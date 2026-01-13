Sevcsenko újra ellátná a magyar sportoló baját, aki különös segítséget adott a válogatottnak

Fucsovics Márton Ausztráliában a lehető legnehezebb sorsolással kezdte az évet, Brisbane-ben a nyitófordulóban az első kiemelt Danyiil Medvegyev ellen szenvedett vereséget, az orosz később meg is nyerte a tornát. Az Australian Open előtt Fucsovics még Adelaide-ben is ütőt ragadott, s itt megszerezte idei első győzelmét az amerikai Ethan Quinn ellen, aki a tervek szerint hamarosan Magyarországra érkezik, a magyar–amerikai Davis-kupa-párharcra.

Ethan Quinn lehet a tartalékos amerikai csapat vezére a magyar válogatott elleni Davis-kupa-párharcban, akkor Fucsovics Márton ellen nem játszhat. Fotó: AFP/Patrick Hamilton

Fucsovics a tatabányai fellépést ezúttal a borításválasztás miatt nem vállalta, de Quinn legyőzésével így is segített kicsit a magyar válogatottnak, nem engedte, hogy az idei első főtáblás meccsét játszó amerikai lendületet vegyen és önbizalmat gyűjtsön.

Fucsovics Márton győzelme triplán jó hír

A magyar teniszező 6:4, 6:4-re nyert amerikai riválisa ellen, s a következő fordulóban Fucsovics ellenfele a kazah Alekszandr Sevcsenko lesz. A felkészülés során Fucsovicsot vállsérülés hátráltatta, s a Medvegyev elleni veresége után éppen azt mondta, hogy meccsekre van szüksége, azaz a Quinn elleni győzelme duplán jó hír a szempontjából, s akkor még ott van a Davis-kupa-vetület is.