Tóth Balázs a meccs hőse, Angliában leborulnak a magyar válogatott kapus előtt

Továbbra is nagyszerű formában véd Tóth Balázs, aki Marco Rossi kijelentése alapján ma már egyértelműen a magyar válogatott elsőszámú kapusa. Tóth az elmúlt héten a válogatottban Szlovénia (1-0) és Görögország (0-0) ellen sem kapott gólt, és most angol klubjában is folytatta a jó sorozatát. A Blackburn Rovers Tóth Balázs bravúrjainak is köszönhetően győzött 1-0-ra Birminghamben.

Nagyon kellett a három pont a Premier League korábbi bajnokcsapatának, a Blackburn most egy kicsit megnyugodhat: a 19. helyen 46 pontja van, így hattal előzi a már kiesőhelyen álló, 22. Leicester Cityt. Ahhoz, hogy így legyen, Tóth Balázs is hozzátette a magáét: ő volt a meccs hőse a Birmingham ellen.

Tóth Balázs a meccs embere, a BBC és az edzője is dicséri

A statisztikai oldal, a Sofascore szerint Tóth Balázs volt a Birmingham–Blackburn találkozón a meccs embere, 8,1-es osztályzatot adott neki. Az oldal szerint öt védése volt, és legalább egy góltól megmentette a csapatát. Ez a hajrában lehetett, amikor Thomas Doyle ziccerét védte ki.

A mérkőzésről tudósító patinás angol lap, a BBC így fogalmazott a magyar kapusról:

A Birmingham két nagyszerű védést is elszenvedett a Rovers kapusától, Tóth Balázstól, aki meccsben tartotta a vendégeket.

A Blackburn mérkőzéseivel kiemelten foglalkozó helyi lap, a Lancashiretelegraph.co.uk is Tóthot látta az egyik legjobbnak, nyolcas osztályzatot adott neki, aminél jobbat senki sem érdemelt ki a csapatból.

A Rovers edzője, Michael O’Neill pedig külön is dicsérte a magyar kapust.

– Nekünk voltak a nagyobb helyzeteink a meccsen, de a kapusunk is bemutatott néhány nagy védést, amikor szükség volt rá – fogalmazott az edző. – Három találkozó óta veretlenek vagyunk, és az idegenbeli formánk is jó.