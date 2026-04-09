Kerkez Milos szempontjából fontos hírt jelentett be a Liverpool, a védő bánatáról vallott

Mohamed Szalah után újabb liverpooli klubikon, Andy Robertson távozása is biztossá vált. Az egyiptomi támadóhoz hasonlóan Kerkez Milos skót posztriválisa is kilenc év után int búcsút az idény végén az Anfieldnek. Robertson az idényben már egyértelműen Kerkez mögé szorult a rangsorban, a Liverpool magyar védője a következő évadra új csapaton belüli vetélytársat kap.

2026. 04. 09. 20:03
Andy Robertson (balra) és Mohamed Szalah (középen) egyaránt a kilencedik idénye után távozik a Liverpool FC-től, Kerkez Milos új posztriválist kap Fotó: AFP/Darren Staples
Kerkez Milos az első idényét tölti a Liverpool játékosaként, míg Mohamed Szalah és Andy Robertson az utolsót. Az egyiptomi támadó és a skót balhátvéd is kilenc év után hagyja el az Anfieldet. Szalah ezt maga jelentette be március végén, Robertson búcsúját a klub kommunikálta hivatalos oldalán. Utóbbi távozása egyértelműen hatással lesz Kerkez liverpooli jövőjére is, a magyar védő viszont arról vallott, hogy Szalah búcsúja miként érinti.

 

Az, hogy Kerkez kiszorította Robertsont a Liverpool kezdőcsapatából, hamar nyilvánvalóvá vált, s a teljes idény számait böngészve sem kérdéses.

Kerkez mellé nem kellett, Robertson távozik

A magyar balhátvéd majdnem kétszer annyi játékpercet (2903) kapott az idényben, mint skót poszttársa (1596), s a jövő is a huszonkét éves Kerkezé, nem véletlen, hogy a tíz évvel idősebb Robertson nyáron lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a Liverpool.

Robertson ettől függetlenül ikonként búcsúzik, két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-trófeát is nyert a klubbal, hogy csak a legfontosabb vörösben elért sikereit említsük, s előfordult az is, hogy ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

A Liverpool viszont most már új posztriválist néz Kerkez mellé.

Kerkez bánja Szalah távozását

Robertson távozásának híre még friss, Szalah búcsújára viszont már reagált Kerkez, aki bízott benne, hogy többet játszhat együtt az egyiptomi futballistával.

– Amikor megérkeztem, a szárnyai alá vett, ő és Szoboszlai Dominik – mondta Szalahról Kerkez.

– Nagyon szomorú vagyok, hogy nem lesz itt jövőre, de élvezni fogom azt a másfél, két hónapot, amikor még együtt játszhatunk.

 

