Ez nem Sallai meccse volt, pánikba esett a Galatasaray

A Galatasaray az első félidőben még kézben tartotta a meccset, és Leroy Sané találatával előnybe is került, de nem tudta lezárni az összecsapást. Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a jobb oldalon, ám nem tudott meghatározó lenni, Buruk a 66. percben levitte, a helyére Noa Lang érkezett.

Sallai Roland hagyja el a pályát. A magyar szélsőnek nem ment igazán a Galatasaray–Kocaelispor török bajnokin, Okan Buruk le is cserélte őt (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

Sallai Roland cseréje után azonnal jött a hideg zuhany

A csere után néhány perccel Bruno Petkovic egyenlített, így 1-1 lett a vége, vagyis a Galatasaray ebben a bajnoki idényben egyszer sem tudta legyőzni a Kocaelisport, hiszen azt ősszel 1-0-ra kikapott tőle.

A történet iróniája éppen az, hogy Sallai Roland lecserélése első ránézésre indokoltnak tűnt, mégis rossz ómen lett a hazaiaknak. A magyar játékos nem játszott jól, de a csapat stabilitása éppen azután billent meg, hogy lejött a pályáról, és a Galata közvetlenül utána engedte vissza a meccsbe az ellenfelét.

Mit mutatnak osztályzatok?

Az osztályzatok is arról árulkodnak, az bizony nem Sallai Roland meccse volt.

A FotMob 6,5-ös osztályzatot adott neki, ami rossznak azért nem mondható, miközben a Galatasaray csapatátlaga 6,9 volt, vagyis a magyar szélső a csapatátlag alatt futballozott.

A Sofascore hasonló képet mutat: Sallai 6,6-os értékkel valamivel az átlag alatt, Sané a mezőny legjobbja (7,9).

Az Eredmények.com még szigorúbb volt: ott Sallai 6,3-at kapott, és csak Yılmaz zárt nála gyengébben 6,0-val.

A számok azt mutatja, hogy Buruk cseréje szakmailag védhető döntés volt: Sallai Roland ezen az estén nem tudott lendületet adni a Galata játékának.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a pontvesztés kizárólag az ő számlájára írható. A csavar éppen az, hogy bár a csere logikusnak tűnt, utána már nem a magyar szélső gyenge játéka, hanem a Galatasaray egészének meccsvégi megingása lett a történet lényege.

A török média szerint a kapott gól után pánikba esett a Galatasaray

A török sajtó összképe alapján nem Sallai Roland lett a fő bűnbak. A hangsúly sokkal inkább azon volt, hogy a Galatasaray hazai pályán eldobott két pontot, és ezzel újra életben tartotta a bajnoki versenyt. A beszámolók visszatérő eleme, hogy a Kocaelispor a második félidőben jobban védekezett, a Galatasaray pedig a hajrában nem tudta megfelelően kezelni a nyomást. Több helyi és országos török forrás ezt már egyenesen úgy keretezte, hogy a bekapott gól után a Galata pánikba esett.