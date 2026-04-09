Kerkez Milos szempontjából fontos hírt jelentett be a Liverpool, a védő bánatáról vallott

Kerkez Milos az első idényét tölti a Liverpool játékosaként, míg Mohamed Szalah és Andy Robertson az utolsót. Az egyiptomi támadó és a skót balhátvéd is kilenc év után hagyja el az Anfieldet. Szalah ezt maga jelentette be március végén, Robertson búcsúját a klub kommunikálta hivatalos oldalán. Utóbbi távozása egyértelműen hatással lesz Kerkez liverpooli jövőjére is, a magyar védő viszont arról vallott, hogy Szalah búcsúja miként érinti.

Az, hogy Kerkez kiszorította Robertsont a Liverpool kezdőcsapatából, hamar nyilvánvalóvá vált, s a teljes idény számait böngészve sem kérdéses.

Kerkez mellé nem kellett, Robertson távozik

A magyar balhátvéd majdnem kétszer annyi játékpercet (2903) kapott az idényben, mint skót poszttársa (1596), s a jövő is a huszonkét éves Kerkezé, nem véletlen, hogy a tíz évvel idősebb Robertson nyáron lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a Liverpool.