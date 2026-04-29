Bánhidi Bence elárulta, mit kell tennie a Szegednek a továbbjutásért a Magdeburg ellen

– Nehéz lesz, nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. Minden nehézségünk ellenére semmi más dolgunk nincs, csak a saját feladatunkra és a játékunkra koncentrálni. Fontos a jó védekezés és a kapusteljesítmény, de a két mérkőzésen minden játékosnak extra teljesítményt kell nyújtania, hogy célba érjünk.

Mondhatnám azt, hogy ha nyerünk itthon négy-öt góllal, az jó esélyt kínál a továbbjutásra, de a Magdeburg ellen nincs olyan eredmény, amellyel biztosra mehetünk. Százhúsz perc alatt dől el a továbbjutás, a Kielce ellen is úgy készültünk, hogy akkor biztos a továbbjutásunk, ha kétszer nyerünk, most sem mehetünk másképp csatába. Van egy álmunk: szeretnénk eljutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, ezt pedig csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a legkeményebb ellenfelek ellen is önbizalommal és a legjobb formánkkal készülünk.

A szegediek még soha nem jutottak el a BL kölni négyes döntőjébe. Ehhez éppen tavaly álltak legközelebb, amikor a Barcelona ellen játszottak a negyeddöntőben. Az akkor jóval esélyesebbnek tartott katalánok elleni első, hazai mérkőzésen három góllal kikapott a Pick, majd a visszavágón az utolsó percekben kis híján ledolgozta hátrányát.

A másik magyar BL-csapat, a One Veszprém csütörtökön a szintén német Füchse Berlin ellen lép pályára a negyeddöntő első mérkőzésén hazai pályán (tv: Sport1, csütörtök, 18.45). Szerdán a szegediek meccsével egy időben a portugál Sporting az Aalborgot fogadja, majd csütörtökön a francia Nantes a Barcelona ellen küzd hazai pályán az elődöntőbe jutásért. A visszavágókat egy hét múlva játszák.



