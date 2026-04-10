Az idei labdarúgó-világbajnokságon is védhet az orosz futballkapus

Nyikita Hajkin története tényleg nem mindennapos, mert az Izraelben született, majd később Oroszországban élő sportoló megkapta a norvég állampolgárságot. Hajkin 2019 óta élt Norvégiában, tehát hét évet kellett várnia arra, hogy a skandináv ország állampolgára legyen. 2023-ban rövid időre elhagyta az északi országot, ekkor a Bristol City kapusa lett. Ugyanakkor felesége norvég. Korábban a különféle korosztályos válogatottakban orosz színekben szerepelt, ám mivel öt éve folyamatosan Norvégiában él, jogosult lett arra, hogy megkapja az állampolgárságot.

Nyikita Hajkin a norvég válogatottal ott lehet a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Fotó: AFP/Andreas Solaro

Nyikita Hajkin, s a hálás Norvégia

A kapus nélkül a norvég labdarúgás csodacsapataként elkönyvelt Bodö/Glimt aligha érte volna el azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt időszakban felmutatott. Az Európa-ligában 2025 tavaszán a legjobb négy közé jutottak. 2026 tavaszán az olasz Internazionalét verték ki a BL-rájátszásából, igaz, a következő körben a portugál Sporting ellen már kiestek.

Ugyanakkor az állampolgárság felvétele még egyáltalán nem jelenti azt, hogy Örjan Nyland, aki eddig a norvég csapat kezdőkapusa volt, most kikerül a nemzeti tizenegyből. A két kapus, Hajkin és Nyland várhatóan óriási harcot vív majd egymással. Nyland helyzetét most az nehezíti, hogy a spanyol bajnokságban szereplő Sevillában kevés játéklehetőséget kap.

Örjan Nyland, aki éppen Hajkin miatt szorulhat ki a norvég válogatottból. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops

Ugyanakkor Hajkin állampolgársági eskütétele után a labda most a FIFA térfelén pattog: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek jóvá kell hagynia az országváltást. Amíg ez nem történik meg, addig Hajkin nem állhat a norvég válogatott kapujába. „Amint megkapjuk a szükséges dokumentumokat, elküldjük a FIFA-nak az országváltási kérelmet” – mondta Karl-Petter Löken, a Norvég Labdarúgó-szövetség (NFF) főtitkára. „Miután a FIFA jóváhagyja a kérelmet, Hajkin jogosult lesz a norvég válogatottban szerepelni.”

Kényes az oroszok helyzete Norvégiában

Az eset természetesen nem kerülheti meg az aktuálpolitikai szempontokat sem. Norvégiában az orosz–ukrán háború kitörése óta az oroszok megítélése nem éppen a legkedvezőbb. Az északi sarkkörön túl, Norvégia egy rövid szakaszon közvetlenül határos Oroszországgal. A háború kitörése óta a Kirkenesből Murmanszk felé vezető utat és az egyetlen közúti határátkelőhelyet lezárták. Az ott élők folyamatosan attól félnek, hogy az oroszok szemet vetnek majd erre a területre, éppen ezért a norvég hadsereg erős jelenléte jellemzi a mindennapokat. Hajkin sztorija tehát azért is különleges, mert egy olyan ember tehet sokat Norvégiáért, akinek erős orosz kötődése van. Arról nem is szólva, hogy a háború kitörése óta Oroszország egyetlen nagy labdarúgó-világeseményen sem vehetett részt.