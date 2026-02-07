A teniszlegenda dicsérte az okos magyar döntést, Marozsánék rangadójára tovább kell várni

Február első teljes hétvégéjén tizenhárom párharcot rendeznek meg a Davis-kupa selejtezőjének első fordulójában. A továbbjutók csatlakoznak Spanyolország mellé a szeptemberi második kör mezőnyéhez, az ottani hét győztes pedig a háromszoros címvédő Olaszországgal együtt részt vehet novemberben a bolognai szuperdöntőben. A ranglistán 16. magyar férfi-teniszválogatott szombaton és vasárnap a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban felépített salakos pályán fogadja a rekordbajnok Egyesült Államok (7.) csapatát. Marozsán Fábiánék a bravúrosnak számító siker esetén ősszel a Csehország–Svédország találkozó továbbjutójával – a csehekkel idegenben vagy a svédekkel idehaza – játszanának, míg az amerikaiak elleni vereség esetén hét hónap múlva osztályozóra kényszerülnek az élvonalban maradásért.

Marozsán Fábiánnak alighanem Tommy Pault is le kell győznie ahhoz vasárnap, hogy Magyarország megnyerje az Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharcot. Fotó: Facebook.com/huntennis

Az Egyesült Államok férfi-teniszválogatottja elégedett a tatabányai körülményekkel

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány keretében Marozsán Fábián (46.) mellett Piros Zsombor (176.), Fajta Péter (533.), Valkusz Máté (622.) és Füle Mátyás (781.) szerepel, míg Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést. A vendégeknél az egyéni világranglistán legelőkelőbb helyen álló tizenegy amerikai játékos közül csupán Tommy Paul (22.) tagja a jelenlegi DK-keretnek, mellette Ethan Quinn (68.) és Emilio Nava (82.) játszhat egyesben, míg

párosban a tervek szerint Austin Krajicek és a friss Australian Open-győztes Christian Harrison kap majd lehetőséget vasárnap délelőtt.

Az ikertestvérével, Mike-kal párosban olimpiai és világbajnok, 16-szoros Grand Slam-győztes Bob Bryan szövetségi kapitányként így is amerikai továbbjutást vár Tatabányán.

– Egy új és modern csarnokban fogunk szerepelni egy kiválóan megépített salakpályán. Remekül pattannak a labdák, nem csúszik túlságosan a borítás, emellett a szállásunk és a kiszolgálás sem hagy kívánnivalót maga után. Tudtuk, hogy a legjobb játékosaink kihívást jelenthetnek a magyaroknak, és nem lepődtünk meg azon, hogy okosan a salakot választották. Ha Amerikában játszanánk, akkor ott lenne kemény pályán Taylor Fritz és Ben Shelton is, itt nehezebb dolgunk lesz, de elégedett vagyok az összeállításunkkal – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Bob Bryan, akinek a jelenlegi keretéből csak Paulnak és Krajiceknek van Davis-kupa-tapasztalata.