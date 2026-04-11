Királyi visszatérés: Tyson Fury újra a ringben a betonöklű „Orosz Oroszlán” ellen

Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik elleni drámai vereségek után a „Cigánykirály” készen áll, hogy 2026. április 11-én, szombaton ismét elfoglalja trónját. Tyson Fury nem bírta sokáig a nyugdíjat, ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov áll majd vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Hogy miért pont ő? Nos, Fury szerint, ha egy „hurka” ellen térne vissza, nem tudta volna a felkészülést komolyan venni.

Molnár László
2026. 04. 11. 6:20
Tyson Fury az orosz származású Mahmudov legyőzését követően Joshuával akar összecsapni
A profi boksz legújabb televíziós felfedezője, a Netflix a hétvégén ismét egy vélhetően több rekordot is megdöntő gálával kedveskedik a sportág rajongóinak. Ugyanis visszatér a ringbe a korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury (34-2-1, 24 KO), aki korábban már ötször vonult vissza karrierje során, majd mindannyiszor újrakezdte a bunyót. Ráadásul a 37 éves brit számára ez a meccs több, mint egy egyszerű visszatérés, ez egy nyilatkozat. A 2024-es év két, Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) ellen elszenvedett veresége után sokan leírták, ő azonban a tőle megszokott stílusban üzent: „Mondjátok meg a királynak, hogy az ász visszatért!”

Tyson Fury nem választott könnyű ellenfelet a visszatéréséhez, Arslanbek Mahmudovnak betonból van az ökle
Tyson Fury alaposan beválasztott, egy igazi rombolóval csap össze

A Cigánykirály becenevet viselő brit választása első ellenfélként több, mint kockázatos, mert a 36 éves, montreali bázisú Arslanbek Mahmudov (21–2, 19 KO) egy valódi nehézsúlyú romboló. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a betonöklű orosz eddig egy, valóban a szűk elithez tartozó bunyóssal került szembe, és a WBC ideiglenes világbajnoka, Uszik hivatalos kihívója, a veretlen Agit Kabayel (27-0, 19 KO) ellen simán kikapott, ugyanis a német a 4. menetben lefiniselte az oroszt. Mahmudov másik legyőzője, az olasz Guido Vianello (14-3-1, 12 KO) az oroszhoz hasonlóan szintén nem top bunyós – ellene a nyolcadik menetre már ki se jött –, míg Mahmudov legutóbb a brit Dave Allen (25-8-2, 20 KO) ellen aratott magabiztos győzelmet, ám a legnagyobb jóindulattal sem lehet őt a világelit tagjának nevezni. Azaz maximum a hírneve miatt mondják Furyra veszélyesnek.

Így nézett ki Mahmudov az olasz Vianello elleni meccset követően:

A gála legfontosabb tudnivalói

  • a Netflix előfizetői külön PPV-díj nélkül követhetik az eseményt
  • időpont: 2026. április 11., szombat este
  • helyszín: Tottenham Hotspur Stadion, London
  • kezdés: magyar idő szerint várhatóan 20:00 körül indul, a főmeccs ringbevonulása pedig 23:00 körül esedékes

Nem Fury az egyetlen igazán nagy név aznap este, ugyanis a felvezető programban olyan bokszcsemegék várnak a nézőkre, mint:

  • Conor Benn (24-1, 14 KO) vs. Regis Prograis (30-3, 24 KO) – egy kőkemény váltósúlyú ütközet
  • Frazer Clarke (9-2-1, 7 KO) vs. Justis Huni (12-1, 7 KO) – a feltörekvő nehézsúlyúak csatája 

– Mahmudovnak 23 profi meccse volt, és szinte minden győztes meccsét kiütéssel nyerte meg. Nagyon veszélyes, és nekem pont rá volt szükségem. 

Ha egy „hurkát” választottam volna első ellenfelemnek, valószínűleg nem edzettem és 117 kilóval érkeztem volna a csatára. 

De mivel tudom, hogy elképesztően kemény fickó, nagyon odatettem magam az edzéseken, és nagyszerű formában érkeztem, készen a rock and rollra. Száz százalékig komolyan kell venni őt, és tiszteletet kell tulajdonítani neki – indokolta meg a Ring Magazinnak az ellenfélválasztását Fury.

Mahmudov utolsó meccsén pontozással verte a brit Dave Allent:

Mahmudov mélyen hívő ember, és bízik abban, hogy a Jóisten nem azt a szerepet szánja számára, hogy kizárólag a fizetése felvétele legyen az egyetlen pozitívum április 11-én késő este Londonban.

– Meg kell nyernem ezt a harcot. Úgy érzem, hogy kilencéves korom óta minden, ami az életemben történt, ide vezetett. ... Pontosan ide. Ezért nem gondolok semmi másra, csak arra, hogy mi történhet a meccs alatt. 

Csak arra koncentrálok, hogy megnyerjem ezt a csatát, és örökre megváltoztassam az életemet 

jelentette ki Mahmudov.

Az orosz születésű, de Montrealban élő Mahmudov szeretné meglepni Furyt
Fury igazi célja a Joshua elleni brit ringháború

A 37 éves, a hatodik visszatérésére készülő Cigánykirály számára a tét óriási: egy meggyőző győzelemmel azonnal visszakerülhet a világbajnoki kihívók közé, és újra megnyílhat az út egy minden brit bokszrajongó által nagyon várt Anthony Joshua (29-4, 26 KO) elleni brit szupermeccs felé. Fury a Ring Magazin szerint megerősítette, hogy háromszor akar idén ringbe lépni, amelyben akár egy oda-visszaváró is beleférne Joshua ellen.

