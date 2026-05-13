Marco Rossi szerint a magyar futball nem veszít akkor sem, ha a Fradi elbukik

A Győr és a Fradi bajnoki versenyfutásából a szövetségi kapitány a Rába-partiakat tartja befutónak. Fotó: MTI/Purger Tamás

Harmadszor kerül ki a bajnok a két zöld-fehér csapat versenyfutásából

A Magyarfutball.hu adatbázisa alapján a két csapat eddig több mint 140 alkalommal csapott össze az első osztályban. Az örökmérleg jelentős Ferencváros-fölényt mutat:

Fradi-győzelem: 66 mérkőzés,

döntetlen: 35 mérkőzés,

Győri ETO-győzelem: 38 mérkőzés,

gólkülönbség: 272-194,

gólátlag: 3.4 gól/mérkőzés.

A bajnoki tabella első két helyén a Fradi és a Győr mindössze két alkalommal végzett közvetlenül egymás mögött az első osztályban, ám ezek a szezonok a magyar futball legemlékezetesebb csatái közé tartoznak. Az 1981/1982-es szezonban a Verebes József vezette, rendkívül látványos támadófutballt játszó Rába ETO a története második bajnoki címét szerezte meg. A bajnoki arany sorsa közvetlenül a Fradival szemben dőlt el, amikor az Üllői úton 4-3-ra győztek a győriek, akik 102 lőtt góllal, öt pont előnnyel zártak a második helyezett Ferencváros előtt.

Egy évvel később, az 1982/1983-as szezonban a forgatókönyv szinte pontosan megismétlődött: a Győri ETO az utolsó fordulókig tartó éles versenyfutásban megvédte a bajnoki címét, és ismét a Ferencvárost utasította maga mögé a második helyre, miután a két csapat aranyrangadóján – ezúttal Győrben – 3-3-ra végeztek egymással. Ezzel az ETO lett az első olyan vidéki klub, amely képes volt megvédeni a címét az NB I-ben.

Érdekesség, hogy ugyan nem egymás riválisaként találkoztak a tavalyi kiírásban az utolsó fordulóban, de szintén Győrben dőlt el, hogy a 2-1-es győzelmével a Fradi zsinórban hetedszer, összesítésben 36. alkalommal lett bajnok. Most egymástól több száz kilométerre lépnek pályára, hogy eldöntsék egymás között a bajnoki aranycsatát.

A tavalyi győri meccs összefoglalója, ahol a Fradi megnyerte a 36. bajnoki címét: