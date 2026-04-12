Piros Zsombor tornát nyert, felfoghatatlan bravúrral intézte el a magyarok rémét

Piros Zsombor és Jurij Rodionov egyaránt 26 éves, s a vasárnapi madridi döntőjükig mind a ketten nyolc challengertornát nyertek pályafutásuk során. Egymás ellen korábban még nem játszottak, Rodionovról mégis fájó emlékei lehettek Piros Zsombornak, az osztrák ugyanis a tavaly őszi Davis-kupa-párharcban saját bevallása szerint is élete teniszével, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton legyőzésével vezette az esélyesebb magyar válogatott helyett Ausztriát a sorozat nyolcas döntőjébe.
Az aktuális világranglista alapján minimálisan Piros számított esélyesebbnek, őt a 161., Rodionovot a 176. helyen jegyezték eddig, hétfőtől mindketten valamelyest előrébb állnak majd.
Piros Zsombor bravúros mutatója Rodionov ellen
A több ranglistapont és a kilencedik trófea Pirosnak jutott, aki egészen elképesztő statisztikai mutatót ért el a mérkőzésen. A magyar teniszező egyszer sem veszített fogadójátékot (!), azaz Rodionov adogatásai teljesen hatástalanok voltak ellene a madridi salakon.
Igaz, Piros is ritkán hozta a szerváját, mindössze háromszor, viszont éppen a legfontosabb pillanatokban: az első, majd a második szettet is elsőre kiszerválta.
