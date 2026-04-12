Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Piros Zsombor tornát nyert, felfoghatatlan bravúrral intézte el a magyarok rémét

Piros Zsombor nyerte a madridi salakpályás challengerversenyt. A magyar teniszező 7:5, 6:2-re nyert a vasárnapi döntőben az osztrák Jurij Rodionov ellen, aki tavaly éppen a magyar válogatott elleni Davis-kupa-párharcban játszott ellenállhatatlanul. Most viszont Piros Zsombor ritka bravúrt ért el Rodionov ellen: valamennyi fogadójátékát megnyerte.

Koczó Dávid
2026. 04. 12. 17:03
Piros Zsombor kilencedik ATP challenger-tornagyőzelmét aratta Madridban, a tavaly a magyar Davis-kupa-válogatott ellen sikeres Jurij Rodionov adogatása hatástalan volt ellene Fotó: NurPhoto via AFP/Roberta Corradin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Piros Zsombor és Jurij Rodionov egyaránt 26 éves, s a vasárnapi madridi döntőjükig mind a ketten nyolc challengertornát nyertek pályafutásuk során. Egymás ellen korábban még nem játszottak, Rodionovról mégis fájó emlékei lehettek Piros Zsombornak, az osztrák ugyanis a tavaly őszi Davis-kupa-párharcban saját bevallása szerint is élete teniszével, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton legyőzésével vezette az esélyesebb magyar válogatott helyett Ausztriát a sorozat nyolcas döntőjébe.

A magyarok réme, Jurij Rodionov a madridi tenisztorna döntőjében egyetlen alkalommal sem hozta a szerváját Piros Zsombor ellen Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Az aktuális világranglista alapján minimálisan Piros számított esélyesebbnek, őt a 161., Rodionovot a 176. helyen jegyezték eddig, hétfőtől mindketten valamelyest előrébb állnak majd.

Piros Zsombor bravúros mutatója Rodionov ellen

A több ranglistapont és a kilencedik trófea Pirosnak jutott, aki egészen elképesztő statisztikai mutatót ért el a mérkőzésen. A magyar teniszező egyszer sem veszített fogadójátékot (!), azaz Rodionov adogatásai teljesen hatástalanok voltak ellene a madridi salakon.

Igaz, Piros is ritkán hozta a szerváját, mindössze háromszor, viszont éppen a legfontosabb pillanatokban: az első, majd a második szettet is elsőre kiszerválta.

A szinte felfoghatatlanul bravúros fogadóteljesítmény után Piros újra a legjobb 150 közé lép jövő héttől a világranglistán, s van esélye arra, hogy a Roland Garros selejtezőjében kiemelt legyen.

Piros Zsombor zseniális átemelése a madridi döntőben

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
