Mi lesz a büntetéssel? A One Veszprém játékosainak van okuk a futásra Berlinben

A visszavágó Párizsban 32-32-vel zárult, ami tökéletesen megfelelt a One Veszprémnek a hazai, 32-24-es első meccs után. A magyar bajnok a francia fővárosban is higgadtan kezelte a párharcot, így a továbbjutása egy pillanatig sem forgott igazán veszélyben, és készülhet a Füchse Berlin elleni negyeddöntőre a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

Xavi Pascual megkönnyebbülhet, a One Veszprém a PSG ellen továbbjutott a kézilabda Bajnokok Ligájában, készülhet a Füchse Berlin elleni negyeddöntőre. Mi lesz Bartha Csaba beígért büntetésével?

Megérdemelt a One Veszprém továbbjutása, még a PSG is elismeri

A párizsi meccs összképe azt mutatta, hogy a Veszprém ezúttal nem engedte ki a kezéből az irányítást. A PSG többször próbált ritmust váltani, de Pascual együttese minden hullámzásra tudott válaszolni, és a kettős párharc lényegében már a veszprémi első találkozón eldőlt.

A meccs után a veszprémi oldalon az elégedettség, a párizsin a lemondó csalódottság volt a hangnem a nyilatkozatokban. Pascual összességében azt emelte ki, hogy csapata a nehéz pillanatokban is nyugodt maradt, Remili pedig a közös energia és az egymásért végzett munka fontosságát hangsúlyozta. A PSG részéről Omar Yahia gyakorlatilag elismerte, hogy két mérkőzés alapján a Veszprém volt a jobb csapat.

Xavi Pascual: „A továbbjutásunk nem forgott veszélyben, nagyon boldog vagyok.” Omar Yahia: „Két mérkőzés alapján egyértelműen a Veszprémé volt a jobb csapat.” Nedim Remili: „Minden párizsi próbálkozásra volt válaszunk.”

Jön a Füchse Berlin, vagyis a rohanás próbája

A negyeddöntőben egészen más feladat vár a Veszprémre. A Füchse Berlin közvetlenül a csoportkörből, az A csoport győzteseként – a One Veszprém riválisaként – a jutott a legjobb nyolc közé.

A a BL idei csoportkörében mindkétszer a Füchse Berlin nyert: októberben Veszprémben 32-31-re, november végén Berlinben 38-34-re. Ez óvatosságra inti Pascual együttesét a negyeddöntő előtt, mert a németek ebben az idényben már kétszer is megmutatták, hogy a saját ritmusukra tudják kényszeríteni a Veszprémet

A Füchse jellemzője a magas intenzitás, a gyors átmenet védekezésből támadásba. A német csapat ellen nem lehet kényelmesen felállt falas kézilabdára berendezkedni. Ha ritmust fog, a Füches Berlin hajlamos elsodorni az ellenfelet. A Veszprémnek éppen ezért nemcsak klasszisteljesítményre, hanem fegyelmezett visszarendeződésre és labdabiztos támadójátékra lesz szüksége.

A párharc persze nem reménytelen a Veszprém szemszögéből, sőt. A PSG ellen látott forma alapján egyértelmű, hogy Pascual csapata képes elérni azt a szintet, amely már Final Four-közeli kézilabda. A kérdés inkább az, hogy ezt a szintet két újabb mérkőzésen, egy más típusú ellenféllel szemben is fenn tudja-e tartani.