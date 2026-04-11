Királyi visszatérés: Tyson Fury újra a ringben a betonöklű „Orosz Oroszlán” ellen

A profi boksz legújabb televíziós felfedezője, a Netflix a hétvégén ismét egy vélhetően több rekordot is megdöntő gálával kedveskedik a sportág rajongóinak. Ugyanis visszatér a ringbe a korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury (34-2-1, 24 KO), aki korábban már ötször vonult vissza karrierje során, majd mindannyiszor újrakezdte a bunyót. Ráadásul a 37 éves brit számára ez a meccs több, mint egy egyszerű visszatérés, ez egy nyilatkozat. A 2024-es év két, Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) ellen elszenvedett veresége után sokan leírták, ő azonban a tőle megszokott stílusban üzent: „Mondjátok meg a királynak, hogy az ász visszatért!”

Tyson Fury nem választott könnyű ellenfelet a visszatéréséhez, Arslanbek Mahmudovnak betonból van az ökle Fotó: Netflix

Tyson Fury alaposan beválasztott, egy igazi rombolóval csap össze

A Cigánykirály becenevet viselő brit választása első ellenfélként több, mint kockázatos, mert a 36 éves, montreali bázisú Arslanbek Mahmudov (21–2, 19 KO) egy valódi nehézsúlyú romboló. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a betonöklű orosz eddig egy, valóban a szűk elithez tartozó bunyóssal került szembe, és a WBC ideiglenes világbajnoka, Uszik hivatalos kihívója, a veretlen Agit Kabayel (27-0, 19 KO) ellen simán kikapott, ugyanis a német a 4. menetben lefiniselte az oroszt. Mahmudov másik legyőzője, az olasz Guido Vianello (14-3-1, 12 KO) az oroszhoz hasonlóan szintén nem top bunyós – ellene a nyolcadik menetre már ki se jött –, míg Mahmudov legutóbb a brit Dave Allen (25-8-2, 20 KO) ellen aratott magabiztos győzelmet, ám a legnagyobb jóindulattal sem lehet őt a világelit tagjának nevezni. Azaz maximum a hírneve miatt mondják Furyra veszélyesnek.

Így nézett ki Mahmudov az olasz Vianello elleni meccset követően:

A gála legfontosabb tudnivalói

a Netflix előfizetői külön PPV-díj nélkül követhetik az eseményt

időpont: 2026. április 11., szombat este

helyszín: Tottenham Hotspur Stadion, London

kezdés: magyar idő szerint várhatóan 20:00 körül indul, a főmeccs ringbevonulása pedig 23:00 körül esedékes

Nem Fury az egyetlen igazán nagy név aznap este, ugyanis a felvezető programban olyan bokszcsemegék várnak a nézőkre, mint:

Conor Benn (24-1, 14 KO) vs. Regis Prograis (30-3, 24 KO) – egy kőkemény váltósúlyú ütközet

Frazer Clarke (9-2-1, 7 KO) vs. Justis Huni (12-1, 7 KO) – a feltörekvő nehézsúlyúak csatája

– Mahmudovnak 23 profi meccse volt, és szinte minden győztes meccsét kiütéssel nyerte meg. Nagyon veszélyes, és nekem pont rá volt szükségem.

Ha egy „hurkát” választottam volna első ellenfelemnek, valószínűleg nem edzettem és 117 kilóval érkeztem volna a csatára.

De mivel tudom, hogy elképesztően kemény fickó, nagyon odatettem magam az edzéseken, és nagyszerű formában érkeztem, készen a rock and rollra. Száz százalékig komolyan kell venni őt, és tiszteletet kell tulajdonítani neki – indokolta meg a Ring Magazinnak az ellenfélválasztását Fury.