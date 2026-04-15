Üzenet Liverpoolból: egy korsó sör a Real Madrid és a Bayern München egészségére

Luis Enrique nem próbálta kiszínezni azt, amit mindenki látott az Anfielden. A PSG továbbjutása mögött nem csupán szervezettség, hanem túlélőképesség is volt, mert a Liverpool hosszú periódusokra beszorította a francia bajnokot. A spanyol edző mégsem a szenvedést hangsúlyozta elsőként, hanem a mérkőzés színvonalát.

Luis Enrique megőrizte a higgadtságát a Liverpool-PSG BL-negyeddöntő után. Szóba került, hogy a Bayern Münchent vagy a Real Madridot szeretné-e

– Fontos meccs volt, amely megmutatta mindkét csapat szurkolóinak, hogy két nagyon jó együttes van a pályán – mondta Luis Enrique, aki szerint a PSG igyekezett kontrollálni a játékot, voltak jó időszakai, de a második félidőben a Liverpool még nagyobb nyomást helyezett rá. Ebben a szakaszban mutatkozott meg igazán, mit gondol saját csapatáról: – Megmutattuk, milyen csapat vagyunk.

Luis Enrique: A Liverpool megérdemelt volna egy gólt

A PSG zsinórban harmadszor jutott be a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában, tavaly pedig el is hódította a BL-trófeát.

A recept egyértelmű: szerencsére is szükség van

– jelentette ki szerényen Luis Enrique. Sőt őszintén hozzátette:

A Liverpool megérdemelt volna egy gólt.

Ez a mondat alighanem többet ér minden udvariassági formulánál.

Három kapus – a PSG egyik erőssége

A párizsi továbbjutás egyik kulcsfigurája Szafonov volt, s Luis Enrique a sajtótájékoztatón sem mulasztotta el hangsúlyozni az orosz kapus szerepét. A vezetőedző nem egyszerűen egy jó teljesítményről beszélt, hanem arról a keretmélységről, amely szerinte a PSG egyik legnagyobb erénye.

– Mindig is azt mondtam, öröm, hogy három ilyen kapusunk van. Ez megmutatja, milyen csapat vagyunk – fogalmazott Luis Enrique.

Amikor arról kérdezték, miként élte meg azokat a periódusokat, amikor a mérkőzés kicsúszni látszott csapata kezéből, megint visszakanyarodott a kapus szerepéhez. Azt mondta, futballban nincs időkérés, mint a kosárlabdában, ezért a veszélyes pillanatokat a pályán kell túlélni. Ebben a PSG játékosai és Szafonov együtt tudtak döntő különbséget jelenteni.

Dembelé világklasszis, de a díj a csapaté

A sajtótájékoztató másik hangsúlyos témája Ousmane Dembelé volt. Luis Enrique nemcsak a francia támadó klasszisát emelte ki, hanem azt a mentalitást is, amelyet a PSG-nél látni akar.

Világklasszis futballista

– jellemezte Dembelét. A spanyol tréner szerint azonban a legfontosabb nem csupán a támadó kvalitás, hanem az, hogy Dembelé védekezésben is hajlandó dolgozni a csapatért.

Ezért sem fogadta el tőle a mérkőzés legjobbjának járó elismerést, amelyet a játékos neki akart átadni.

Ebben rejlik Luis Enrique idei PSG-jének egyik legfontosabb üzenete. Nem feltétlenül csillog mindig, nem biztos, hogy végig uralja a mérkőzéseit, de bárhol és bárki ellen képes ugyanazon a hőfokon futballozni. A tréner ezt fogalmazta meg talán a legpontosabban, amikor arról beszélt: nem tudja, erősebb-e a csapata, mint tavaly, de azt igen, hogy az ellenféltől és a stadiontól függetlenül ugyanazon a szinten teljesít.