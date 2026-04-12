Varga Zsolt levonta a tanulságot, az újabb magyar vereség sem mérhető a szerbek kudarcához

Varga Zsolt együttese korábbi csoportgyőzelmével már biztosította helyét a férfi-vízilabdavilágkupa szuperdöntőjében, így a mostani végjáték csak a későbbi kiemelésről dönt. Ugyanakkor a júliusban Sydney-ben sorra kerülő tornán a könnyebb negyeddöntős mérkőzésért még küzd a magyar válogatott.

Varga Zsolt csapata a spanyolok után a görögöktől is kikapott. Forrás: Waterpolo.hu

A magyar és a görög csapat az alexandropoliszi torna első napján már találkozott egymással, a magyarok akkor kiélezett mérkőzésen 13-12-re diadalmaskodtak, szombaton viszont a görögök korán eldöntötték az összecsapást, a félidei szünetben már 9-3-ra vezettek, ezt a különbséget pedig a végére is megtartották.

Varga Zsolt szerint sokat tudnak tanulni

– Látva az erőviszonyokat, azt kell mondanom, büszke vagyok a csapatra, hogy ebben a mezőnyben az első három találkozót meg tudta nyerni. Azokon nagyon komoly energiákat égettünk el, ez azért most egyre jobban látszik. A mai nyilván nem volt jó meccs, rengeteg dekoncentráltságot láttam, meg kell tanulnunk úgy lejátszani ezeket a mérkőzéseket, hogy ne essen szét a játék képe attól, mert az ellenfél esetleg elmegy több góllal – idézi a magyar szövetség Varga Zsoltot.

A szakember megjegyezte, fáradtabban játszott a gárda egy nagyon motivált, a telt házas lelátó által is hajtott görög együttessel szemben: – Ez most így alakult, egy csapat életében vannak rossz mérkőzések.

Lássuk azért azt is, hogy a továbbjutást kiharcoltuk, azaz talán nem olyan nagy baj, hogy mindez, párosulva a rutintalansággal, inkább most jön ki, amikor már nincs igazán tét.

És ami a legfontosabb, ebből is nagyon sokat tudunk tanulni a jövőre nézve csapatként és egyénenként is – mondta Varga Zsolt.

A magyar csapat vasárnap 14 órától az olaszok ellen zárja a viadalt, ahonnan összesen öt csapat jut a Sydney-ben július 20–26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Szerbia nem lesz ott Sydney-ben

Vasárnap délelőtt az már eldőlt, hogy az öt sikerével rekordgyőztes Szerbia a tavalyi, montenegrói viadal után az idei vk nyolcas döntőjéről is lemarad. Uros Sztevanovics együttese – amely korábban a magyar válogatott ellen is vereséget szenvedett – már az első negyedben 5-1-es hátrányba került a tavalyi elődöntős Horvátország ellen, s végül 11-6-ra kikapott Alexandropoliszban, ezzel pedig a tornán a horvátok szerezték meg a szuperdöntőt érő ötödik helyet.