Megalakult a Fidesz országgyűlési frakciója + videó

Francia akadály a döntő kapujában – így védheti meg a címét a Győr a BL-ben

Vasárnap kialakult a legjobb négy mezőnye, hétfő délután pedig Bécsben a Final 4 programja is kialakult a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Az egyetlen talpon maradt magyar csapat, a címvédő Győri Audi ETO KC a francia Brest Bretagne-nyal küzd meg a döntőbe jutásért Budapesten. A másik ágon a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató, szintén francia Metz és a román CSM Bucuresti csap össze a négyes döntő első játéknapján.

2026. 04. 27. 16:00
A Győri Audi ETO KC címvédésre készül Budapesten Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szakember hozzátette: a felhozatal alapján az utóbbi évek legkeményebb záró hétvégéjére van kilátás.

Úgy gondolom, az idei négyes döntő mezőnyében mind a négy csapat képes lehet a győzelemre, különösebb meglepetés nélkül. Ha megnézzük a játékoskeretek minőségét, és a bennük rejlő potenciált, rendkívül kiegyenlített a mezőny. Korábban, még kilenc évvel ezelőtt a CSM edzőjeként átéltem egy hasonlóan erős final fourt, amikor a Vardar, a Győr és a Buducnost is ott volt. Úgy érzem, az idei kiírás is legalább ilyen erős, sőt, talán még annál is kiegyensúlyozottabb. Amelyik csapat ezen a hétvégén végül bajnok lesz, fantasztikus tettet visz véghez

– tette hozzá.

A négyes döntő programja

Június 6., elődöntő

  • Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 15.00 vagy 18.00
  • Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00 vagy 18.00
    Június 7.
  • a harmadik helyért 15.00
  • döntő 18.00

A Győr román ellenfelet kapott

A Ferencváros a Debrecennel, a Győr pedig a román CSM Bucuresti-tel játszik a női európai ifjúsági kézilabdaliga elődöntőjében, Budapesten. A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor. A magyar szövetség múlt keddi sajtóeseményén elhangzott, hogy az elődöntőkre és a bronzmérkőzésre a pentszentlőrinci BUD Arénában kerül sor, a finálét pedig valószínűleg a felnőtt női Bajnokok Ligája négyes döntő helyszínén, az MVM Dome-ban rendezik.

Az U17-es csapatok közül a Győr a poreci, a Ferencváros a zágrábi, a Debrecen a besztercei, a CSM Bucuresti pedig az ankarai selejtezőtornát nyerte meg.

A négyes döntő programja

június 6., szombat, elődöntők:

  • CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC
  • Ferencváros KA–Debreceni VSC KA

június 7., vasárnap, helyosztók: a 3. helyért, döntő

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

