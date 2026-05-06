„Nem egy Maradona”: a müncheni legenda a helyre tett Bayern-játékos helyett PSG-sztárt dicsért

Magasak az elvárások a Bayern München és a PSG szerdai esti BL-elődöntője előtt, miután az első felvonás fergeteges játékot és kilenc gólt hozott. A bajorok legendája, Uli Hoeness Párizsban babonából nem volt ott, s a visszavágó előtt az 5-4-es hátrány ellenére Bayern-továbbjutást vár. Ha lehetne, Hoeness a PSG-ből azonnal leigazolná Asraf Hakimit, aki sérülése miatt nem játszhat a visszavágón.

2026. 05. 06. 5:05
Bradley Barcola és Konrad Laimer az első mérkőzésen Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Forrás: AFP
Hakimi kihagyja a BL-elődöntő visszavágóját

Miközben Laimert helyre tette Hoeness, az ellenfélből dicsért játékost, igaz, Asraf Hakimi személyében olyat, aki sérülés miatt kihagyja a visszavágót.

– Hakimi az a PSG-ből, akit azonnal elfogadnék a csapatba, nagyszerűen illene a Bayern Münchenbe – mondta Uli Hoeness a marokkói futballistáról.

BL-elődöntő, visszavágó: Bayern München–PSG szerda 21.00, a párharc állása: 4-5

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

