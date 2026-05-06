„Nem egy Maradona”: a müncheni legenda a helyre tett Bayern-játékos helyett PSG-sztárt dicsért

Hakimi kihagyja a BL-elődöntő visszavágóját
Miközben Laimert helyre tette Hoeness, az ellenfélből dicsért játékost, igaz, Asraf Hakimi személyében olyat, aki sérülés miatt kihagyja a visszavágót.
– Hakimi az a PSG-ből, akit azonnal elfogadnék a csapatba, nagyszerűen illene a Bayern Münchenbe – mondta Uli Hoeness a marokkói futballistáról.
BL-elődöntő, visszavágó: Bayern München–PSG szerda 21.00, a párharc állása: 4-5
