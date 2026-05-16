NB IFerencvárosSzokolai LászlóETO FC GyőrHajszán Gyula

Sületlenségek és verebek: csakis a Győr lehet ma bajnok?

Nagy nap virradt ma a magyar futballra: este kiderül, hogy az ETO FC vagy a Ferencváros lesz-e az NB I idei bajnoka. Izgalmasabb nem is lehetne a befutó, a győriek egy ponttal előzik meg a címvédőt a mindent eldöntő 33. forduló előtt. A Rába-partiak egykori klasszisa, Hajszán Gyula bízik benne, hogy a Győr megbirkózik a nyomással, és megszerzi fennállása ötödik bajnoki címét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 5:52
Az ETO FC Győr 2013 óta először lehet az NB I legjobbja Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros fölényes győzelme is kevés lesz?

Szokolai László mindkét bajnokaspiránsnál megfordult, de számára nem is kérdés, hogy az ETO FC lesz az aranyérmes.

– Mégpedig azért dőlt el a bajnoki cím sorsa, mert a Fradi sok meccset bukott el otthon. Tizenöt bajnoki pontot elveszteni a Groupama Arénában megengedhetetlen – kikapott a Puskás Akadémiától, a ZTE-től, a Nyíregyházától, a Debrecentől és a Győrtől is.

A Kisvárda képtelen lesz ellenállni Borbély Balázs edző csapatának, melynek játékosai közül Vitális Milán, Schön Szabolcs és Ahmed Benbouali formája elnyerte a tetszésemet. Nem lehet akkora »veréb« az ETO, hogy ne éljen ezzel az esélyével. A zalaiak abban hisznek, hogy ebben a bajnokságban harmadszor is legyőzik az FTC-t. Csakhogy ez hiú ábránd, kivihetetlen terv. Az évzárón ki kell szolgálni a Fradi-tábort a Groupama Arénában, ezt jól tudják a ferencvárosiak, és ez csakis sziporkázó győzelemmel lehetséges

állapította meg a 12-szeres válogatott játékos.

Még ha Hajszán Gyula és Szokolai László nem is erre a végkimenetelre számítanak, mi azért összefoglaljuk, hogy lehet 37. alkalommal bajnok a Ferencváros:

  • legyőzi a ZTE-t, de az ETO FC Győr nem nyer Kisvárdán;
  • döntetlen játszik a ZTE ellen, de az ETO FC Győr kikap Kisvárdán – pontegyenlőség esetén a több győzelem a Fradi javára dönt.

NB I, 33. forduló

péntek:

  • Nyíregyháza–Kazincbarcika 2-2 (1-0), Városi Stadion, 6844 néző, jv.: Antal. Gólszerzők: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
  • Puskás Akadémia–MTK 2-2 (0-0), Felcsút, 1117 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Fameyeh (80.), Lukács (95., 11-esből), illetve Molnár Ármin (59.), Kerezsi (82.)

szombat:

  • Diósgyőr–Paks 17.15
  • Debrecen–Újpest 17.15
  • Ferencváros–Zalaegerszeg 17.15
  • Kisvárda–ETO FC 17.15

A tabella itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

