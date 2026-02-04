Kiderült, miért hiányzik Fucsovics Márton, de Marozsán Fábiánnak is van egy észrevétele

A harminckét bajnoki címével rekordernek számító amerikai férfi-teniszválogatott lesz Magyarország ellenfele szombaton és vasárnap, a Davis-kupa selejtezőjének első fordulójában. A Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok ad otthont a salakpályás párharcnak, amelyre Bob Bryan szövetségi kapitány együttese már meg is érkezett, sőt a sajtótájékoztatóját is megtartotta szerdán. Ezt követően Bardóczky Kornél, valamint a csarnokot már hétfő óta tesztelő magyar játékosok közül a világranglista-46. Marozsán Fábián – társai közül Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté és Füle Mátyás ezúttal hiányzott az eseményről – is beszélt a várakozásaikról.

A Bardóczky Kornél vezette magyar férfi-teniszválogatott, köztük Marozsán Fábián az amerikai csapat ellen játszik a Davis-kupa selejtezőjében. Fotó: Getty Images via AFP/Minas Panagiotakis

Marozsán Fábiánnak kissé furcsa a tatabányai salak

Az idei Australian Openen a harmadik körig jutott Marozsán Fábián jövő héten a rotterdami kemény pályás tenisztornán indul, előtte azonban győzelemhez segítené a magyar válogatottat. – Kedd óta én is csatlakoztam a csapathoz.

A tatabányai helyszínt már jól ismerjük, az most is kiváló, a mesterséges salak azonban egy kicsit ismeretlen, az első tapasztalat alapján csúszósabb a szokásosnál.

– Az alapvonaljátéknál talán nem pattan olyan magasra a labda, mint máshol, de kész voltam és kész is vagyok az átállásra – mondta el észrevételét az első számú magyar teniszező, aki bő fél éve nem játszott salakos mérkőzést. Marozsán véleményével a szövetségi kapitány is egyetértett, és hozzátette, szerdára a csapat látszólag már hozzá is szokott a körülményekhez.

A magyar teniszválogatott készül az amerikaiak elleni Davis-kupa-párharcra

A bő egy hete hazatérő Marozsán Fábián megjegyezte, az amerikaiak eredeti kerethirdetésénél meglepődött azon, hogy a legjobb játékosok nem vállalták, de pláne miután végül Tommy Paul (22.) is vállalta az indulást, nagyon nehéz párharcra számít. Kiemelte, hogy a társakkal együtt kiváló hangulatban van, és ez az összhang is fontos lehet az összecsapás során.

Bardóczky Kornél azt nem árulta el, hogy Marozsán Fábián mellett várhatóan ki játssza a szombati egyest, de azt megerősítette, hogy minden csapattag játékra készen áll, cserélni addig nem tervez a keretben.

A szereplést ezúttal nem vállaló Fucsovics Mártonnal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nincs semmilyen ellentét a háttérben, sőt a hamarosan 34 éves játékos szeptemberben reményei szerint ismét segítheti a magyar csapatot.

Bardóczky szavai alapján Fucsoviccsal nyugodtan megbeszélték a dolgokat, és csupán a sorozatterhelés enyhítése miatt döntött az ideiglenes válogatottság-lemondás mellett.