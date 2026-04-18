Nem ismeretlen helyzet, a magyar válogatott hét éve ugyanebben a segítségben bízott

Nehéz helyzetbe hozta magát a magyar női jégkorong-válogatott, miután a hazai rendezésű divízió I/A csoportos világbajnokság harmadik fordulójában vereséget szenvedett Szlovákiától. A szerdai meccs után a csütörtöki szünnapon rendezték a sorokat, majd pénteken az olaszok ellen már azt az arcukat mutatták, amely egy feljutásra pályázó csapattól elvárható. Csakhogy a 3-1-es győzelem ömagában már kevés lehet ahhoz, hogy célba érjenek, és ma este az elitbe való visszajutást ünnepelhessék a Vasas jégcsarnokában.

A magyar válogatott négy harmadon keresztül nem talált a kapuba, ez könnyen a feljutásukba kerülhet (Fotó: MJSZ)

Sokat kellett várni a magyar gólra

A pénteki, olaszok elleni mérkőzés első harmadában úgy tűnt, nem szakad meg a magyarok góltalansága. Hiába próbálkoztak, sehogy sem akart összejönni az a találat, amely lendületbe hozhatta volna a csapatot. Szükség is volt erre, mert az olaszok a meccs elején vezetést szereztek.

Képtelenek voltunk a kapuba találni, és a szlovák meccsel együtt már 80 perce nem lőttünk gólt, de aztán szerencsére megtört az átok, és úgy éreztem, hogy ez nagyon jó impulzust adott a csapatnak

– mondta a lefújás után lapunknak adott videóinterjúban Mayer Fruzsina.

A hosszú gólcsend a második harmad közepén tört meg, az egyenlítés pedig minőségi változást hozott a magyarok játékában. Érezhetően felszabadultabb lett a csapat, és a világbajnokságra a februári téli olimpián edződő olaszok ugyan szívósan küzdöttek, de az irányítás a magyarok kezében maradt. Bár a harmadik harmadban tíz perc alatt kétszer is betaláltak a magyar lányok, az ellenfél gyorsan visszajött egy gólra.

Hiába őrizte meg előnyét a válogatott, a feljutás a győzelem ellenére sincs kizárólag a saját kezükben.

Mi kell a magyar női jégkorong-válogatott feljutásához?

A feljutáshoz rendes játékidőben kell nyerniük a lányoknak szombat este, 19.30-tól Norvégia ellen, de előtte szurkolniuk kell, hogy a francia–szlovák mérkőzésen hosszabbításos francia siker szülessen. Ha más eredmény születik, akkor tét nélkül lépnek jégre a tornazáró mérkőzésen.

Nem ismeretlen számunkra ez a forgatókönyv, 2019-ben is hasonló helyzetben voltunk. Hiszünk abban, hogy megdolgoztunk a sikerért, és abban bízom, hogy 2019 után idén is feljutást ünnepelhetünk hazai pályán

– fogalmazott Mayer Fruzsina.