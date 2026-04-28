A sérülést legyőzte, most a bajnoki címre koncentrál a válogatott nagy ígérete

Amikor a Salzburg leigazolta a DAC 1904-től Redzic Damirt, a szlovák liga egyik legjelentősebb üzletét kötötték meg, ugyanis a hírek szerint közel 4,75 millió eurót fizetett érte az osztrák sztárcsapat. A magyar válogatottban is bemutatkozott Redzic Damir végre felépült a combsérüléséből, visszatért a pályára, és reményei szerint osztrák bajnokként zárhatja majd az idényt. A válogatottban is bizonyítana, képesnek tartja Marco Rossi csapatát arra, hogy visszajusson az elitbe a Nemzetek Ligájában.

Molnár László
2026. 04. 28. 10:50
Redzic Damir sérülése a múlté, teljes erővel készül a Salzburg bajnoki hajrájára
 Redzic Damir 2026-ban a magyar válogatott mindkét meccsén pályára lépett a Puskás Arénában. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Redzic hiszi, hogy a magyar válogatott visszajut a Nemzetek Ligája elitjébe

A szélső a magyar válogatott mindkét márciusi találkozóján szerepelt – Szlovénia (1-0) és Görögország (0-0) ellen –, Marco Rossi továbbra is számol vele, a görögök ellen már kezdőként lépett pályára. A támadó ugyanakkor ezen a meccsen fájdalomcsillapítóval játszott, később kiderült, hogy combizomhúzódása volt, emiatt kellett kényszerpihenőre vonulnia. Természetesen nemcsak klubcsapatával, de a válogatottal is nagy tervei vannak.

– Nagyon élveztem az összetartást, ezúttal több időm volt mindenkit megismerni, egy igazi családról van szó. 

Örülök, hogy kétszer is pályára tudtam lépni, egyértelmű, hogy folyamatosan a keretben szeretnék lenni.

A felkészülési mérkőzések is fontosak, a Nemzetek Ligájában pedig szerintem minden kvalitás megvan bennünk ahhoz, hogy kivívjuk a feljutást – jelentette ki a 23 éves támadó.

