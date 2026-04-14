Ennél rosszabb játékvezetői ítéletet még nem látott a Manchester United edzője + videó

A kiesés elől menekülő Leeds United mindössze másodszor nyert idegenbeli Premier League-mérkőzést az idényben, és ezt éppen a tabella harmadik helyén álló Manchester United otthonában tette meg, amire 1981 óta nem volt példa. Noah Okafor első félidőben szerzett két gólja után az 56. percben a hazaiaktól Lisandro Martínez piros lapot kapott, majd emberhátrányban Casemiro jóvoltából csak szépíteni tudott Michael Carrick együttese. A találkozó után a sérülésből épp visszatérő argentin világbajnok kiállítása jelentette a fő beszédtémát, ugyanis Martínez hajhúzás miatt bűnhődött. A Dominic Calvert-Lewin elleni szabálytalanságot Paul Tierney játékvezető a VAR jelzése után videón visszanézte, majd ezután döntött a piros lap mellett.

Lisandro Martínez (balra) és Dominic Calvert-Lewin párharca után a Manchester United játékosát kiállította a játékvezető. Fotó: AFP/Paul Ellis

Vita a Manchester United hajhúzásért kapott piros lapja körül

Lisandro Martínez várhatóan három bajnokira szóló eltiltást fog kapni, Michael Carrick viszont azt is sokallja, hogy játékosa nem játszhatta végig a Leeds elleni összecsapást. A Manchester United edzője szerint Calvert-Lewin felugrás közben megütötte Martínez arcát, és azt is megjegyezte, hogy az első gól előtt Leny Yoro ellen szabálytalankodtak.

– Sokkoló döntés volt Licha kiállítása. Sorozatban a második mérkőzésen fújnak ellenünk, de

ez az ítélet talán a legrosszabb, amit valaha láttam.

Előtte le sem fújták, hogy Leny Yorót fejen könyökölték, aztán pedig arcon ütik Lichát, aki emiatt kibillent az egyensúlyából, és félig hozzáért az ellenfél hajának hátuljához. Ez nem hajhúzás vagy hajtépés, nem volt agresszív, csak hozzáért, és ezért őt állították ki. A legrosszabb az egészben, hogy a játékvezetőt azért hívták ki, hogy megváltoztassa az egyértelműen hibásnak vélt döntését. Sokkoló – mondta Carrick, akivel ellentétben a csapatkapitány, Bruno Fernandes nem használta kifogásnak a piros lapot a vereségre.

Calvert-Lewint is megkérdezték, szerinte jogos volt-e a piros lap: – Nem tudom, nem én hozom a szabályokat, én csak éreztem, hogy meghúzzák a hajamat, és jeleztem a játékvezetőnek. Ő hozza a döntéseket. Szerencsétlen eset, akár szándékos volt, akár nem, de nem haragszom érte – tért ki Martínezre is a Leeds játékosa.