Edzőkeringő Zidane-nal, világbajnok tréner veheti át a Real Madrid irányítását

Egyre valószínűbb, hogy a nyári átigazolási időszak nemcsak a játékosmozgások, hanem komoly edzőkérdés miatt is mozgalmas lesz a Real Madrid háza táján. A klub vezetősége már javában dolgozik a következő vezetőedző kiválasztásán, miközben a jelenlegi tréner, Álvaro Arbeloa jövője erősen kérdésessé vált a Real Madridnál, melyet ezúttal Didier Deschamps-mal hoztak szóba.

2026. 04. 13. 7:08
Didier Deschamps a legújabb jelölt a királyi gárdánál Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
Álvaro Arbeloa januárban vette át a Real Madrid irányítását, ám az eddigi eredmények nem győzték meg a klubvezetést arról, hogy hosszú távon is ő jelenti a megoldást. A királyi gárda könnyen trófea nélkül zárhatja az idényt, ami a Bernabéuban szinte automatikusan edzőváltást vetít előre.

A jelenlegi helyzet alapján meglepő lenne, ha a következő idényben is Álvaro Arbeloa irányítaná a Real Madridot. Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton

 

A Real Madrid új edzőt keres, Zidane-t is érintheti

A vezetőség már összeállított egy szűkített listát a lehetséges utódokról: a korábbi hírek szerint olyan nagy nevek szerepelnek rajta, mint Jürgen Klopp vagy Mauricio Pochettino, ugyanakkor az ő szerződtetésük nem tűnik valószínűnek az elérhetőségük miatt.

Éppen ezért a klub újabb opciók felé fordult, és a legfrissebb információk szerint felkerült a listára Didier Deschamps is. A francia szakember januárban bejelentette, hogy a a 2026-os világbajnokság után távozik a válogatott éléről, így reális jelölt lehet a madridi kispadra. A korábbi kiváló futballista 2012 óta irányítja a francia nemzeti együttest, amellyel 2018-ban világbajnok, 2021-ben pedig Nemzetek Ligája-győztes lett. Érdekesség, hogy az ő helyét éppen egy korábbi madridi sikeredző, Zinédine Zidane veheti át a vb után.

 

Mi szól Deschamps mellett?

Az 57 esztendős szakembernek kivételesen jó hírneve van, klubcsapatainál – Monaco, Juventus, Marseille –, valamint a francia válogatottnál is bizonyította, hogy képes kezelni a hatalmas egókat, és ez a madridi öltözőben kulcsfontosságú kérdés. Az eredménysora szintén magáért beszél, a francia válogatottal elért sikerei mellett érdemes kiemelni, hogy a Monacót 2004-ben BL-döntőig vezette, míg a Marseille-jel megnyerte a francia bajnokságot. Végül, de nem utolsósorban szoros kapcsolatot ápol olyan kulcsfontosságú madridi sztárokkal, mint Kylian Mbappé és Aurélien Tchouaméni, spanyolnyelv-tudása pedig szintén nagy előny lehet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

