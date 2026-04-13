Carragher ezúttal nem a Liverpoolba szállt bele, londoni áldozata évtizedek óta nem látott gödörben

Roberto De Zerbi tottenhames bemutatkozása során ugyan mezőnyben nem játszott alárendelt szerepet a Spurs a Sunderland elleni Premier League-meccsen, ám a hatékonyság teljes hiánya ismét megbosszulta magát. A mérkőzés egyetlen gólját egy szerencsésen megpattanó lövésből szerezte a Sunderland, miközben a Tottenham hiába alakított ki lehetőségeket, képtelen volt betalálni.

Egyre mélyebb gödörben a Tottenham (Fotó: News Images/NurPhoto)

Kilátástalan helyzetben a Tottenham

A londoniak problémája túlmutat egyetlen mérkőzésen: a csapat immár 14 bajnoki találkozó óta nyeretlen, önbizalma pedig látványosan eltűnt. De Zerbi is elismerte, hogy jelenleg nem taktikai, hanem mentális gondokkal küzd az együttes, amelyen szinte bénító nyomás ül.

A Tottenham helyzetét súlyosbítja, hogy már nem a saját kezében van a sorsa. A riválisok eredményei miatt a bennmaradásért folytatott harcban hátrányba került, és jelenlegi formáját látva kevés jel utal arra, hogy képes lenne fordítani. A klub története során évtizedek óta nem volt ilyen közel a kieséshez, ami jól mutatja a krízis súlyosságát: az észak-londoniak legutóbb 1977 májusában, közel ötven éve búcsúztak az angol élvonaltól – a kiesés ugyanazon a napon vált biztossá, mint amikor a Liverpool tizedik bajnoki címe. A jelenlegi idény viszontagságait jól mutatja, hogy már három edző is megfordult a kispadon, a folyamatos változások azonban eddig nem hoztak javulást, sőt, a csapat teljesítménye tovább romlott.

Újabb csapás: megsérült Cristian Romero

A Sunderland elleni mérkőzés egyik legaggasztóbb momentuma Cristian Romero sérülése volt. Az argentin világbajnok védő egy ütközést követően súlyos térdsérülést szenvedett, és könnyek között hagyta el a pályát.

Az eset egy szerencsétlen szituációból alakult ki: Romero a saját kapusával ütközött, miután az ellenfél egyik játékosa meglökte. A jelenetek komolyságát jelzi, hogy azonnal orvosi segítséget kellett kérni, és a játék hosszú percekre félbeszakadt.

Roberto De Zerbi a mérkőzés után óvatos optimizmussal nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy egyelőre nem tűnik hosszú kihagyással járó sérülésnek, de további vizsgálatok szükségesek. A Tottenham számára azonban már önmagában az is komoly érvágás lehet, ha csapatkapitánya kidől, hiszen a védelem és a csapat kulcsemberéről beszélünk.