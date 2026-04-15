Csányi volt a főszereplő, ünnepelhettek a magyar válogatott tagjai

A magyar válogatott nem jól, az Andorra elleni döntetlennel kezdte szereplését a 2027-es női labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, azóta viszont javított: az Azerbajdzsán elleni siker után kedden Észak-Macedóniában simán, 5-0-ra nyert. Csányi Diána egészen elképesztő teljesítményt nyújtott: a magyar válogatott játékosa már a huszadik percben teljessé tette a mesterhármasát.
Csányi mesterhármasa után sem állt le a magyar válogatott
A St. Pölten játékosa a második percben szabadrúgásból, később kétszer akcióból vette be a hazai kaput. Az első félidő végén Csiki Anna szabadrúgása után Savanya Csilla is betalált, a második játékrészre egy magyar gól jutott, akkor Csiki volt a befejező.
– A találkozó előtt megkértem a lányokat, hogy felszabadultan focizzanak, és látszott, hogy élvezték a játékot. Magas színvonalon futballoztak, egyéni tudásuk legjavát adták, illetve a taktikai húzásaink is bejöttek. Ma még örülünk, de holnaptól már a következő mérkőzésre koncentrálunk – összegzett Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. Azon a bizonyos következő mérkőzésen ismét Észak-Macedónia lesz az ellenfél, szombaton, a felcsúti Pancho Arénában.
Hogyan juthatna ki a vb-re a magyar válogatott?
Féltávnál Magyarország vezeti a selejtezőcsoportját, ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy már közel állna a történelmi világbajnoki részvétel kiharcolásához. A női vb európai selejtezője Nemzetek Ligája-alapú, s itt Magyarország a C divízióban szerepel, ahonnan a csoportelső nem a jövő évi brazíliai világbajnokságra, csupán az európai pótselejtezőre kvalifikál.
Arra minden esélye megvan a magyar csapatnak, hogy megőrizze első helyét a csoportban, ám utána még két oda-vissza vágós párharcot kellene nyernie a vb-részvételhez, az elsőt A divízióban csoportmásodik vagy -harmadik válogatott ellen, ami szinte lehetetlen küldetésnek látszik.
Női labdarúgó-vb, selejtező
Európai C3-as csoport, 3. forduló
Észak-Macedónia–Magyarország 0-5 (0-4), gólszerzők: Csányi (2., 9., 20.), Savanya (45+1.), Csiki (88.)
A csoport állása
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!