Messi magyar csapattársa irigyelheti Gazdag Dániel mesés fizetését
Közzétették az MLS-ben szereplő magyar játékosok 2026-os évadra vonatkozó fizetését. A magyarok közül továbbra is a Columbus középpályása, Gazdag Dániel keresi a legtöbbet, őt követi a nemrégiben Torontóba igazoló Sallói Dániel. Lionel Messi csapattársa, Pintér Dániel keresi a legkevesebbet az amerikai profiligában, közel tízszer kevesebb az apanázsa, mint Gazdagnak.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
