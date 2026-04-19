Galatasaraytörök fociGenclerbirligisárga lapSallai Roland

Sallai Rolandot eltiltották, kifakadó edzője megindokolta róla hozott döntését

A török labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Galatasaray 2-1-re nyert a Genclerbirligi otthonában. A vendégeknél Sallai Roland sárga lapot kapott, mielőtt lecserélte őt Okan Buruk, majd az eltiltás sorsára került magyar futballista a vezetőedző sajtótájékoztatóján is szóba került.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 6:36
Sallai Roland a második félidő közepéig volt a pályán Fotó: Anadolu via AFP/Dogukan Keskinkilic
A Galatasaray az idényben másodszor is nehezen tudta legyőzni az újonc Genclerbirligi csapatát, Sallai Roland pedig ezúttal is szabálytalanság miatt lett főszereplő. A magyar válogatott játékost ősszel a 3-2-es siker során előbb durván megrúgták, majd a hajrában őt állították ki, míg szombaton a játékvezető sárga lapot mutatott fel Sallainak. A 28 éves futballista ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget Okan Buruk vezetőedzőtől, és a második félidő elején kapta meg a kártyát. Ekkor 2-0-ra vezetett a Galatasaray, ahogy Sallai Roland 65. perces lecserélésekor is, ám másodpercekkel később – az exferencvárosi Adama Traoré gólpassza után – szépítettek a hazaiak. Az egyenlítés viszont már nem sikerült, így a címvédő 2-1-re nyert, és négy pontra növelte előnyét a török bajnokság tabelláján második Fenerbahce előtt.

Sallai Roland megkapta a negyedik sárga lapját a török bajnokság jelenlegi idényében, a Fenerbahce ellen eltiltás vár a Galatasaray magyar játékosára
Fotó: Anadolu via AFP/Dogukan Keskinkilic

A Galata a Török Kupa szerdai negyeddöntőjében ismét összecsap a Genclerbirligivel (akkor már hazai pályán), majd vasárnap a Fenerbahcét fogadja bajnokin – utóbbi találkozó akár az aranyérem sorsát is eldöntheti.

Sallai Roland a városi rangadón nem játszhat majd: bár egyes források szerint a szombati csak az idénybeli harmadik sárga lapja volt, valójában a negyedik, ami egymérkőzéses eltiltást von maga után. 

A látszólagos ellentmondást az okozza, hogy a Genclerbirligi elleni novemberi találkozón a piros lap előtt a sárgát is felmutatták neki, de az több helyen nem került be a jegyzőkönyvbe.

Sallai Roland sárga lapja miatt kifakadt a Galatasaray edzője

A győzelem ellenére Okan Buruk a játékvezetést kritizálta, a nyilatkozatában Sallai sárga lapjára is kitért: nem értette, hogy miért járt lap azért, mert a magyar jobbhátvéd hátrafutás közben vállal ütközött Metehan Mimarogluval. A játékvezető mintegy húsz méterre volt az esettől, de a tréner még messzebb, és ő – Sallaihoz és a reklamáló csapattársakhoz hasonlóan – jól látta, hogy milyen párharcról volt szó.

– A mérkőzés hangulata a második félidő elején megváltozott. Például a Sallainak adott sárga lapról beszélek. Én a kispadról is láttam, mi történt, úgyhogy kizárt, hogy a játékvezető ne látta volna a váll a váll elleni párharcot. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogyan hozhatnak ennyire rossz döntéseket. Ráadásul egy olyan szituációban adott sárga lapot, ami még csak szabálytalanság sem volt. 

Emiatt le kellett cserélnem az egyik legkeményebb, legtöbb párharcot vállaló játékosomat, mert féltem, hogy ad neki egy második sárgát is, és kiállítja

– mondta a Galatasaray vezetőedzője, aki több más játékvezetői ítéletet, köztük az Ugurcan Cakirnak adott hajrábeli sárga lapot is nehezményezte.

Sallai Roland az idényben másodszor fog hiányozni eltiltás miatt a Fenerbahce elleni derbiről, hiszen 2025 végén a már említett piros lap következtében szintén lemaradt a városi rivális elleni mérkőzésről. A szerdai kupanegyeddöntőn ugyanakkor a magyar futballista pályára léphet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
