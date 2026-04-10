Mi lesz a büntetéssel? A One Veszprém játékosainak van okuk a futásra Berlinben

A One Veszprém nagy lépést tett afelé, hogy négy év után ismét bejusson a kölni Final Fourba: Xavier Pascual csapata a PSG elleni nyolcaddöntős párharcot összesítésben nyolc góllal nyerte meg, a negyeddöntőben pedig a gyors, átmenetekre és rohanásra építő Füchse Berlin vár rá. A továbbjutás fényesen sikerült, de a kérdés azért ott marad a levegőben: mi lesz azzal a „markáns büntetéssel”, amelyet Bartha Csaba még a BL-alapszakasz csalódást keltő teljesítménye után helyezett kilátásba?

2026. 04. 10. 7:14
Van oka örülni a Veszprémnek, de a java még hátra van Forrás: One Veszprém
A visszavágó Párizsban 32-32-vel zárult, ami tökéletesen megfelelt a One Veszprémnek a hazai, 32-24-es első meccs után. A magyar bajnok a francia fővárosban is higgadtan kezelte a párharcot, így a továbbjutása egy pillanatig sem forgott igazán veszélyben, és készülhet a Füchse Berlin elleni negyeddöntőre a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

Xavi Pascual megkönnyebbülhet, a One Veszprém a PSG ellen továbbjutott a kézilabda Bajnokok Ligájában, készülhet a Füchse Berlin elleni negyeddöntőre. Mi lesz Bartha Csaba beígért büntetésével?
Xavi Pascual megkönnyebbülhet, a One Veszprém a PSG ellen továbbjutott a kézilabda Bajnokok Ligájában, készülhet a Füchse Berlin elleni negyeddöntőre. Mi lesz Bartha Csaba beígért büntetésével? 

Megérdemelt a One Veszprém továbbjutása, még a PSG is elismeri

A párizsi meccs összképe azt mutatta, hogy a Veszprém ezúttal nem engedte ki a kezéből az irányítást. A PSG többször próbált ritmust váltani, de Pascual együttese minden hullámzásra tudott válaszolni, és a kettős párharc lényegében már a veszprémi első találkozón eldőlt. 

A meccs után a veszprémi oldalon az elégedettség, a párizsin a lemondó csalódottság volt a hangnem a nyilatkozatokban. Pascual összességében azt emelte ki, hogy csapata a nehéz pillanatokban is nyugodt maradt, Remili pedig a közös energia és az egymásért végzett munka fontosságát hangsúlyozta. A PSG részéről Omar Yahia gyakorlatilag elismerte, hogy két mérkőzés alapján a Veszprém volt a jobb csapat.

Xavi Pascual: „A továbbjutásunk nem forgott veszélyben, nagyon boldog vagyok.”

Omar Yahia: „Két mérkőzés alapján egyértelműen a Veszprémé volt a jobb csapat.”

Nedim Remili: „Minden párizsi próbálkozásra volt válaszunk.”

Jön a Füchse Berlin, vagyis a rohanás próbája

A negyeddöntőben egészen más feladat vár a Veszprémre. A Füchse Berlin közvetlenül a csoportkörből, az A csoport győzteseként – a One Veszprém riválisaként – a jutott a legjobb nyolc közé.

A a BL idei csoportkörében mindkétszer a Füchse Berlin nyert: októberben Veszprémben 32-31-re, november végén Berlinben 38-34-re. Ez óvatosságra inti Pascual együttesét a negyeddöntő előtt, mert a németek ebben az idényben már kétszer is megmutatták, hogy a saját ritmusukra tudják kényszeríteni a Veszprémet

A Füchse jellemzője a magas intenzitás, a gyors átmenet védekezésből támadásba. A német csapat ellen nem lehet kényelmesen felállt falas kézilabdára berendezkedni. Ha ritmust fog, a Füches Berlin hajlamos elsodorni az ellenfelet. A Veszprémnek éppen ezért nemcsak klasszisteljesítményre, hanem fegyelmezett visszarendeződésre és labdabiztos támadójátékra lesz szüksége.

A párharc persze nem reménytelen a Veszprém szemszögéből, sőt. A PSG ellen látott forma alapján egyértelmű, hogy Pascual csapata képes elérni azt a szintet, amely már Final Four-közeli kézilabda. A kérdés inkább az, hogy ezt a szintet két újabb mérkőzésen, egy más típusú ellenféllel szemben is fenn tudja-e tartani.

Mi lesz Bartha Csaba beígért büntetésével?

Normális esetben egy BL-negyeddöntő önmagában is elég motiváció. A Veszprémnél azonban a tavaszi történet ettől bonyolultabb. Bartha Csaba vezérigazgató a BL-alapszakasz után nyilvánosan is úgy fogalmazott, hogy a klubnál a várakozásoktól elmaradó teljesítmény miatt kollektív felelősségre van szükség, és ha nem teljesülnek a közösen megfogalmazott célok, akkor „markáns büntetés” következik. Ez nem folyosói pletyka, hanem dokumentált, a nyilvánosságban is megjelent vezetői álláspont volt.

Hogy Bartha Csaba végül hozott-e konkrét büntetést, annak nincs hivatalos nyoma, de állítólag a veszprémi játékosok az elmúlt hetekben a nyáron számukra biztosított flotta autói helyett a saját kocsijaikkal közlekedtek...

A kérdés most azért érdekes, mert a helyzet időközben jelentősen megváltozott. A One Veszprém a PSG ellen nemcsak továbbjutott, hanem meggyőzően, motivált játékkal, összesítésben nyolcgólos különbséggel tette ezt meg. Vagyis miközben az alapszakasz valóban sok kritikát indokolt, a kieséses szakasz első fordulójában már azt az arcát mutatta a csapat, amelyet Veszprémben elvárnak.

Itt jön a filozófiai kérdés: kell-e még külön motiválni egy olyan keretet, amely már ott áll a kölni kapuban? Ha a büntetés célja a felrázás volt, akkor könnyen lehet, hogy az üzenet már célba ért. Ha viszont a klubvezetés elvi kérdést csinált a gyenge alapszakaszból, akkor a PSG kiejtése sem feltétlenül törli automatikusan a korábbi csalódást.

 

A Final Four küszöbén

A Veszprém legutóbb 2022-ben szerepelt Kölnben a BL Final Fourban, akkor negyedik lett. Azóta a kölni hétvége inkább vágyott cél, mint megtapasztalt valóság volt a klub számára. Most viszont egy olyan idényben kerülhet ismét közel hozzá, amelynek egy szakaszában kifejezetten gyengén és csalódást keltően teljesített a csapat.

Ebben van a történet igazi feszültsége. A One Veszprém szezonja sokáig inkább szólt elégedetlenségről, kérdőjelekről és vezetői dörgedelmekről, mint európai áttörésről. Most mégis ott tart, hogy egyetlen párharcra van attól, hogy visszajusson a sportág legfontosabb klubeseményére. Ha sikerül kezelnie a berliniek tempóját, a saját belső terheit és az elvárások súlyát, akkor egy gyenge alapszakasz végül csak lábjegyzet marad. Ha nem, akkor Bartha Csaba márciusi mondatai újra teljes hangerővel visszhangozhatnak.

A negyeddöntős párharcok első mérkőzéseit április 29-én és 30-án, a visszavágókat pedig egy héttel később, május 6-án és 7-én rendezik. A pontos időpontokat később teszi közzé az EHF.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntők:

  • One Veszprém HC–Füchse Berlin
  • HBC Nantes–Barca
  • Sporting–Aalborg Handbold
  • OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
