Érdektelen a Puhl Sándor Akadémia? Az MLSZ közleményt adott ki

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfői tájékoztatása szerint Telkiben megtartotta első összetartását az MLSZ Játékvezető-képző Központ keretében működő Puhl Sándor Akadémia. Az alapszintű képzésen huszonhárman vettek részt, akik minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy a magyar labdarúgás meghatározó játékvezetőivé váljanak – tudatta az MLSZ.

2026. 04. 27. 17:40
Az MLSZ-képzés következő összevonására május közepén kerül sor

Az MLSZ mai közleménye szerint az alapszintű első összetartáson 23-an vettek részt. Az összevonás komplex szakmai programot kínált: az elméleti képzések mellett tesztírásra is sor került, míg a pályán intenzív gyakorlati foglalkozások – úgynevezett Practical Session – zajlott. A játékvezetők szituációs gyakorlatokban vettek részt, amelyek a mérkőzések során előforduló valós döntési helyzetek kezelését modellezték, emellett kiemelt hangsúlyt kapott a mozgáskoordináció fejlesztése is. Az asszisztensek számára külön program készült: a leshelyzetek pontos megítélésének gyakorlása, a zászlótechnika fejlesztése, valamint a gyors reakciót igénylő döntési szituációk feldolgozása is szerepelt a tematikában. A koordinációs gyakorlatok náluk is fontos elemet jelentettek, hiszen a modern játékvezetésben a fizikai és mentális összhang elengedhetetlen.

A szakmai munka a pályán túl is folytatódott. A résztvevők kisebb csoportokban videóelemzéseken vettek részt, ahol konkrét játékhelyzetek alapján kaptak egyéni visszajelzést. Emellett a gyakorlati foglalkozások részletes, személyre szabott kiértékelése is megtörtént, amely segítette az egyéni fejlődési utak kijelölését. A képzés következő összevonására május közepén kerül sor, ahol a fejlődési folyamat újabb állomásaként további szakmai kihívások várják a résztvevőket – áll az MLSZ közleményében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
