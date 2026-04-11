A Barcelona kihasználta a Real botlását, négyessel üzent Madridba

Nagy esélyt kapott azzal a Barcelona, hogy a Real Madrid pénteken csak döntetlent játszott a Gironával a La Liga 31. fordulójának nyitómeccsén. A katalánok köszönték szépen a lehetőséget, könnyedén, 4-1-es diadallal hozták az Espanyol elleni városi derbit, így kilenc pontra meglépett a Barcelona a királyi gárdától.

2026. 04. 11. 21:03
A Barcelona nagy lépést tett a címvédé felé Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Sokáig szoros volt a csata a La Liga tabellájának első helyéért, nemegyszer át is ugrotta a Real Madrid az általában vezető katalán csapatot, az utóbbi két meccsét azonban öt pontot is elhullajtott a királyi gárda. Pénteken a Gironával nem bírt hazai pályán, és az 1-1-es döntetlen következménye az lehetett, hogy a La Liga 31. fordulójának végére a Barcelona kilenc ponttal elhúz tőle.

Lamine Yamal egy góllal és két góllal vette ki a részét a Barcelona győzelméből
Lamine Yamal egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a Barcelona győzelméből Fotó: JOSEP LAGO/AFP

A Barcelona kilenc pontra meglépett

Így is lett. Ferrán Torres még az első huszontöt percben duplázott az Espanyol elleni hazai derbin, mindkétszer Lamine Yamal szolgálta ki. Előbbi január óta nem volt eredményes, ehhez képest most a mesterhármas is összejöhetett volna neki, de az 54. percben szerzett találatát les miatt érvénytelenítették. Ezután közvetlenül Pol Lozano szépített, és akár egyenlíthetett volna a városi rivális, ehelyett azonban a hajrában a Barcelona biztosította be a győzelmét: a 87. percben Yamal, két perccel később Marcus Rashford köszönt be, Hansi Flick együttese így 4-1-re nyert. Ezzel most már kilenc pont a gránátvörös-kékek előnye, akik hét fordulóval a zárás előtt nagy lépést tettek a címvédés felé. Az Espanyol eközben a tizedik.

A fölényes győzelem önbizalmat adhat a Barcának a következő mérkőzésére, és az együttesnek szükséges is lesz minden erejére, hiszen kedd este kétgólos hátrányból, idegenben kellene megfordítania az Atlético Madrid elleni párharcot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

La Liga, 31. forduló

péntek:

  • Real Madrid–Girona 1-1 (0-0)

szombat:

  • Real Sociedad–Alavés 3-3 (2-2)
  • Elche–Valencia 1-0 (0-0)
  • FC Barcelona–Espanyol 4-1 (2-0)
  • Sevilla–Atlético Madrid 21.00

vasárnap:

  • Osasuna–Real Betis 14.00
  • Real Mallorca–Rayo Vallecano 16.15
  • Celta Vigo–Real Oviedo 18.30
  • Athletic Bilbao–Villarreal 21.00

hétfő:

  • Levante–Getafe 21.00

A tabella itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

