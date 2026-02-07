Az ápolásra szorult Piros Zsombor remekelt az amerikaiak legjobbja ellen, a rutin döntött

A 32-szeres bajnok Egyesült Államok a hét elején jelentette be, hogy a négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul is Magyarországra érkezik, ahol szombat délután első számú játékosként rögtön szerepet kapott a Davis-kupa selejtezőjének első fordulójában. A tatabányai csarnokban felépített salakos pálya és a rajta rendezett mérkőzés rengeteg szurkolót vonzott: már egy órával a kezdés előtt az összes parkolóhely foglalt volt az aréna körül, amire itt a Veszprém elleni kézilabdarangadók esetén sem mindig van példa. A pénteki sorsolás értelmében Bardóczky Kornél együttesében a világranglista-176. Piros Zsombor kezdett Paul (22.) ellen – a magyar teniszező a korábbi tizenöt egyéni DK-mérkőzéséből tizenegyet is megnyert, míg amerikai riválisa nyolcból öt egyéni sikernél járt a sorozatban.

Piros korábban már John Millman, Marin Cilic vagy éppen Benjamin Bonzi ellen is ért már el bravúrgyőzelmet a Davis-kupában – utóbbi ellen Tatabányán –, a magyar és az amerikai válogatott történelmi, első párharcának nyitányát viszont a 28 éves Paul kezdte jobban. A januári Australian Openen nyolcaddöntős amerikai rögtön elvette ellenfele adogatását, ám ezután az ötödik bréklabdáját kihasználva Piros rögtön visszavette azt. Egy újabb hosszú játék után, 22 percet követően pedig már a hazai játékos vezetett 2:1-re.

A következő gémekben már könnyebb dolga volt az adogatóknak, 3:2-es Piros-vezetésnél azonban a 26 éves magyar teniszező a lábát fájlalva kikérte az ápolási szünetet.

A segítségnyújtás hatott, hiszen a folytatás után is fogadóelőnyök nélkül hozta a szervajátékait. Ezt megtette Tommy Paul is, így 6:6-nál jöhetett a rövidítés. A tie-breakben az amerikai rutinja sokat segített neki, hiszen egyetlen adogatópontot sem adott át Pirosnak, aki ellenben kétszer is veszített sajátot – hetven perc után a vendégek kerültek szettelőnybe.

A második játszmára fordulva a hátrány nem törte meg Piros Zsombor játékát, és 1:1-nél, a közönséget egyre jobb hangulatba hozó labdameneteknek is köszönhetően brékelni tudta Tommy Pault. Az amerikai nem hagyta túl sokáig örülni a hazai szurkolókat – akiket egyre többször kellett figyelmeztetnie a székbírónak –, fordított, de 3:2 után ellépni nem tudott. 4:3-nál viszont már igen, és ehhez is kellett neki Piros kisebb rutinja: 30-30 után a magyar játékos vitatta az első szervája pontosságát, majd a félperces szünet után kettős hibát ütött.

Paul aztán adogathatott a mérkőzésért, és nem is hibázott: 1 óra 53 perc alatt, két szettben előnyhöz juttatta az Egyesült Államok válogatottját.

A találkozó után mindketten megdicsérték egymást és a közönséget, Piros pedig mindenkit megnyugtatott: a lábsérülése szerinte nem olyan súlyos, hogy vasárnap ne játszhasson.