Ez nem Sallai meccse volt, pánikba esett a Galatasaray

Sallai Rolandnak nem ment a játék, a Galatasaray pedig hiába vezetett, végül csak 1-1-es döntetlent játszott a Kocaelispor ellen a török bajnokságban. A magyar válogatott futballistát Okan Buruk a 66. percben lecserélte, a listavezető pedig néhány perccel később megkapta az egyenlítő gólt. Mivel a Fenerbahce nyert a fordulóban, a Galata előnye két pontra csökkent, így újra teljesen nyílttá vált a török aranycsata.

2026. 04. 13. 7:19
A Galatasaray csak 1-1-es döntetlent játszott Kocaelisporral, ami akár a bajnoki címbe is kerülhet Fotó: ABDULHAMID HOSBAS Forrás: ANADOLU
A Galatasaray az első félidőben még kézben tartotta a meccset, és Leroy Sané találatával előnybe is került, de nem tudta lezárni az összecsapást. Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a jobb oldalon, ám nem tudott meghatározó lenni, Buruk a 66. percben levitte, a helyére Noa Lang érkezett.

Sallai Roland hagyja el a pályát. A magyar szélsőnek nem ment igazán a Galatasaray–Kocaelispor török bajnokin, Okan Buruk le is cserélte őt (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

Sallai Roland cseréje után azonnal jött a hideg zuhany

A csere után néhány perccel Bruno Petkovic egyenlített, így 1-1 lett a vége, vagyis a Galatasaray ebben a bajnoki idényben egyszer sem tudta legyőzni a Kocaelisport, hiszen azt ősszel 1-0-ra kikapott tőle.

A történet iróniája éppen az, hogy Sallai Roland lecserélése első ránézésre indokoltnak tűnt, mégis rossz ómen lett a hazaiaknak. A magyar játékos nem játszott jól, de a csapat stabilitása éppen azután billent meg, hogy lejött a pályáról, és a Galata közvetlenül utána engedte vissza a meccsbe az ellenfelét. 

 

Mit mutatnak osztályzatok?

Az osztályzatok is arról árulkodnak, az bizony nem Sallai Roland meccse volt.

  • A FotMob 6,5-ös osztályzatot adott neki, ami rossznak azért nem mondható, miközben a Galatasaray csapatátlaga 6,9 volt, vagyis a magyar szélső a csapatátlag alatt futballozott. 
  • A Sofascore hasonló képet mutat: Sallai 6,6-os értékkel valamivel az átlag alatt, Sané a mezőny legjobbja (7,9).
  • Az Eredmények.com még szigorúbb volt: ott Sallai 6,3-at kapott, és csak Yılmaz zárt nála gyengébben 6,0-val.

A számok azt mutatja, hogy Buruk cseréje szakmailag védhető döntés volt: Sallai Roland ezen az estén nem tudott lendületet adni a Galata játékának.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a pontvesztés kizárólag az ő számlájára írható. A csavar éppen az, hogy bár a csere logikusnak tűnt, utána már nem a magyar szélső gyenge játéka, hanem a Galatasaray egészének meccsvégi megingása lett a történet lényege.

A török média szerint a kapott gól után pánikba esett a Galatasaray

A török sajtó összképe alapján nem Sallai Roland lett a fő bűnbak. A hangsúly sokkal inkább azon volt, hogy a Galatasaray hazai pályán eldobott két pontot, és ezzel újra életben tartotta a bajnoki versenyt. A beszámolók visszatérő eleme, hogy a Kocaelispor a második félidőben jobban védekezett, a Galatasaray pedig a hajrában nem tudta megfelelően kezelni a nyomást. Több helyi és országos török forrás ezt már egyenesen úgy keretezte, hogy a bekapott gól után a Galata pánikba esett.

Okan Buruk, a Galatasaray edzője ad tanácsot Mauro Icardinak (Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU)

Okan Buruk: Ez az, ami miatt mindannyian dühösek vagyunk

Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője az értékelésében szintén arra utalt, hogy a bekapott gól után csapata elveszítette a nyugalmát, fölösleges faultokkal segítette az ellenfél időhúzását, és nem tudta jól menedzselni az utolsó perceket. 

Emiatt mindannyian dühösek vagyunk

mondta az edző. Arra utalva, hogy csapata jelentős előnyt adott le, miközben a hajrában több kockázatot vállalt, mégsem jutott be elégszer az ellenfél tizenhatosán belülre, és fölösleges szabálytalanságokkal hagyta, hogy a döntetlenben érdekelt rivális húzza az időt.

Buruk arról is beszélt, a Galatasaraynak nyugodtabbnak kellett volna maradnia, jobban kellett volna tudnia, mit csinál a kritikus percekben, és az egész csapatot megviselte a sűrű program. Kiemelte, hogy Yunus, Lang és Sara sem volt teljesen egészséges, Osimhen hiánya pedig szintén érzékeny veszteség volt. Ugyanakkor igyekezett erőt mutatni: jelezte, hogy az előny még mindig a Galatasaraynál van, továbbra is ők állnak az élen, és szerinte ismét bajnokok lesznek.

Újra nyílt a török bajnokság

A döntetlen után már nem lehet ugyanazzal a magabiztossággal beszélni a Galatasaray bajnoki címéről, mint néhány nappal korábban. A listavezető előnye két pontra olvadt a Fenerbahce előtt. Sallai Roland gyenge estéje pedig beleilleszkedett abba a szélesebb történetbe, hogy a Galata a legrosszabbkor veszítette el a nyugalmát. A török bajnokság hajrája ezzel nem várt izgalmakat kapott: egy olyan eredmény született, amely után már valóban újra nyílt a verseny az aranyéremért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

