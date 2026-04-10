Az idei labdarúgó-világbajnokságon is védhet az orosz futballkapus

Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan Székesfehérváron mond beszédet – Kövesse nálunk élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Akár az idei labdarúgó-világbajnokságon is ott lehet a norvég válogatott kapujában az a sportoló, aki Izraelben született, orosz állampolgársággal is rendelkezett, de most kapott norvég állampolgárságot. Nyikita Hajkin sztorija lázban tartja a skandináv országot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 17:40
Nyikita Hajkin a norvég labdarúgó-válogatott kapusa lehet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyikita Hajkin története tényleg nem mindennapos, mert az Izraelben született, majd később Oroszországban élő sportoló megkapta a norvég állampolgárságot. Hajkin 2019 óta élt Norvégiában, tehát hét évet kellett várnia arra, hogy a skandináv ország állampolgára legyen. 2023-ban rövid időre elhagyta az északi országot, ekkor a Bristol City kapusa lett. Ugyanakkor felesége norvég. Korábban a különféle korosztályos válogatottakban orosz színekben szerepelt, ám mivel öt éve folyamatosan Norvégiában él, jogosult lett arra, hogy megkapja az állampolgárságot.

Nyikita Hajkin a norvég válogatottal ott lehet a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

Nyikita Hajkin, s a hálás Norvégia

A kapus nélkül a norvég labdarúgás csodacsapataként elkönyvelt Bodö/Glimt aligha érte volna el azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt időszakban felmutatott. Az Európa-ligában 2025 tavaszán a legjobb négy közé jutottak. 2026 tavaszán az olasz Internazionalét verték ki a BL-rájátszásából, igaz, a következő körben a portugál Sporting ellen már kiestek.

Ugyanakkor az állampolgárság felvétele még egyáltalán nem jelenti azt, hogy Örjan Nyland, aki eddig a norvég csapat kezdőkapusa volt, most kikerül a nemzeti tizenegyből. A két kapus, Hajkin és Nyland várhatóan óriási harcot vív majd egymással. Nyland helyzetét most az nehezíti, hogy a spanyol bajnokságban szereplő Sevillában kevés játéklehetőséget kap. 

Örjan Nyland, aki éppen Hajkin miatt szorulhat ki a norvég válogatottból. 

Ugyanakkor Hajkin állampolgársági eskütétele után a labda most a FIFA térfelén pattog: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek jóvá kell hagynia az országváltást. Amíg ez nem történik meg, addig Hajkin nem állhat a norvég válogatott kapujába. „Amint megkapjuk a szükséges dokumentumokat, elküldjük a FIFA-nak az országváltási kérelmet” – mondta Karl-Petter Löken, a Norvég Labdarúgó-szövetség (NFF) főtitkára. „Miután a FIFA jóváhagyja a kérelmet, Hajkin jogosult lesz a norvég válogatottban szerepelni.”

Kényes az oroszok helyzete Norvégiában

Az eset természetesen nem kerülheti meg az aktuálpolitikai szempontokat sem. Norvégiában az orosz–ukrán háború kitörése óta az oroszok megítélése nem éppen a legkedvezőbb. Az északi sarkkörön túl, Norvégia egy rövid szakaszon közvetlenül határos Oroszországgal. A háború kitörése óta a Kirkenesből Murmanszk felé vezető utat és az egyetlen közúti határátkelőhelyet lezárták. Az ott élők folyamatosan attól félnek, hogy az oroszok szemet vetnek majd erre a területre, éppen ezért a norvég hadsereg erős jelenléte jellemzi a mindennapokat. Hajkin sztorija tehát azért is különleges, mert egy olyan ember tehet sokat Norvégiáért, akinek erős orosz kötődése van. Arról nem is szólva, hogy a háború kitörése óta Oroszország egyetlen nagy labdarúgó-világeseményen sem vehetett részt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
