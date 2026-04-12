Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Varga Zsolt levonta a tanulságot, az újabb magyar vereség sem mérhető a szerbek kudarcához

A magyar férfi-vízilabdaválogatott 16-10-re kikapott a házigazda görög csapattól a világkupa divízió I-es tornáján, az 1–4. helyért zajló rájátszás második fordulójában. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondta, ezúttal fáradtabban játszott a csapat egy rendkívül motivált görög válogatottal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 10:36
Varga Zsolt szerint sokat lehet tanulni az ilyen meccsekből Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Zsolt együttese korábbi csoportgyőzelmével már biztosította helyét a férfi-vízilabdavilágkupa szuperdöntőjében, így a mostani végjáték csak a későbbi kiemelésről dönt. Ugyanakkor a júliusban Sydney-ben sorra kerülő tornán a könnyebb negyeddöntős mérkőzésért még küzd a magyar válogatott.

Varga Zsolt csapata a spanyolok után a görögöktől is kikapott, magyar férfi vízilabda válogatott
Varga Zsolt csapata a spanyolok után a görögöktől is kikapott. Forrás: Waterpolo.hu

A magyar és a görög csapat az alexandropoliszi torna első napján már találkozott egymással, a magyarok akkor kiélezett mérkőzésen 13-12-re diadalmaskodtak, szombaton viszont a görögök korán eldöntötték az összecsapást, a félidei szünetben már 9-3-ra vezettek, ezt a különbséget pedig a végére is megtartották.

Varga Zsolt szerint sokat tudnak tanulni

– Látva az erőviszonyokat, azt kell mondanom, büszke vagyok a csapatra, hogy ebben a mezőnyben az első három találkozót meg tudta nyerni. Azokon nagyon komoly energiákat égettünk el, ez azért most egyre jobban látszik. A mai nyilván nem volt jó meccs, rengeteg dekoncentráltságot láttam, meg kell tanulnunk úgy lejátszani ezeket a mérkőzéseket, hogy ne essen szét a játék képe attól, mert az ellenfél esetleg elmegy több góllal – idézi a magyar szövetség Varga Zsoltot.

A szakember megjegyezte, fáradtabban játszott a gárda egy nagyon motivált, a telt házas lelátó által is hajtott görög együttessel szemben: – Ez most így alakult, egy csapat életében vannak rossz mérkőzések. 

Lássuk azért azt is, hogy a továbbjutást kiharcoltuk, azaz talán nem olyan nagy baj, hogy mindez, párosulva a rutintalansággal, inkább most jön ki, amikor már nincs igazán tét.

És ami a legfontosabb, ebből is nagyon sokat tudunk tanulni a jövőre nézve csapatként és egyénenként is – mondta Varga Zsolt.

A magyar csapat vasárnap 14 órától az olaszok ellen zárja a viadalt, ahonnan összesen öt csapat jut a Sydney-ben július 20–26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Szerbia nem lesz ott Sydney-ben

Vasárnap délelőtt az már eldőlt, hogy az öt sikerével rekordgyőztes Szerbia a tavalyi, montenegrói viadal után az idei vk nyolcas döntőjéről is lemarad. Uros Sztevanovics együttese – amely korábban a magyar válogatott ellen is vereséget szenvedett – már az első negyedben 5-1-es hátrányba került a tavalyi elődöntős Horvátország ellen, s végül 11-6-ra kikapott Alexandropoliszban, ezzel pedig a tornán a horvátok szerezték meg a szuperdöntőt érő ötödik helyet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu