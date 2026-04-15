Csányi volt a főszereplő, ünnepelhettek a magyar válogatott tagjai

A magyar női labdarúgó-válogatott kedden 5-0-ra nyert Észak-Macedónia vendégeként vb-selejtezőn. Csányi Diána húsz perc alatt mesterhármasig jutott, később Savanya Csilla és Csiki Anna is betalált. A magyar válogatott vezeti csoportját, ennek ellenére szinte lehetetlen küldetésnek tűnik a világbajnoki részvétel kiharcolása.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 9:01
Csányi Diána (jobbra) húsz perc alatt mesterhármast lőtt, a magyar válogatott simán nyert Észak-Macedónia ellen vb-selejtezőn Fotó: MLSZ/Baricsa Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott nem jól, az Andorra elleni döntetlennel kezdte szereplését a 2027-es női labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, azóta viszont javított: az Azerbajdzsán elleni siker után kedden Észak-Macedóniában simán, 5-0-ra nyert. Csányi Diána egészen elképesztő teljesítményt nyújtott: a magyar válogatott játékosa már a huszadik percben teljessé tette a mesterhármasát.

Csányi Diána lába lövésre lendül: ez nem sok jót jelentett Észak-Macedónia számára, a magyar válogatott simán nyerte a vb-selejtezőt Fotó: MLSZ/Baricsa Gábor

Csányi mesterhármasa után sem állt le a magyar válogatott

A St. Pölten játékosa a második percben szabadrúgásból, később kétszer akcióból vette be a hazai kaput. Az első félidő végén Csiki Anna szabadrúgása után Savanya Csilla is betalált, a második játékrészre egy magyar gól jutott, akkor Csiki volt a befejező.

– A találkozó előtt megkértem a lányokat, hogy felszabadultan focizzanak, és látszott, hogy élvezték a játékot. Magas színvonalon futballoztak, egyéni tudásuk legjavát adták, illetve a taktikai húzásaink is bejöttek. Ma még örülünk, de holnaptól már a következő mérkőzésre koncentrálunk – összegzett Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. Azon a bizonyos következő mérkőzésen ismét Észak-Macedónia lesz az ellenfél, szombaton, a felcsúti Pancho Arénában.

Hogyan juthatna ki a vb-re a magyar válogatott?

Féltávnál Magyarország vezeti a selejtezőcsoportját, ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy már közel állna a történelmi világbajnoki részvétel kiharcolásához. A női vb európai selejtezője Nemzetek Ligája-alapú, s itt Magyarország a C divízióban szerepel, ahonnan a csoportelső nem a jövő évi brazíliai világbajnokságra, csupán az európai pótselejtezőre kvalifikál.

Arra minden esélye megvan a magyar csapatnak, hogy megőrizze első helyét a csoportban, ám utána még két oda-vissza vágós párharcot kellene nyernie a vb-részvételhez, az elsőt A divízióban csoportmásodik vagy -harmadik válogatott ellen, ami szinte lehetetlen küldetésnek látszik.

Női labdarúgó-vb, selejtező

Európai C3-as csoport, 3. forduló

Észak-Macedónia–Magyarország 0-5 (0-4), gólszerzők: Csányi (2., 9., 20.), Savanya (45+1.), Csiki (88.)

A csoport állása

  1. Magyarország 7 pont
  2. Azerbajdzsán 6
  3. Észak-Macedónia 3
  4. Andorra 1

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.