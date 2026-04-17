Nyom nélkül tűnt el Szoboszlai és csapata a Bajnokok Ligájából

Az előző adásban már részletesen beszéltünk arról, hogy a Liverpool csapatának egyedül a Bajnokok Ligája-szereplés maradt, hogy ne menjen kukába az egész munka, az egész év. Ez azonban nem sikerült, az angol csapat lőtt gól nélkül esett ki ebből a sorozatból a címvédő Paris St. Germain ellen.

A háttérben lévő Liverpool-játékosok arcára minden rá van írva – Fotó: Franck Fife / AFP

A Liverpool teljes csődje

A PSG ellen sem az első, sem a második meccsen nem volt komoly esélye a címvédőnek. Most tényleg nem lehet más célja, mint odaérni a Premier League első négy helyére, amely a következő kiírásban automatikus BL-indulást jelentene nekik. Sem futballszakmai, sem gazdasági szempontból nem lenne mindegy Szoboszlaiéknak, hogy elérik-e ezt a csatlakozást. A jelenleg 5. helyen álló Liverpool 4 ponttal előzi meg a 6. helyezett Chelsea csapatát, miközben 3 pontra van a negyedik helyen álló Aston Villától.

Ezekről is szól a Rapid sport legújabb adása, amelyben szót ejtünk a magyar bajnokság hétvégi szuperrangadójáról.