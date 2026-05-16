Sületlenségek és verebek: csakis a Győr lehet ma bajnok?

A Ferencváros fölényes győzelme is kevés lesz?

Szokolai László mindkét bajnokaspiránsnál megfordult, de számára nem is kérdés, hogy az ETO FC lesz az aranyérmes.

– Mégpedig azért dőlt el a bajnoki cím sorsa, mert a Fradi sok meccset bukott el otthon. Tizenöt bajnoki pontot elveszteni a Groupama Arénában megengedhetetlen – kikapott a Puskás Akadémiától, a ZTE-től, a Nyíregyházától, a Debrecentől és a Győrtől is.

A Kisvárda képtelen lesz ellenállni Borbély Balázs edző csapatának, melynek játékosai közül Vitális Milán, Schön Szabolcs és Ahmed Benbouali formája elnyerte a tetszésemet. Nem lehet akkora »veréb« az ETO, hogy ne éljen ezzel az esélyével. A zalaiak abban hisznek, hogy ebben a bajnokságban harmadszor is legyőzik az FTC-t. Csakhogy ez hiú ábránd, kivihetetlen terv. Az évzárón ki kell szolgálni a Fradi-tábort a Groupama Arénában, ezt jól tudják a ferencvárosiak, és ez csakis sziporkázó győzelemmel lehetséges

– állapította meg a 12-szeres válogatott játékos.

Még ha Hajszán Gyula és Szokolai László nem is erre a végkimenetelre számítanak, mi azért összefoglaljuk, hogy lehet 37. alkalommal bajnok a Ferencváros:

legyőzi a ZTE-t, de az ETO FC Győr nem nyer Kisvárdán;

döntetlen játszik a ZTE ellen, de az ETO FC Győr kikap Kisvárdán – pontegyenlőség esetén a több győzelem a Fradi javára dönt.