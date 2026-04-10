A magyar válogatott óriási bravúrja, az elit kapujában a történelmi franciaverés után

A francia női tenisz nem a legszebb napjait éli, de Franciaország így is esélyesebbnek számított a magyar válogatott ellen a Billie Jean King-kupa euroafrikai zónájának legmagasabb rangú, portugáliai tornáján. Tóth Amarissa (305. a világranglistán), majd Bondár Anna (63.) is magasabban rangsorolt rivális, Léolia Jeanjean (129.), illetve Elsa Jacquemot (59.) ellen lépett pályára, igaz, Bondár bízhatott abban, hogy mindkét korábbi meccsükön nyert Jacquemot ellen. A pénteki párharc tétje az volt, hogy melyik csapat jut be a sorozat novemberi világcsoport-selejtezőjébe, igaz, a vesztes még szombaton kap egy második esélyt erre.
A Gálfi Dalma és Udvardy Panna nélkül felálló magyar csapat Hollandia és Törökország legyőzésével jutott el idáig a portugáliai salakon, ezek után már a grúzok elleni vereség is belefért, a franciák Lettország, Norvégia és Románia ellen is nyertek a csoportkörben.
Tóth Amarissa újabb nagy bravúrja
Kezdésként Tóth Amarissa és Jeanjean párharca következett. Tóth Gálfi és Udvardy kiválása után lépett elő főszereplővé a magyar csapatban, viszont idén nyert már top százas játékos ellen, amikor az ukrán Olijnyikovát győzte le.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!