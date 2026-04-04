Tóth Balázs a meccs hőse, Angliában leborulnak a magyar válogatott kapus előtt

Az angol másodosztályban a kiesés elől menekülő Blackburn Rovers nagyon fontos, 1-0-s győzelmet aratott a Birmingham otthonában a Championship 40. fordulójában péntek este. Tóth Balázs lett a meccs embere, a magyar válogatott kapusát a BBC, a helyi lap és a Blackburn edzője is dicsérte.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 6:41
A magyar válogatott elsőszámú kapusa, Tóth Balázs újabb hibátlan mérkőzéssel rukkolt ki Angliában, a Blackburn Rovers Birminghamben nyert
A magyar válogatott elsőszámú kapusa, Tóth Balázs újabb hibátlan mérkőzéssel rukkolt ki Angliában, a Blackburn Rovers Birminghamben nyert
Továbbra is nagyszerű formában véd Tóth Balázs, aki Marco Rossi kijelentése alapján ma már egyértelműen a magyar válogatott elsőszámú kapusa. Tóth az elmúlt héten a válogatottban Szlovénia (1-0) és Görögország (0-0) ellen sem kapott gólt, és most angol klubjában is folytatta a jó sorozatát. A Blackburn Rovers Tóth Balázs bravúrjainak is köszönhetően győzött 1-0-ra Birminghamben.

Tóth Balázs volt a meccs embere, Angliában dicsérik a magyar válogatott kapusát
Tóth Balázs volt a meccs embere, Angliában dicsérik a magyar válogatott kapusát Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nagyon kellett a három pont a Premier League korábbi bajnokcsapatának, a Blackburn most egy kicsit megnyugodhat: a 19. helyen 46 pontja van, így hattal előzi a már kiesőhelyen álló, 22. Leicester Cityt. Ahhoz, hogy így legyen, Tóth Balázs is hozzátette a magáét: ő volt a meccs hőse a Birmingham ellen.

Tóth Balázs a meccs embere, a BBC és az edzője is dicséri

A statisztikai oldal, a Sofascore szerint Tóth Balázs volt a Birmingham–Blackburn találkozón a meccs embere, 8,1-es osztályzatot adott neki. Az oldal szerint öt védése volt, és legalább egy góltól megmentette a csapatát. Ez a hajrában lehetett, amikor Thomas Doyle ziccerét védte ki.

A mérkőzésről tudósító patinás angol lap, a BBC így fogalmazott a magyar kapusról:

A Birmingham két nagyszerű védést is elszenvedett a Rovers kapusától, Tóth Balázstól, aki meccsben tartotta a vendégeket.

A Blackburn mérkőzéseivel kiemelten foglalkozó helyi lap, a Lancashiretelegraph.co.uk is Tóthot látta az egyik legjobbnak, nyolcas osztályzatot adott neki, aminél jobbat senki sem érdemelt ki a csapatból.

A Rovers edzője, Michael O’Neill pedig külön is dicsérte a magyar kapust.

– Nekünk voltak a nagyobb helyzeteink a meccsen, de a kapusunk is bemutatott néhány nagy védést, amikor szükség volt rá – fogalmazott az edző. – Három találkozó óta veretlenek vagyunk, és az idegenbeli formánk is jó.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

