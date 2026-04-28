A sérülést legyőzte, most a bajnoki címre koncentrál a válogatott nagy ígérete

Redzic Damir 2026-ban a magyar válogatott mindkét meccsén pályára lépett a Puskás Arénában. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Redzic hiszi, hogy a magyar válogatott visszajut a Nemzetek Ligája elitjébe

A szélső a magyar válogatott mindkét márciusi találkozóján szerepelt – Szlovénia (1-0) és Görögország (0-0) ellen –, Marco Rossi továbbra is számol vele, a görögök ellen már kezdőként lépett pályára. A támadó ugyanakkor ezen a meccsen fájdalomcsillapítóval játszott, később kiderült, hogy combizomhúzódása volt, emiatt kellett kényszerpihenőre vonulnia. Természetesen nemcsak klubcsapatával, de a válogatottal is nagy tervei vannak.

– Nagyon élveztem az összetartást, ezúttal több időm volt mindenkit megismerni, egy igazi családról van szó.

Örülök, hogy kétszer is pályára tudtam lépni, egyértelmű, hogy folyamatosan a keretben szeretnék lenni.

A felkészülési mérkőzések is fontosak, a Nemzetek Ligájában pedig szerintem minden kvalitás megvan bennünk ahhoz, hogy kivívjuk a feljutást – jelentette ki a 23 éves támadó.