magyar női jégkorong-válogatott

Nem ismeretlen helyzet, a magyar válogatott hét éve ugyanebben a segítségben bízott

Nehéz helyzetbe került a magyar női jégkorong-válogatott a szlovákok elleni vereség után, de az olaszok legyőzésével életben tartotta feljutási reményeit a hazai rendezésűdivízió I/A világbajnokságon. A kitűzött célhoz, a feljutáshoz az kevés, ha a magyar lányok nyernek Norvégia ellen a torna utolsó meccsén.

Kibédi Péter
2026. 04. 18. 12:57
Nehéz helyzetbe hozta magát a magyar női jégkorong-válogatott, miután a hazai rendezésű divízió I/A csoportos világbajnokság harmadik fordulójában vereséget szenvedett Szlovákiától. A szerdai meccs után a csütörtöki szünnapon rendezték a sorokat, majd pénteken az olaszok ellen már azt az arcukat mutatták, amely egy feljutásra pályázó csapattól elvárható. Csakhogy a 3-1-es győzelem ömagában már kevés lehet ahhoz, hogy célba érjenek, és ma este az elitbe való visszajutást ünnepelhessék a Vasas jégcsarnokában.

A magyar válogatott négy harmadon keresztül nem talált a kapuba, ez könnyen a feljutásukba kerülhet (Fotó: MJSZ)

Sokat kellett várni a magyar gólra

A pénteki, olaszok elleni mérkőzés első harmadában úgy tűnt, nem szakad meg a magyarok góltalansága. Hiába próbálkoztak, sehogy sem akart összejönni az a találat, amely lendületbe hozhatta volna a csapatot. Szükség is volt erre, mert az olaszok a meccs elején vezetést szereztek.

Képtelenek voltunk a kapuba találni, és a szlovák meccsel együtt már 80 perce nem lőttünk gólt, de aztán szerencsére megtört az átok, és úgy éreztem, hogy ez nagyon jó impulzust adott a csapatnak

– mondta a lefújás után lapunknak adott videóinterjúban Mayer Fruzsina.

A hosszú gólcsend a második harmad közepén tört meg, az egyenlítés pedig minőségi változást hozott a magyarok játékában. Érezhetően felszabadultabb lett a csapat, és a világbajnokságra a februári téli olimpián edződő olaszok ugyan szívósan küzdöttek, de az irányítás a magyarok kezében maradt. Bár a harmadik harmadban tíz perc alatt kétszer is betaláltak a magyar lányok, az ellenfél gyorsan visszajött egy gólra. 

Hiába őrizte meg előnyét a válogatott, a feljutás a győzelem ellenére sincs kizárólag a saját kezükben.

Mi kell a magyar női jégkorong-válogatott feljutásához?

A feljutáshoz rendes játékidőben kell nyerniük a lányoknak  szombat este, 19.30-tól Norvégia ellen, de előtte szurkolniuk kell, hogy a francia–szlovák mérkőzésen hosszabbításos francia siker szülessen. Ha más eredmény születik, akkor tét nélkül lépnek jégre a tornazáró mérkőzésen.

Nem ismeretlen számunkra ez a forgatókönyv, 2019-ben is hasonló helyzetben voltunk. Hiszünk abban, hogy megdolgoztunk a sikerért, és abban bízom, hogy 2019 után idén is feljutást ünnepelhetünk hazai pályán

– fogalmazott Mayer Fruzsina.

A Mayer Fruzsinával készült videóinterjút itt tudja megnézni:

A káposztásmegyeri Vasas jégcsarnokban 12.30-kor a Kína–Olaszország mérkőzéssel kezdődik a torna utolsó napja, a mieink szempontjából sorsdöntő Franciaország–Szlovákia összecsapás 16 órakor kezdődik, míg a magyar–norvég mérkőzésen 19.30-kor dobják be a korongot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.