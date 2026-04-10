A magyar válogatott óriási bravúrja, az elit kapujában a történelmi franciaverés után

Bondár Anna és Tóth Amarissa is magánál magasabban rangsorolt ellenfelet vert, a magyar női teniszválogatott már a páros előtt eldöntötte a Franciaország elleni párharcot, és kiharcolta a feljutást a Billie Jean King-kupa portugáliai tornáján. A magyar csapat novemberben azért vív majd párharcot, hogy jövőre az elitben, azaz a Billie Jean King-kupa világcsoportjában szerepelhessen.

Koczó Dávid
2026. 04. 10. 18:08
Tóth Amarissa itt még saját bravúrját ünnepli, Bondár Anna sikere után meglett a magyar válogatott történelmi sikere is a Billie Jean King-kupában a franciák ellen Fotó: AFP/Filipe Amorim
A francia női tenisz nem a legszebb napjait éli, de Franciaország így is esélyesebbnek számított a magyar válogatott ellen a Billie Jean King-kupa euroafrikai zónájának legmagasabb rangú, portugáliai tornáján. Tóth Amarissa (305. a világranglistán), majd Bondár Anna (63.) is magasabban rangsorolt rivális, Léolia Jeanjean (129.), illetve Elsa Jacquemot (59.) ellen lépett pályára, igaz, Bondár bízhatott abban, hogy mindkét korábbi meccsükön nyert Jacquemot ellen. A pénteki párharc tétje az volt, hogy melyik csapat jut be a sorozat novemberi világcsoport-selejtezőjébe, igaz, a vesztes még szombaton kap egy második esélyt erre.

Elsa Jacquemot megint tehetetlen volt Bondár Anna ellen, ahogy a franciák is a magyar válogatott ellen a Billie Jean King-kupa-párharcban. Fotó: AFP/Filipe Amorim

A Gálfi Dalma és Udvardy Panna nélkül felálló magyar csapat Hollandia és Törökország legyőzésével jutott el idáig a portugáliai salakon, ezek után már a grúzok elleni vereség is belefért, a franciák Lettország, Norvégia és Románia ellen is nyertek a csoportkörben.

Tóth Amarissa újabb nagy bravúrja

Kezdésként Tóth Amarissa és Jeanjean párharca következett. Tóth Gálfi és Udvardy kiválása után lépett elő főszereplővé a magyar csapatban, viszont idén nyert már top százas játékos ellen, amikor az ukrán Olijnyikovát győzte le.

Ezúttal épphogy a top százon kívüli, de nála így is sokkal magasabban jegyzett ellenfél várt Tóthra, aki azonban nem illetődött meg a 2022-es Roland Garroson harmadik fordulóig jutott Jeanjean ellen.

Tóth Amarissa 6:4, 6:3-as sikere helyzetbe hozta csapattársát, Bondár Annát, hogy már a páros előtt bebiztosítsa a magyar sikert.

Bondár Anna nem remegett meg a magyar teniszsiker kapujában

Bondár talán a korábbi jó emlékekből, talán Tóth bravúrjából erőt merítve hengerelt az első játszmában, a 6:0-hoz is volt labdája, végül 6:1-gyel került szettelőnybe.

A második játszma sokkal szorosabb volt, Jacquemot 5:3-ra is vezetett, de Bondár visszazárkózott, majd a tie break utolsó öt pontját mind megnyerve lezárta a mérkőzést és a párharcot.

Bondár Anna ezzel feltette a koronát a portugáliai teljesítményére, mind a négy meccsét (három egyéni, egy páros) megnyerte a héten, Magyarország pedig a sorozat történetében először nyert Franciaország ellen.

A pályafutásában szünetet tartó Babos Tímea korábbi legsikeresebb párostársa, Kristina Mladenovic hiába készült a párosra, ő már tehetetlen volt a magyarokkal szemben.

Mit ér a magyar válogatott kiváló portugáliai eredménye?

A franciák elleni sikerrel a magyar női teniszválogatott elérte az előzetesen egyáltalán nem könnyűnek látott célt: kiharcolta a feljutás lehetőségét. A Billie Jean King-kupa hét világcsoportos párharca is a héten zajlik, a győztesek bejutnak a rendező Kína mellé az idei nyolcas döntőbe, míg a magyar csapat az egyik vesztes ellen vív novemberben párharcot a 2027-es világcsoporttagságért.

Bondár Anna meccslabdánál ütött ásza és a magyar ünneplés

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
