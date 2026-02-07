Marozsán Fábián őrületes csatája helyett Tóth Tiborral foglalkozott a Davis-kupa oldala

Az Egyesült Államok 32-szeres bajnok férfi-teniszválogatottja a világranglista-22. Tommy Paul Piros Zsombor (176.) elleni sikerével kezdte a magyarországi Davis-kupa-selejtezőt. A második mérkőzésen jöhetett Marozsán Fábián (46.) és Ethan Quinn (68.) összecsapása, amelyen előzetesen a legnagyobb esély látszott hazai győzelemre annak ellenére, hogy az első számú magyar teniszező több mint nyolc hónapja nem játszott salakpályás találkozót. A tatabányai csarnokba belépett játékosokat nagy üdvrivalgás fogadta, Piros veresége sem vette el a majdnem telt házas közönség kedvét a szurkolástól.

Marozsán Fábián Ethan Quinn ellen teniszezett a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-selejtező nyitónapján. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Marozsán Fábián Ethan Quinn ellen játszott

A 21 éves Quinn Davis-kupa-újoncként érkezett Magyarországra, míg a 26 esztendős Marozsán a korábbi hét egyéni DK-mérkőzéséből kettőt tudott megnyerni – egymás ellen először játszottak. Szávay Ágnes pénzfeldobása után a magyar teniszező kezdhette az adogatást, és könnyedén hozta is azt. A másodikat már nehezebben, de két bréklabdáról fordítva 2:1-re ő vezetett. Ez lendületet adott neki, és kiváló játékkal ő vette el először ellenfele adogatását, majd a sajátját mellétéve húsz perc elteltével 4:1-es előnyben volt.

5:3-nál aztán a játszmáért szerválhatott, és ugyan az első két labdamenetet elvesztette a gémben, a következő négyet nem – 37 perc után Marozsán Fábián került egy szettre a sikertől.

A magyar játékosnak a második játszma legelején rögtön volt két fogadóelőnye, ám ezután sorozatban tizenkét pont az egyre jobban játszó amerikaié lett, aki így 3:0-ra ellépett. Marozsán szépíteni tudott, és a folytatásban is hozta a szerváit, de újabb brékesélye nem volt, Quinn tehát 5:3-nál kiharcolhatta a döntő felvonást. Ekkor a közönség és kedvencük is feljebb kapcsolt, ez viszont csupán egy fogadóelőnyre volt elég, mielőtt a vendégek játékosa lezárta a játszmát.

Ethan Quinn először képviselhette hazáját a Davis-kupában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mindkét teniszezőnek négy mérkőzéslabdája volt a döntő szett rövidítésében

A 75 percnyi játék után kezdődött harmadik szett elején mindkettejüknek kellett bréklabdát hárítani, utána 4:3-ig egyaránt könnyebben hozták adogatásaikat a felek. Akkor Marozsán Fábiánnak négy fogadóelőnye is volt, de a fokozódó hangulat ellenére egyiket sem tudta kihasználni ellenfele hatalmas szervái miatt. Ethan Quinnek aztán 5:4-es és 6:5-ös hátrányban sem volt szüksége hasonló fordításra, simább adogatójátékok után jöhetett a rövidítés.