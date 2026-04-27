Érdektelen a Puhl Sándor Akadémia? Az MLSZ közleményt adott ki

Az MLSZ-képzés következő összevonására május közepén kerül sor

Az MLSZ mai közleménye szerint az alapszintű első összetartáson 23-an vettek részt. Az összevonás komplex szakmai programot kínált: az elméleti képzések mellett tesztírásra is sor került, míg a pályán intenzív gyakorlati foglalkozások – úgynevezett Practical Session – zajlott. A játékvezetők szituációs gyakorlatokban vettek részt, amelyek a mérkőzések során előforduló valós döntési helyzetek kezelését modellezték, emellett kiemelt hangsúlyt kapott a mozgáskoordináció fejlesztése is. Az asszisztensek számára külön program készült: a leshelyzetek pontos megítélésének gyakorlása, a zászlótechnika fejlesztése, valamint a gyors reakciót igénylő döntési szituációk feldolgozása is szerepelt a tematikában. A koordinációs gyakorlatok náluk is fontos elemet jelentettek, hiszen a modern játékvezetésben a fizikai és mentális összhang elengedhetetlen.