everton ellen  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az angol másodosztályban kedden a Blackburn Rovers 3-0-ra kikapott Southamptonban, majd pénteken hazai pályán 1-1-et játszott az ezzel feljutó Coventryvel, a kaput mindkétszer Tóth Balázs védte. Kosznovszky Márk felépült a hosszú sérüléséből, így visszatért a Portsmouth-ba, amely kedden otthon 2-0-ra legyőzte az Ipswichet, majd szombaton 1-0-ra a Leicester Cityt, de a második meccsen a magyar középpályás a kiújult sérülése miatt nem volt tagja a keretnek. A West Bromwich Albion a Preston North End vendégeként nyert 2-0-ra Callom Styles-t végig a soraiban tudva. 

A légió a német élvonalban most hiányos volt

A német Bundesliga élvonalában az Union Berlin hazai pályán kapott ki 2-1-re a Wolfsburgtól, a házigazdánál Schäfer András a 75. percben állt be, a vendégeknél pedig Dárdai Bence még mindig sérült. Az RB Leipzig 3-1-re győzött Frankfurtban, Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán pedig sérülés miatt hiányzott. A másodosztályban a Hertha a Braunschweig vendégeként ért el 1-1-et, Dárdai Márton végigjátszotta a meccset. 

A portugál első osztályban a Rio Ave Nikitscher Tamást a 85. perctől bevetve játszott otthon 2-2-t az AFS-sel. A francia Ligue 1-ben a Le Havre az Angers stadionjában ment haza 1-1-gyel, Loic Negót a 69. percben cserélték be. 

A görög AEK Athén csütörtökön drámai körülmények között esett ki a Konferencia-ligából 4-3-as összesítéssel úgy, hogy már 3-0-ra vezetett a Rayo Vallecano ellen, de a spanyolok a végén megszerezték a számukra az üdvösséget jelentő gólt,

 Varga Barnabás végig a pályán volt, ahogyan a vasárnapi bajnoki rangadón is a PAOK ellen, amelyet a csapata 3-0-ra nyert meg, ő jól játszott, de gólt nem szerzett. 

(LtoR) AZ Alkmaar's defender Bendeguz Kovacs and FC Shakhtar's defender Valeriy Bondar fight for the ball during the UEFA Conference League quarter-final second leg football match between AZ Alkmaar and FC Shakhtar Donetsk at the AFAS Stadium in Alkmaar on April 16, 2026. (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Kovács Bendegúzgólpasszt adott  Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP

A holland AZ Alkmaar benevezte Kovács Bendegúzt a Sahtar Donyeck elleni visszavágóra a Konferencia-liga negyeddöntőjének a visszavágóján, és a fiatal magyar csatár ezt a 63. percben beállva gólpasszal hálálta meg, az eredmény 2-2 lett, de az ukrán csapat jutott tovább 5-2-es összesítéssel. A lengyel élvonalban 

a Pogon Szczecin hétfőn 2-0-ra győzött a Pist Gliwice stadionjában, majd szombaton házigazdagént szenvedett 2-1-es vereséget a Lech Poznańtól, Szalai Attila mindkét mérkőzést a gyepen töltötte, Molnár Rajmund viszont továbbra is sérült.

 A Zaglebie Lubin 1-0-ra kikapott a Legia Warszawa vendégeként, Szabó Levente kezdőként 74 percet játszott. A svéd első osztályban az AIK Stockholm hétfőn 22-re végzett a Brommapojkarna otthonában, majd vasárnap 1-0-re nyert a Kalmar ellen, Csongvai Áron az első meccset végigjátszotta, a másodikon a 28. percben állt be. 

Sallói Dániel megint gólt lőtt

Ausztriában a Rapid Wien a Hartberg vendégeként játszott 2-2-t, a bécsiek első gólját a meccset végig a pályán töltő Bolla Bendegúz szerezte. A Salzburg a keretbe sem került Redzic Damir nélkül verte 3-1-re idegenben az Austria Wient. A cseh Sigma Olomouc a Slovacko együttesét fogadta és győzte le 2-1-re, Baráth Péter aktív részese lehetett a sikernek. A török bajnokságban  Rizespor hétfőn 2-1-re nyert otthon a Gaziantep ellen, majd pénteken 2-2-t harcolt ki a Fenerbahce stadionjában, Mocsi Attila mindkét mérkőzést a pályán töltötte. A Kocaelispor a sérült Balogh Botond nélkül játszott 1-1-et a Göztepével, a Galatasaray pedig 2-1-re legyőzte idegenben a Genclerbirligit, Sallai Roland kezdőként 65 prcet kapott. 

A spanyol másodosztályban az FC Andorra Yaakobishvili Áront a kispadon jegelve nyert 1-0-ra a Valladolid ellen, az olasz második vonalban pedig a Spezia 6-1-re kitömte a Südirolt, Nagy Ádám a szünetben állt be. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben három magyart is szemmel tarthatunk. A Toronto FC hazai környezetben 3-3-at játszott az Austin FC-vel, 

Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 52. percben ő szerezte csapata első gólját;

 az Inter Miami ugyancsak 3-3-al utazott haza a Colorado Rapids stadionjából, Pintér Dániel a 70. percben állt be; a Columbus Crew pedig 2-1-re kikapott a New England Revolution vendégeként, Gazdag Dániel kezdett, de 67. percben lecserélték. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

