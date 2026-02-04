Fucsoviccsal szembesítették az amerikaiak Grand Slam-győztesét, akit lenyűgözött Magyarország

Rendkívüli

Szerdán az amerikai férfi-teniszválogatott megtartotta a sajtótájékoztatóját Tatabányán. Az Egyesült Államok a hétvégén Magyarországgal csap össze a Davis-kupa selejtezőjében, előtte Bob Bryan szövetségi kapitány beszélt csapata várakozásairól.

Wiszt Péter
2026. 02. 04. 15:29
Bob Bryan edzéseken is segíti honfitársait, akik Magyarország ellen játszanak a Davis-kupában Forrás: facebook.com/huntennis
Novemberben dőlt el, hogy a 32-szeres bajnok Egyesült Államok ranglista-7. válogatottja lesz Magyarország (16.) ellenfele a Davis-kupa-selejtező első fordulójában. Sorsolás után eldőlt, hogy hazánkban rendezik a két csapat történetének első teniszpárharcát, majd Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese úgy döntött, hogy a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban felépített salakos pályán kerül sor a találkozóra, amelyet e hét szombaton és vasárnap rendeznek. A rekordgyőztes amerikaiak a párosban ikertestvérével közösen 16-szoros Grand Slam-győztes Bob Bryan vezetésével érkeztek Magyarországra, méghozzá a világranglista-22. Tommy Paul mellett Ethan Quinn (68.) és Emilio Nava (82.), valamint párosban Austin Krajicek és Christian Harrison részvételével. 

A szeptemberi Davis-kupa-selejtezőn látott amerikai teniszválogatottból egyedüliként Austin Krajicek az, aki a magyarok elleni tatabányai párharcra is elutazott
A szeptemberi Davis-kupa-selejtezőn látott amerikai teniszválogatottból egyedüliként Austin Krajicek az, aki a magyarok elleni tatabányai párharcra is elutazott. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Az amerikai teniszválogatott már várja a Davis-kupa-selejtezőt

Az egyéni világranglistán legelőkelőbb helyen álló tizenegy amerikai játékos közül csupán egy (Tommy Paul) tagja a jelenlegi DK-keretnek, de így is a hétfő óta a helyszínen készülő vendégek számítanak a párharc esélyesének. Szerdán délután előbb ők tartották meg a sajtótájékoztatójukat – játékos ugyan nem, de a párosban olimpiai bajnok és korábbi világelső Bob Bryan kapitányként részt vett az eseményen.

A csarnok és a pálya gyönyörű, a szállásunk kényelmes, a vendéglátás kiváló, úgyhogy a körülmények lenyűgözőek, és egyelőre mindenki mindennel elégedett

– mondta a 47 éves szövetségi kapitány, aki 2023 óta irányítja az amerikai Davis-kupa-válogatottat. – Pár hete még kérdéses volt a felállásunk, hiszen a kemény pályás szezon közepén jön ez a salakos párharc, de az ausztráliai versenyek után Tommy is vállalta, hogy eljön segíteni nekünk. Mi örömmel fogadtuk a felajánlását. A párosspecialista Rajeev Ram ugyanakkor sérülés miatt végül kimaradt a keretből – nyilatkozta Bryan.

Bob Bryan Marozsánt és Fucsovicsot is ismeri

Bár az amerikaiak a Davis-kupa rekorderei, ebben az évezredben csupán egyszer (2007-ben) nyerték meg a sorozatot, azóta döntőt sem játszottak. Bob Bryanék idén Magyarország ellen tehetik meg az első lépést efelé.

– Marozsán Fábiánt jól ismerjük, remek és veszélyes játékos tenyeressel és fonákkal is, a mentális erősségét is már sokszor megmutatta. 

A csapatunk tagjai már várják, hogy ellene és a többi magyarral is játszhassunk, akiket természetesen szintén tisztelünk

– zárta a szavait Bob Bryan, akit arra is emlékeztettek a sajtótájékoztatón, hogy 2019-ben a miami párosversenyen az ikertestvérével közösen Fucsovics Mártonék duója ellen is játszott, majd az első fordulós győzelem után az egész tornát meg is nyerte az amerikai kettős. Fucsovics ezúttal hiányzik a magyar keretből, de a nevét hallva Bryan egyértelműen tisztában volt azzal, hogy ki is ő.

Bob Bryan Marozsán Fábiánt emelte ki a magyar csapatból
Bob Bryan Marozsán Fábiánt emelte ki a magyar csapatból. Fotó: Wiszt Péter

A Davis-kupa-párharc szombaton 13 órától két egyes mérkőzéssel kezdődik, majd vasárnap 11 órától egy párossal és szükség esetén további két egyessel folytatódik. A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező szeptemberi, második fordulójában – majd az ottani nyertes vehet részt Bolognában a novemberi, nyolccsapatos szuperdöntőn.

Tavaly a magyarokhoz hasonlóan az amerikaiak is kiestek a selejtező második körében:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

