Ezért kerülte Fury eddig Joshuát – utóbbi egyszer már péppé verte a Cigánykirályt a ringben

Összesen 476 nap kihagyást követően igencsak meggyőző teljesítménnyel tért vissza a ringbe a Cigánykirály. A 37 éves Tyson Fury ugyanis döbbenetes különbséggel legyőzte a félelmetes hírű, ám boksztudásban igencsak középszerű orosz Arslanbek Mahmudovot, és a londoni 12 menetet követően egy heves szájkaratét követően kihívta legnagyobb brit riválisát, Anthony Joshuát. A korábbi két nehézsúlyú világbajnok tíz éve kerülgeti egymást, és Fury most elárulta ennek az okát.

Molnár László
2026. 04. 13. 18:50
Fury és Joshua meccse lenne a legnagyobb ringháború két brit bunyós között Forrás: The Ring Magazine
Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a „Cigánykirály” készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) nem bírta sokáig a nyugdíjat, ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét. 

Tyson Fury nem tagadja, 16 évvel ezelőtt alaposan helybehagyta őt Joshua     Fotó: Netflix

Tyson Fury simán nyert, majd verbálisan nekiesett Anthony Joshuának

A szombat éjszakai, Netflixen közvetített csatában körülbelül másfél menetig tartott, míg Mahmudovnak volt valami halvány esélye a győzelemre, ám ahogy ennyi idő alatt lekerült a ringrozsda Furyról, módszeresen elkezdte verni orosz ellenfelét, akit ugyan nem tudott kiütni, de fölényes, egyhangú pontozással elintézett.

A pontozás alakulása:

  • Kieran McCann: 120-108
  • Lee Every: 120-108
  • Reece Carter 119-109.

A meglehetősen egyoldalú csatát a ring mellől nemcsak végigkövette, de videóra is vette Anthony Joshua. Ahogy letelt a 12 menet, Fury udvariasan foglalkozott egy kicsit a legyőzöttel is, majd miután magasba emelték a kezét, megkezdődött a várva várt brit ringháború felvezetése. A 37 éves Cigánykirály a ringből kikiabálva közölte AJ-vel, hogy jöjjön fel a szorítóba, és adják meg a rajongóknak, amire évek óta várnak. 

– Ezúttal ne fuss el előlem. Tíz éve készülünk rá. Te következel, ki foglak ütni. Hidd el 

– közölte Fury a ringhez lépő Joshuával.

A korábbi egyesített bajnokot sem kellett félteni, és közölte, a szíve szerint holnap megküzdene Furyval, főleg miután látta a mostani meccsét. Ugyanakkor sokan nem értették azt a megjegyzését, hogy Fury ne feledkezzen meg arról, amikor megütötte őt.

Fury elárulta, tizenhat évvel ezelőtt már összecsaptak és ő húzta a rövidebbet

A Cigánykirály a boxingscene.com szakportálnak elmesélte, hogy Joshua – amikor még csak 20 éves, feltörekvő amatőr volt – 2010-ben egy edzőmeccs során legyőzte Furyt. Sőt, nemhogy legyőzte, hanem kis híján ki is ütötte az akkor már 11 győztes profimeccsén túl lévő 21 éves Cigánykirályt. 

– Egy felkészülés alatt összecsaptam AJ-vel, aki akkor az ABA bajnoka volt, és egészen elképesztően mozgott akkor a ringben. Őszintén szólva, azt gondoltam magamban, hogy csak lazán eljátszadozom a kis amatőr gyerekkel, ugyanis féltettem, mi lesz vele, ha bekattanok. 

Erre nekem esett, bevert jó néhányat, majd egy jobb felütéssel kis híján eltörte az állam. Ha nem bírtam volna az ütéseket, vélhetően egy hónapig kóvályogtam volna az ütésétől. 

Azonnal mondtam az edzőmnek, figyeljetek erre a srácra, mert a világ hamarosan megismeri Anthony Joshua nevét – elevenítette fel Fury eddigi egyetlen, egymás ellen vívott három menetét, és töredelmesen bevallotta, Joshua nagyon megverte akkor.

Fury és az akkor még amatőr Joshua 2010-ben már összecsapott egymással egy edzőmeccsen
Fury és az akkor még amatőr Joshua 2010-ben már összecsapott egymással egy edzőmeccsen     Fotó: Press Association

Rá két évre Londonban olimpiai aranyat nyert, míg a profik között egyesített bajnok volt kétszer is a profik között.

– Az egyik legnagyobb bokszolónak tartom magam, a világ egyik legjobb nehézsúlyújának, de ő három meneten keresztül rám támadt, majd alaposan megvert. Sosem fogom ezt letagadni, hiszen életem legnagyobb verését tőle kaptam. Istenem, gondoltam, egy amatőr majdnem megölt a ringben – mondta Fury.

 

 

