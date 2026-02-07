Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

teniszPiros Zsombordavis-kupaBardóczky Kornéltenisz Davis-kupaTatabányai Multifunkcionális SportcsarnokTommy PaulMarozsán Fábián

A teniszlegenda dicsérte az okos magyar döntést, Marozsánék rangadójára tovább kell várni

Szombaton és vasárnap olyan sporteseményt rendeznek Tatabányán, mint még soha. Magyarország és az Egyesült Államok férfi-teniszválogatottja is már több mint száz éve tagja a Davis-kupa mezőnyének, ám mostanáig még sosem találkoztak a felek – a legendás sorozat 2026-os selejtezőjének nyitófordulójában azonban igen. Annak ellenére a 32-szeres győztes amerikaiak az esélyesek, hogy a legjobbjaik közül a magyarok által választott helyszín és borítás miatt csak kevesen érkeztek hazánkba. Marozsán Fábián és Piros Zsombor vezérletével viszont Bardóczky Kornél együttese meglepetésre készül.

Wiszt Péter
2026. 02. 07. 6:30
Piros Zsombor (balra) és Marozsán Fábián eddig kétszer alkotott párost a Davis-kupában – az ausztráloktól kikaptak, az osztrákokat legyőzték. Az amerikaiak ellen újabb feladat várhat rájuk Fotó: MTI/Derencsényi István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február első teljes hétvégéjén tizenhárom párharcot rendeznek meg a Davis-kupa selejtezőjének első fordulójában. A továbbjutók csatlakoznak Spanyolország mellé a szeptemberi második kör mezőnyéhez, az ottani hét győztes pedig a háromszoros címvédő Olaszországgal együtt részt vehet novemberben a bolognai szuperdöntőben. A ranglistán 16. magyar férfi-teniszválogatott szombaton és vasárnap a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban felépített salakos pályán fogadja a rekordbajnok Egyesült Államok (7.) csapatát. Marozsán Fábiánék a bravúrosnak számító siker esetén ősszel a Csehország–Svédország találkozó továbbjutójával – a csehekkel idegenben vagy a svédekkel idehaza – játszanának, míg az amerikaiak elleni vereség esetén hét hónap múlva osztályozóra kényszerülnek az élvonalban maradásért.

Marozsán Fábiánnak alighanem Tommy Pault is le kell győznie ahhoz, hogy Magyarország megnyerje az Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharcot
Marozsán Fábiánnak alighanem Tommy Pault is le kell győznie ahhoz vasárnap, hogy Magyarország megnyerje az Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharcot. Fotó: Facebook.com/huntennis

Az Egyesült Államok férfi-teniszválogatottja elégedett a tatabányai körülményekkel

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány keretében Marozsán Fábián (46.) mellett Piros Zsombor (176.), Fajta Péter (533.), Valkusz Máté (622.) és Füle Mátyás (781.) szerepel, míg Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést. A vendégeknél az egyéni világranglistán legelőkelőbb helyen álló tizenegy amerikai játékos közül csupán Tommy Paul (22.) tagja a jelenlegi DK-keretnek, mellette Ethan Quinn (68.) és Emilio Nava (82.) játszhat egyesben, míg

párosban a tervek szerint Austin Krajicek és a friss Australian Open-győztes Christian Harrison kap majd lehetőséget vasárnap délelőtt. 

Az ikertestvérével, Mike-kal párosban olimpiai és világbajnok, 16-szoros Grand Slam-győztes Bob Bryan szövetségi kapitányként így is amerikai továbbjutást vár Tatabányán.

– Egy új és modern csarnokban fogunk szerepelni egy kiválóan megépített salakpályán. Remekül pattannak a labdák, nem csúszik túlságosan a borítás, emellett a szállásunk és a kiszolgálás sem hagy kívánnivalót maga után. Tudtuk, hogy a legjobb játékosaink kihívást jelenthetnek a magyaroknak, és nem lepődtünk meg azon, hogy okosan a salakot választották. Ha Amerikában játszanánk, akkor ott lenne kemény pályán Taylor Fritz és Ben Shelton is, itt nehezebb dolgunk lesz, de elégedett vagyok az összeállításunkkal – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Bob Bryan, akinek a jelenlegi keretéből csak Paulnak és Krajiceknek van Davis-kupa-tapasztalata.

Bob Bryan 2023 óta irányítja az amerikai férfi-teniszválogatottat
Bob Bryan 2023 óta irányítja az amerikai férfi-teniszválogatottat, amely a története során az eddigi 312 DK-párharcából 231-et megnyert. Fotó: Facebook.com/huntennis

Marozsán Fábián is már várja az amerikaiak elleni Davis-kupa-selejtezőt

Magyar részről Bardóczky Kornél és Marozsán Fábián is kissé furcsának és csúszósnak érezte a salakot a hét elején, de az edzéseken sikerült megszokni a körülményeket. A 26 éves Marozsán több mint nyolc hónapja nem játszott salakon, és az eddigi hét egyéni DK-mérkőzéséből ötöt is elveszített, de ezúttal szeretne jó emlékekkel távozni: – Bízom benne, hogy valami maradandót tudok alkotni a hétvégén. A Davis-kupa mindig más, ott bármi megtörténhet. 

Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de volt ez már így máskor is. Az biztos, hogy lilabőrös érzés lesz telt ház előtt játszani

– mondta szerdán az első számú magyar teniszező.

Bardóczky Kornél (balra) és Marozsán Fábián is szeretne győzelemnek örülni Tatabányán
Bardóczky Kornél (balra) és Marozsán Fábián is szeretne győzelemnek örülni Tatabányán. Fotó: Wiszt Péter

A Davis-kupa-történelem első magyar–amerikai párharca szombaton két egyes mérkőzéssel kezdődik, majd vasárnap egy párossal és szükség esetén további két egyes találkozóval folytatódik. A péntek délutáni sorsoláson kiderült, hogy a tervezett mérkőzéssorrend (ha nem lesz csere) a következő:

szombaton 13 órától:

  • Piros Zsombor–Tommy Paul
  • Marozsán Fábián–Ethan Quinn

vasárnap 11 órától:

  • Piros Zsombor, Marozsán Fábián–Austin Krajicek, Christian Harrison
  • Marozsán Fábián–Tommy Paul (ha szükséges)
  • Piros Zsombor–Ethan Quinn (ha szükséges)

A két válogatott első számú teniszezője tehát a nyitónapon elkerülte egymást, azaz Marozsán és Paul rangadójára csak a vasárnapi páros után kerül(het) sor. Joggal bízhatunk abban, hogy azt a találkozót még megrendezik, azaz addig nem biztosítják be a győzelmüket az amerikaiak. Marozsán Fábián és a DK-ban 71 százalékos győzelmi mutatóval (12/17) rendelkező Piros Zsombor mellett a magyar szurkolók is tehetnek azért, hogy vasárnap délutánra is maradjanak izgalmak.

Magyarország tavaly a DK-selejtező második fordulójáig jutott:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekreformátus egyházak világközösség

Református szakítópróba

Faggyas Sándor avatarja

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu