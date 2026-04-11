A Barcelona kihasználta a Real botlását, négyessel üzent Madridba

Sokáig szoros volt a csata a La Liga tabellájának első helyéért, nemegyszer át is ugrotta a Real Madrid az általában vezető katalán csapatot, az utóbbi két meccsét azonban öt pontot is elhullajtott a királyi gárda. Pénteken a Gironával nem bírt hazai pályán, és az 1-1-es döntetlen következménye az lehetett, hogy a La Liga 31. fordulójának végére a Barcelona kilenc ponttal elhúz tőle.

Lamine Yamal egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a Barcelona győzelméből Fotó: JOSEP LAGO/AFP

A Barcelona kilenc pontra meglépett

Így is lett. Ferrán Torres még az első huszontöt percben duplázott az Espanyol elleni hazai derbin, mindkétszer Lamine Yamal szolgálta ki. Előbbi január óta nem volt eredményes, ehhez képest most a mesterhármas is összejöhetett volna neki, de az 54. percben szerzett találatát les miatt érvénytelenítették. Ezután közvetlenül Pol Lozano szépített, és akár egyenlíthetett volna a városi rivális, ehelyett azonban a hajrában a Barcelona biztosította be a győzelmét: a 87. percben Yamal, két perccel később Marcus Rashford köszönt be, Hansi Flick együttese így 4-1-re nyert. Ezzel most már kilenc pont a gránátvörös-kékek előnye, akik hét fordulóval a zárás előtt nagy lépést tettek a címvédés felé. Az Espanyol eközben a tizedik.

A fölényes győzelem önbizalmat adhat a Barcának a következő mérkőzésére, és az együttesnek szükséges is lesz minden erejére, hiszen kedd este kétgólos hátrányból, idegenben kellene megfordítania az Atlético Madrid elleni párharcot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.