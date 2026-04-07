Mircea LucescuRomániahalál

Meghalt a labdarúgó szövetségi kapitány

Nyolcvanéves korában kedden elhunyt Mircea Lucescu, a románok legendás labdarúgóedzője, aki március 26-án még szövetségi kapitányként irányította hazája válogatottját. Mircea Lucescu korábban számos sztárcsapat edzője volt.

2026. 04. 07. 20:53
A világ labdarúgása Mircea Lucescut gyászolja
A világ labdarúgása Mircea Lucescut gyászolja Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Mircea Lucescu halálhírét kedden az a bukaresti kórház erősítette meg, amelyben március 29. óta ápolták.

Mircea Lucescu kedden halt meg Bukarestben  Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Mircea Lucescu két hete még a kispadon ült

A román nemzeti csapat 26-án 1-0-ra kikapott Törökországtól világbajnoki pótselejtezőn, ezzel eldőlt, hogy nem lesz ott a nyári tornán. Ennek ellenére múlt kedden a románok barátságos mérkőzést játszottak Szlovákiában, erre a találkozóra készült a keret, amikor a mester rosszul lett. A válogatott orvosi stábja elsősegélyben részesítette, majd a mentők stabilizálták az állapotát és kórházba szállították. Lucescu múlt csütörtökön lemondott posztjáról, pénteken pedig romlott az egészségi állapota, mert szívrohamot kapott.

A játékosként hetvenszeres válogatott Lucescu 2024 nyarán, 38 év után tért vissza a szövetségi kapitányi posztra. Edzői pályafutását 1979-ben kezdte, majd 1981 és 1986 között tevékenykedett először a válogatottnál, amelyet ő vezetett ki első alkalommal Európa-bajnokságra. A török Galatasarayjal 2000-ben elhódította az európai Szuperkupát, a 2008/09-es idényben pedig az ukrán Sahtar Donyeckkel az UEFA Kupát. Olyan sztárklubnál is dolgozott, mint az olasz Internazionale, illetve 2017 és 2019 között a török válogatottat irányította.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

