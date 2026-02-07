tenisz Davis-kupadavis-kupamagyar férfi teniszválogatottamerikai teniszezőteniszMarozsán Fábián
Marozsán Fábián őrületes csatája helyett Tóth Tiborral foglalkozott a Davis-kupa oldala

A magyar férfi-teniszválogatott nem tudott egyenlíteni a rekordgyőztes Egyesült Államok elleni hazai Davis-kupa-selejtezőn. Piros Zsombor Tommy Paul elleni veresége után Marozsán Fábián három játszmában, 6:3, 3:6, 7:6 (13-11)-re kikapott Ethan Quinn ellen, így a vasárnapi programot 2-0-s vendégvezetésről várják a csapatok.

Wiszt Péter
2026. 02. 07. 18:02
Marozsán Fábián Ethan Quinn ellen folytatta a Davis-kupa-párharcot Fotó: MTI/Derencsényi István
Az Egyesült Államok 32-szeres bajnok férfi-teniszválogatottja a világranglista-22. Tommy Paul Piros Zsombor (176.) elleni sikerével kezdte a magyarországi Davis-kupa-selejtezőt. A második mérkőzésen jöhetett Marozsán Fábián (46.) és Ethan Quinn (68.) összecsapása, amelyen előzetesen a legnagyobb esély látszott hazai győzelemre annak ellenére, hogy az első számú magyar teniszező több mint nyolc hónapja nem játszott salakpályás találkozót. A tatabányai csarnokba belépett játékosokat nagy üdvrivalgás fogadta, Piros veresége sem vette el a majdnem telt házas közönség kedvét a szurkolástól.

Marozsán Fábián Ethan Quinn ellen teniszezett a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-selejtező nyitónapján
Marozsán Fábián Ethan Quinn ellen teniszezett a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-selejtező nyitónapján. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Marozsán Fábián Ethan Quinn ellen játszott

A 21 éves Quinn Davis-kupa-újoncként érkezett Magyarországra, míg a 26 esztendős Marozsán a korábbi hét egyéni DK-mérkőzéséből kettőt tudott megnyerni – egymás ellen először játszottak. Szávay Ágnes pénzfeldobása után a magyar teniszező kezdhette az adogatást, és könnyedén hozta is azt. A másodikat már nehezebben, de két bréklabdáról fordítva 2:1-re ő vezetett. Ez lendületet adott neki, és kiváló játékkal ő vette el először ellenfele adogatását, majd a sajátját mellétéve húsz perc elteltével 4:1-es előnyben volt. 

5:3-nál aztán a játszmáért szerválhatott, és ugyan az első két labdamenetet elvesztette a gémben, a következő négyet nem – 37 perc után Marozsán Fábián került egy szettre a sikertől.

A magyar játékosnak a második játszma legelején rögtön volt két fogadóelőnye, ám ezután sorozatban tizenkét pont az egyre jobban játszó amerikaié lett, aki így 3:0-ra ellépett. Marozsán szépíteni tudott, és a folytatásban is hozta a szerváit, de újabb brékesélye nem volt, Quinn tehát 5:3-nál kiharcolhatta a döntő felvonást. Ekkor a közönség és kedvencük is feljebb kapcsolt, ez viszont csupán egy fogadóelőnyre volt elég, mielőtt a vendégek játékosa lezárta a játszmát.

Ethan Quinn először képviselhette hazáját a Davis-kupában
Ethan Quinn először képviselhette hazáját a Davis-kupában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mindkét teniszezőnek négy mérkőzéslabdája volt a döntő szett rövidítésében

A 75 percnyi játék után kezdődött harmadik szett elején mindkettejüknek kellett bréklabdát hárítani, utána 4:3-ig egyaránt könnyebben hozták adogatásaikat a felek. Akkor Marozsán Fábiánnak négy fogadóelőnye is volt, de a fokozódó hangulat ellenére egyiket sem tudta kihasználni ellenfele hatalmas szervái miatt. Ethan Quinnek aztán 5:4-es és 6:5-ös hátrányban sem volt szüksége hasonló fordításra, simább adogatójátékok után jöhetett a rövidítés.

A tie-break során a magyar teniszezőé volt az első minibrék, de riválisa még a térfélcsere előtt visszakapaszkodott. A színvonal az utolsó labdamenetekben sem apadt, és először Quinn hibázott bele a saját adogatásánál, így Marozsán két mérkőzéslabdához jutott, de az amerikainak innen is volt visszaút. 

Marozsánnak végül összesen négy labdája volt a győzelemhez, ám ő nem használta ki őket, Quinn viszont a saját negyedikjét igen, és 2 óra 26 perc alatt összesítésben 2-0-ra növelte az amerikai válogatott előnyét.

A három győztes mérkőzésig tartó magyar–amerikai párharc vasárnap 11 órától a párossal (Marozsán, Piros–Austin Krajicek, Christian Harrison), utána pedig szükség esetén további két egyessel (Marozsán–Paul és Piros–Quinn) folytatódik. Az összecsapás győztese a selejtező szeptemberi, második körében Csehország vagy Svédország ellen játszik (a nyitónap után a csehek 2-0-ra vezetnek), míg a vesztesnek ősszel az élvonalban maradásért kell harcolnia.

Tenisz, Davis-kupa, selejtező, első kör

  • Marozsán Fábián–Ethan Quinn 6:3, 3:6, 6:7 (11-13)
  • a párharc állása az első nap után: Magyarország–Egyesült Államok 0-2

Szlovák öröm Franciaországban

A Davis-kupa hivatalos közösségi oldala rendre osztott meg bejegyzéseket a szombati selejtezős mérkőzésekről, a tatabányai összecsapásról azonban szinte elfeledkezett. Piros és Paul találkozójáról csupán az első szett eredményéről jelent meg egy poszt, így aki erről az oldalról szeretett volna tájékozódni, azt sem tudhatta meg, hogy ki nyerte a nyitómérkőzést. Marozsán és Quinn összecsapásáról sem tájékoztatott délután a portál, utána is csupán egyetlen bejegyzést szánt az eredménynek. Cserébe a tatabányai küzdelemmel párhuzamosan zajló események, köztük Tóth Tibor öröme külön videót ért. A szlovák válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó szakember annak örült, ahogyan a világranglista-200. Alex Molcan az Alexandre Müller (49.) elleni bravúrgyőzelemmel juttatta 1-0-s előnyhöz északi szomszédainkat Franciaországban.

 

