Francia akadály a döntő kapujában – így védheti meg a címét a Győr a BL-ben

A Győr román ellenfelet kapott

A Ferencváros a Debrecennel, a Győr pedig a román CSM Bucuresti-tel játszik a női európai ifjúsági kézilabdaliga elődöntőjében, Budapesten. A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor. A magyar szövetség múlt keddi sajtóeseményén elhangzott, hogy az elődöntőkre és a bronzmérkőzésre a pentszentlőrinci BUD Arénában kerül sor, a finálét pedig valószínűleg a felnőtt női Bajnokok Ligája négyes döntő helyszínén, az MVM Dome-ban rendezik.

Az U17-es csapatok közül a Győr a poreci, a Ferencváros a zágrábi, a Debrecen a besztercei, a CSM Bucuresti pedig az ankarai selejtezőtornát nyerte meg.

A négyes döntő programja

június 6., szombat, elődöntők:

CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC

Ferencváros KA–Debreceni VSC KA

június 7., vasárnap, helyosztók: a 3. helyért, döntő