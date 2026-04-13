Carragher ezúttal nem a Liverpoolba szállt bele, londoni áldozata évtizedek óta nem látott gödörben

Újabb mélypontra jutott a Tottenham Hotspur, amely a hétvégén 1–0-s vereséget szenvedett a Sunderland otthonában, tovább mélyítve ezzel a válságot. A Tottenham helyzete immár kritikus: hat fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll, és továbbra is nyeretlen 2026-ban a Premier League-ben.

2026. 04. 13. 8:20
Jamie Carragher nem lát sok esélyt a Spurs bennmaradására Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
Roberto De Zerbi tottenhames bemutatkozása során ugyan mezőnyben nem játszott alárendelt szerepet a Spurs a Sunderland elleni Premier League-meccsen, ám a hatékonyság teljes hiánya ismét megbosszulta magát. A mérkőzés egyetlen gólját egy szerencsésen megpattanó lövésből szerezte a Sunderland, miközben a Tottenham hiába alakított ki lehetőségeket, képtelen volt betalálni.

Egyre mélyebb gödörben a Tottenham (Fotó: News Images/NurPhoto)

Kilátástalan helyzetben a Tottenham

A londoniak problémája túlmutat egyetlen mérkőzésen: a csapat immár 14 bajnoki találkozó óta nyeretlen, önbizalma pedig látványosan eltűnt. De Zerbi is elismerte, hogy jelenleg nem taktikai, hanem mentális gondokkal küzd az együttes, amelyen szinte bénító nyomás ül.

A Tottenham helyzetét súlyosbítja, hogy már nem a saját kezében van a sorsa. A riválisok eredményei miatt a bennmaradásért folytatott harcban hátrányba került, és jelenlegi formáját látva kevés jel utal arra, hogy képes lenne fordítani. A klub története során évtizedek óta nem volt ilyen közel a kieséshez, ami jól mutatja a krízis súlyosságát: az észak-londoniak legutóbb 1977 májusában, közel ötven éve búcsúztak az angol élvonaltól – a kiesés ugyanazon a napon vált biztossá, mint amikor a Liverpool tizedik bajnoki címe. A jelenlegi idény viszontagságait jól mutatja, hogy már három edző is megfordult a kispadon, a folyamatos változások azonban eddig nem hoztak javulást, sőt, a csapat teljesítménye tovább romlott.

Újabb csapás: megsérült Cristian Romero

A Sunderland elleni mérkőzés egyik legaggasztóbb momentuma Cristian Romero sérülése volt. Az argentin világbajnok védő egy ütközést követően súlyos térdsérülést szenvedett, és könnyek között hagyta el a pályát.

Az eset egy szerencsétlen szituációból alakult ki: Romero a saját kapusával ütközött, miután az ellenfél egyik játékosa meglökte. A jelenetek komolyságát jelzi, hogy azonnal orvosi segítséget kellett kérni, és a játék hosszú percekre félbeszakadt.

Roberto De Zerbi a mérkőzés után óvatos optimizmussal nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy egyelőre nem tűnik hosszú kihagyással járó sérülésnek, de további vizsgálatok szükségesek. A Tottenham számára azonban már önmagában az is komoly érvágás lehet, ha csapatkapitánya kidől, hiszen a védelem és a csapat kulcsemberéről beszélünk.

Carragher is pesszimista

A klub helyzetéről a szakértők is rendkívül borúlátóan nyilatkoznak, Jamie Carragher például kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Spurs teljesítményéről.

A Sky Sports szakértője szerint a Tottenham úgy néz ki, mint egy kieső csapat, és jelenlegi formájában esélytelennek tartja arra, hogy elkerülje a Championshipet.

Carragher abból indult ki, hogy a Spurs nemcsak egy mérkőzést veszített el, hanem semmilyen jelet nem mutat arra, hogy képes lenne kilábalni a válságból. Elemzésében hangsúlyozta, hogy amikor egy új edző érkezik – jelen esetben Roberto De Zerbi –, általában azonnali reakció, új lendület figyelhető meg a csapaton. A Tottenhamnél azonban ennek nyoma sincs: ugyanazok a hibák, ugyanaz a bizonytalanság és ugyanaz a gyenge teljesítmény köszönt vissza a pályán.

A korábbi Liverpool-védő szerint a Spurs játéka egyszerűen nem üti meg a Premier League szintjét, és több alkalommal is gyengének, illetve kevésnek nevezte a látottakat. Úgy fogalmazott, hogy ez a csapat jelenleg minden szempontból egy kieső együttes benyomását kelti, és sem támadásban, sem védekezésben nem látszik az a minőség vagy szervezettség, amely a bennmaradáshoz szükséges.

Carragher külön kitért a hátralévő mérkőzésekre is, amelyek szerinte nem adnak sok reményt a Tottenham számára. Úgy véli, a jelenlegi formát figyelembe véve még a közvetlen riválisok ellen sem számítana esélyesnek a csapat, sőt, odáig ment, hogy kijelentette: a Spurs még a tabella végén álló Wolverhampton ellen sem lenne favorit. Ez szerinte jól mutatja, mennyire mélyen van az együttes.

Az elemző végkövetkeztetése egyértelmű és lesújtó: a Tottenham nem pusztán rossz formában van, hanem strukturálisan és mentálisan is szétesett, és ha nem történik gyors és radikális változás, akkor a kiesés szinte elkerülhetetlennek tűnik.

A Tottenham – amely jelenleg két ponttal található a még bennmaradó West Ham United mögött – a kilencedik helyen álló Brightont fogadja a Premier League következő fordulójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