– Annyi nagy meccset szeretnék, amennyit csak képes vagyok megcsinálni a karrieremnek ebben a szakaszában. 

Minden övet megnyertem, ami létezik, így már nem igazán az övről van szó, csak arról, hogy végre összecsapjak Joshuával. 

Ennek a meccsnek az elmúlt 10 évben meg kellett volna történnie, de eddig nem történt meg. Nyilvánvalóan először előttem áll Mahmudov elleni küzdelem, de utána, főleg, ha nyerek, jöhet Joshua. Ha jó meccs lesz köztem és AJ között, és kiütöm őt, akkor lesz egy visszavágó – ismertette a terveit Fury, aki bevallotta, hogy képtelen abbahagyni az ökölvívást.

Tyson Fury és Anthony Joshua csatájára az egész világ kíváncsi, lehet, hogy már idén sor kerül rá
Fury az esélyes, de az orosz ütőereje falakat rombol le

Tyson Fury április 11-i visszatérése előtt a fizikai paraméterek a Cigánykirálynak, a nyers ütőerő viszont az „Orosz Oroszlánnak” kedvez.

Összehasonlítás – Tyson Fury kontra Arslanbek Mahmudov

Magasság: 206 cm – 197 cm

Ütőtáv: 216 cm – 197 cm

KO-arány: 71% (24 KO) – 90% (19 KO)

Életkor: 37 év – 36 év

A fentiekből jól látható, hogy Fury jelentős, 19 cm-es előnyben van az ütőtávolság tekintetében, ami kulcsfontosságú lehet Mahmudov távoltartásához. Ugyanakkor az orosz brutális 90%-os KO-aránya jelzi, hogy Fury számára a legnagyobb veszélyt egyetlen tiszta találat jelenti. Ám a brit sokkal tapasztaltabb ellenfelénél, ugyanis amíg ő karrierje során 254 profi menetet bokszolt, addig orosz ellenfele mindössze 69-et. 

A bukmékerek szerint Fury a mérkőzés toronymagas esélyese, a győzelmi valószínűségét nagyjából 82-86%-ra teszik. A Bet365 és a FanDuel oddsai (Fury: 1.16 – 1.22, míg Mahmudov: 5.00 – 5.60) jól mutatják az esélyeket, míg ha valaki a döntetlenre teszi fel a pénzét, az szépen kereshet vele, hisz előbbinél tizenötszörös, míg utóbbinál huszonegyszeres a nyeremény.

Győzelem módja

  • Fury KO/TKO: Az egyik legvalószínűbb kimenetel, nagyjából 1.57 (-175 / -200 körüli) szorzóval.
  • Fury pontozással: 4.33 – 4.50 (+333 / +350).
  • Mahmudov KO/TKO: 6.50 – 8.00 (+550 / +700).
  • Várható befejezés: A fogadóirodák arra hajlanak, hogy a meccs nem megy végig (1.31 / -320 körüli odds), és Fury a 7-9. menet környékén vethet véget az összecsapásnak.
Uszik ellen szenvedte el pályafutása mindkét vereségét Fury
Ez a meccs a Netflix vizsgája is lesz

A közvetítéssel – ami első nagy élő sportközvetítése az Egyesült Királyságból – kapcsolatban három fő területre összpontosul a figyelem: a technikai stabilitásra, a nézettségi rekordokra és a közvetítői stílus megújulására. A legnagyobb kérdőjel a közvetítés folyamatossága lesz, ugyanis a Netflix első élő közvetítése alkalmából, a 2024-es Mike Tyson vs. Jake Paul meccs alatt világszerte több százezer néző panaszkodott akadozásra és pixelációra a hatalmas, egyidejű 65 milliós stream-terhelés miatt. A szakértők szerint a Netflixnek ez a meccs lesz a „vizsgamunkája”. Bizonyítaniuk kell, hogy az infrastruktúra fejlesztései révén képesek hiba nélkül kiszolgálni a globális, több mint 325 milliós előfizetői bázist.

A bokszvilág árgus szemekkel figyeli a Netflix üzleti modelljét is, amely szakít a hagyományos, drága Pay-Per-View (PPV) rendszerrel. A meccs minden előfizető számára extra díj nélkül elérhető, ami szakértők szerint „halálos ítélet” lehet a hagyományos 70-80 dolláros PPV-korszakra. A várakozások szerint a nézőszám alaposan meg fogja haladni az év bármely más bokszeseményét, mivel a belépési korlát gyakorlatilag megszűnt. 

A Netflix nemcsak a meccset, hanem egy komplett szórakoztatóipari show-t ígér. A közvetítői stábban olyan nevek kaptak helyet, mint Lennox Lewis (41-2-1, 32 KO), Carl Froch (33-2, 24 KO) és David Haye (28-4, 26 KO), ami szakmai súlyt ad a „streaming-generációnak” szánt műsornak.

A szakértők úgy látják, hogy ha a Fury-visszatérés sikeres lesz, az végleg megnyitja az utat a Netflix előtt az olyan „szupermeccsek” kizárólagos közvetítéséhez, mint egy esetleges Fury-Joshua brit derbi 2026-ban.

