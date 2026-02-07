teniszBabos TímeaMagyar Tenisz Szövetségbúcsú

Babos Tímea vigasztalta a magyar közönséget, majd a visszatéréséről beszélt

A Magyarország és Egyesült Államok férfi-teniszválogatottja közötti Davis-kupa-selejtező szombati játéknapjának végén ünnepséget tartott a Magyar Teniszszövetség. A tatabányai ceremónia során Babos Tímea volt a főszereplő, akit az átmeneti visszavonulása kapcsán elbúcsúztattak – a magyar teniszező hozzátette: szeretne még visszatérni.

Wiszt Péter
2026. 02. 07. 18:20
RIYADH, SAUDI ARABIA - NOVEMBER 8: Timea Babos of Hungary plays a backhand with partner Luisa Stefani of Brazil against Veronika Kudermetova of Russia and Elise Mertens of Belgium during their doubles final match on Day 8 of the 2025 WTA Finals, part of t
Babos Tímea a tervei szerint két évre felhagy a profi tenisszel Fotó: Anadolu via AFP/Artur Widak
A párosban korábban világelső, négyszeres Grand Slam-győztes és háromszoros világbajnok Babos Tímea az idei Australian Open után családalapítási szándékkal szünetre vonult, a tervek szerint 2028-ig. A januári kiesése után Melbourne-ben az ausztrál torna szervezői már elbúcsúztatták, a Davis-kupa szombati játéknapján pedig a Magyar Teniszszövetség is megtette ezt a gesztust a 32 éves játékosnak. A Magyarország–Egyesült Államok párharc nyitónapjának végén – 2-0-s amerikai vezetésnél – került sor az ünnepségre a tatabányai csarnokban.

Babos Tímea egy ideig a melbourne-i Grand Slam-tornán játszotta az utolsó teniszmérkőzését
Babos Tímea egy ideig a melbourne-i Grand Slam-tornán játszotta az utolsó teniszmérkőzését. Fotó: AFP/David Gray

Megtartotta Babos Tímea búcsúztatását a Magyar Teniszszövetség

Babos a tatabányai salakon előbb vigasztalni próbálta a helyszínen maradt nézőket Piros Zsombor és Marozsán Fábián veresége után, kiemelve, hogy a Davis-kupában nem ritkák a fordulatok a második játéknapokon. 

A magyar klasszis ezután elérzékenyülve elmondta: óriási dolognak tartja, hogy ilyen komoly eredményeket ért el Sopronból elindulva, és nagyon büszke arra, hogy Ausztráliában elbúcsúztatták őt. Megköszönte a családjának, a szponzorainak és a szurkolóknak az elmúlt éveket, és hozzátette: 

szeretne még komolyabb versenyeken, akár már a Los Angeles-i olimpián is játszani a távolabbi jövőben.

A beszéde után a Magyar Teniszszövetség a közönség tapsvihara közepette ajándékozta meg és köszöntötte Babos Tímeát – így zárult a Davis-kupa szombati játéknapja Tatabányán.

Babosék 2018-as Australian Open-győzelme:

 

