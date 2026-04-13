Ezért kerülte Fury eddig Joshuát – utóbbi egyszer már péppé verte a Cigánykirályt a ringben

Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a „Cigánykirály” készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) nem bírta sokáig a nyugdíjat, ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét.

Tyson Fury nem tagadja, 16 évvel ezelőtt alaposan helybehagyta őt Joshua Fotó: Netflix

Tyson Fury simán nyert, majd verbálisan nekiesett Anthony Joshuának

A szombat éjszakai, Netflixen közvetített csatában körülbelül másfél menetig tartott, míg Mahmudovnak volt valami halvány esélye a győzelemre, ám ahogy ennyi idő alatt lekerült a ringrozsda Furyról, módszeresen elkezdte verni orosz ellenfelét, akit ugyan nem tudott kiütni, de fölényes, egyhangú pontozással elintézett.

A pontozás alakulása:

Kieran McCann: 120-108

Lee Every: 120-108

Reece Carter 119-109.

A meglehetősen egyoldalú csatát a ring mellől nemcsak végigkövette, de videóra is vette Anthony Joshua. Ahogy letelt a 12 menet, Fury udvariasan foglalkozott egy kicsit a legyőzöttel is, majd miután magasba emelték a kezét, megkezdődött a várva várt brit ringháború felvezetése. A 37 éves Cigánykirály a ringből kikiabálva közölte AJ-vel, hogy jöjjön fel a szorítóba, és adják meg a rajongóknak, amire évek óta várnak.

– Ezúttal ne fuss el előlem. Tíz éve készülünk rá. Te következel, ki foglak ütni. Hidd el

– közölte Fury a ringhez lépő Joshuával.

A korábbi egyesített bajnokot sem kellett félteni, és közölte, a szíve szerint holnap megküzdene Furyval, főleg miután látta a mostani meccsét. Ugyanakkor sokan nem értették azt a megjegyzését, hogy Fury ne feledkezzen meg arról, amikor megütötte őt.

Fury elárulta, tizenhat évvel ezelőtt már összecsaptak és ő húzta a rövidebbet

A Cigánykirály a boxingscene.com szakportálnak elmesélte, hogy Joshua – amikor még csak 20 éves, feltörekvő amatőr volt – 2010-ben egy edzőmeccs során legyőzte Furyt. Sőt, nemhogy legyőzte, hanem kis híján ki is ütötte az akkor már 11 győztes profimeccsén túl lévő 21 éves Cigánykirályt.