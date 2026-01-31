Változás az amerikai csapatban, világsztár érkezhet Magyarországra

Rendkívüli

Az amerikai teniszválogatott az utolsó pillanatban módosította keretét a magyarok elleni Davis-kupa-selejtező előtt, sőt sajtóhírek szerint akár a világranglista 20. helyezettje, Tommy Paul is pályára léphet Tatabányán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 11:28
Ha befut Tatabányára, Tommy Paul lehet a Magyarország-Egyesült Államok Davis-kupa-mérkőzés sztárja Fotó: MARK AVELLINO Forrás: ANADOLU
Változtatott a Magyarország ellen készülő csapatán az Egyesült Államok teniszválogatottja a február 7–8-i Davis-kupa-selejtező előtt. Az amerikai szövetség közlése szerint Rajeev Ram kikerült a keretből, helyére Christian Harrison került be.

Christian Harrison (balra) Neal Skupski társaként megnyerte a párost a 2026-os Australian Openen, ami után bejelentette, játszik Magyarországon a Davis-kupában. Tommy Paul is erősítheti az amerikai csapatot.
Christian Harrison (balra) Neal Skupski társaként megnyerte a párost a 2026-os Australian Openen, ami után bejelentette, játszik Magyarországon a Davis-kupában. Tommy Paul is erősítheti az amerikai csapatot. Fotó: AFP/William West

Harrison azután jelentette be, hogy elutazik Magyarországra, hogy Neal Skupskival megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság szombati páros döntőjét. A csere elsősorban a páros számot érintheti, ugyanakkor az amerikai csapat összetétele még tovább erősödhet.

Tommy Paul felbukkanása is benne van a pakliban

Nemzetközi sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy a világranglistán 20. helyen álló Tommy Paul is csatlakozik az amerikai válogatotthoz. Amennyiben ez megtörténik, egy igazi világsztár léphet pályára Tatabányán, ami jelentősen növelné az összecsapás presztízsét. Tommy Paul legjobb eredményeként 2023-ban elődöntőt játszott az Australian Openen.

A magyar válogatott – amely története során először találkozik a 32-szeres Davis-kupa-győztes amerikaiakkal – a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban fogadja riválisát. A párosítás a november 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, és mivel a felek korábban még nem mérkőztek meg egymással, külön sorsolás határozta meg a házigazdát is.

Fucsovics nélkül a magyar Davis-kupa-csapat

A párharc győztese a Csehország–Svédország selejtező továbbjutójával találkozik majd a kvalifikáció második fordulójában. A magyar csapat tavaly februárban Montrealban 3-2-re legyőzte Kanadát, majd szeptemberben Debrecenben az osztrákok ellen maradt alul az elitbe jutásért zajló párharcban. Akkor Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté alkotta a magyar csapatot, Fucsovics Márton az Egyesült Államok elleni találkozón nem áll rendelkezésre

 

