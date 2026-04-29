Bajnokok LigájakézilabdaOTP Bank-Pick SzegedMagdeburg

Bánhidi Bence elárulta, mit kell tennie a Szegednek a továbbjutásért a Magdeburg ellen

Nagyon nehéz, de talán nem leküzdhetetlen feladat vár a magyar csapatra. A Pick Szeged ma este (18.45, tv: Sport1), a Pick Arénában a férfikézilabda Bajnokok Ligája címvédőjét, a Magdeburgot fogadja a negyeddöntő első mérkőzésén. A szegediek csapatkapitánya, Bánhidi Bence szerint annak dacára nyerhetnek, hogy a csapat két fontos játékosa sérülés miatt nem játszhat.

Kibédi Péter
2026. 04. 29. 5:32
A Pick Szeged védekezése és kapusteljesítménye kulcskérdés a Magdeburg elleni BL-negyeddöntőben
Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nehéz lesz, nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. Minden nehézségünk ellenére semmi más dolgunk nincs, csak a saját feladatunkra és a játékunkra koncentrálni. Fontos a jó védekezés és a kapusteljesítmény, de a két mérkőzésen minden játékosnak extra teljesítményt kell nyújtania, hogy célba érjünk. 

Mondhatnám azt, hogy ha nyerünk itthon négy-öt góllal, az jó esélyt kínál a továbbjutásra, de a Magdeburg ellen nincs olyan eredmény, amellyel biztosra mehetünk. Százhúsz perc alatt dől el a továbbjutás, a Kielce ellen is úgy készültünk, hogy akkor biztos a továbbjutásunk, ha kétszer nyerünk, most sem mehetünk másképp csatába. Van egy álmunk: szeretnénk eljutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, ezt pedig csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a legkeményebb ellenfelek ellen is önbizalommal és a legjobb formánkkal készülünk.

A szegediek még soha nem jutottak el a BL kölni négyes döntőjébe. Ehhez éppen tavaly álltak legközelebb, amikor a Barcelona ellen játszottak a negyeddöntőben. Az akkor jóval esélyesebbnek tartott katalánok elleni első, hazai mérkőzésen három góllal kikapott a Pick, majd a visszavágón az utolsó percekben kis híján ledolgozta hátrányát.

A másik magyar BL-csapat, a One Veszprém csütörtökön a szintén német Füchse Berlin ellen lép pályára a negyeddöntő első mérkőzésén hazai pályán (tv: Sport1, csütörtök, 18.45). Szerdán a szegediek meccsével egy időben a portugál Sporting az Aalborgot fogadja, majd csütörtökön a francia Nantes a Barcelona ellen küzd hazai pályán az elődöntőbe jutásért.  A visszavágókat egy hét múlva játszák.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.