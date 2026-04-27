Francia akadály a döntő kapujában – így védheti meg a címét a Győr a BL-ben

A szakember hozzátette: a felhozatal alapján az utóbbi évek legkeményebb záró hétvégéjére van kilátás.
Úgy gondolom, az idei négyes döntő mezőnyében mind a négy csapat képes lehet a győzelemre, különösebb meglepetés nélkül. Ha megnézzük a játékoskeretek minőségét, és a bennük rejlő potenciált, rendkívül kiegyenlített a mezőny. Korábban, még kilenc évvel ezelőtt a CSM edzőjeként átéltem egy hasonlóan erős final fourt, amikor a Vardar, a Győr és a Buducnost is ott volt. Úgy érzem, az idei kiírás is legalább ilyen erős, sőt, talán még annál is kiegyensúlyozottabb. Amelyik csapat ezen a hétvégén végül bajnok lesz, fantasztikus tettet visz véghez
– tette hozzá.
A négyes döntő programja
Június 6., elődöntő
- Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 15.00 vagy 18.00
- Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00 vagy 18.00
Június 7.
- a harmadik helyért 15.00
- döntő 18.00
A Győr román ellenfelet kapott
A Ferencváros a Debrecennel, a Győr pedig a román CSM Bucuresti-tel játszik a női európai ifjúsági kézilabdaliga elődöntőjében, Budapesten. A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor. A magyar szövetség múlt keddi sajtóeseményén elhangzott, hogy az elődöntőkre és a bronzmérkőzésre a pentszentlőrinci BUD Arénában kerül sor, a finálét pedig valószínűleg a felnőtt női Bajnokok Ligája négyes döntő helyszínén, az MVM Dome-ban rendezik.
Az U17-es csapatok közül a Győr a poreci, a Ferencváros a zágrábi, a Debrecen a besztercei, a CSM Bucuresti pedig az ankarai selejtezőtornát nyerte meg.
A négyes döntő programja
június 6., szombat, elődöntők:
június 7., vasárnap, helyosztók: a 3. helyért, döntő
